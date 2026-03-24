RMC - Mbappé « furieux » contre le staff médical du Real Madrid : ils auraient examiné le mauvais genou. Lui : « On a dit beaucoup de mensonges »

Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique assez singulière qui relie Paris et Madrid : entré en jeu à la place de Valverde lors du derby contre l'Atlético et auteur d'une prestation décidément terne, l'ancienne star du PSG a fait l'objet de nombreuses critiques. « C'était comme jouer à neuf, sans Valverde et sans Mbappé », « Disparu », « Il se promenait sur le terrain », tels sont quelques-uns des titres de Chiringuito, AS et Marca.

Cependant, sa prestation sur le terrain n'est qu'une partie du sujet de la polémique. RMC Sport a publié une information qui va faire parler d'elle. Selon la chaîne française, Mbappé serait furieux contre le staff médical du Real en raison d'une erreur flagrante dans l'évaluation de son problème au genou.