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RMC - Mbappé « furieux » contre le staff médical du Real Madrid : ils auraient examiné le mauvais genou. Lui : « On a dit beaucoup de mensonges »

Kylian Mbappé
Real Madrid

Une vive polémique a éclaté entre la France et l'Espagne au sujet de la star du Real Madrid

Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique assez singulière qui relie Paris et Madrid : entré en jeu à la place de Valverde lors du derby contre l'Atlético et auteur d'une prestation décidément terne, l'ancienne star du PSG a fait l'objet de nombreuses critiques. « C'était comme jouer à neuf, sans Valverde et sans Mbappé », « Disparu », « Il se promenait sur le terrain », tels sont quelques-uns des titres de Chiringuito, AS et Marca.

Cependant, sa prestation sur le terrain n'est qu'une partie du sujet de la polémique. RMC Sport a publié une information qui va faire parler d'elle. Selon la chaîne française, Mbappé serait furieux contre le staff médical du Real en raison d'une erreur flagrante dans l'évaluation de son problème au genou.

  • UNE ERREUR QUI SERAIT GRAVE

    Daniel Riolo, le journaliste à l'origine de cette exclusivité, affirme que le Real Madrid a examiné le genou de Mbappé, l'a déclaré en bonne santé et l'a remis à la disposition de l'entraîneur Álvaro Arbeloa.

    Mais il y a eu un énorme quiproquo : les médecins des Blancos auraient examiné le mauvais genou, le droit, alors que c'était le gauche qui posait problème. Cela expliquerait les nombreux licenciements au sein du staff médical des Merengues.

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  • MBAPPÉ PREND LA PAROLE

    C'est ensuite Mbappé lui-même qui a donné sa version des faits lors d'un événement auquel il participait à Paris :

    « Mon genou va bien, beaucoup mieux. Il guérit plutôt bien, même si je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations et que des choses fausses ont été dites. C’est la vie d’un athlète de haut niveau ; nous sommes habitués à ce que les gens disent des choses sans les vérifier ou sans aucun fondement factuel. »

  • LA SAISON DE MBAPPE

    Jusqu'à présent, la saison de Mbappé reste exceptionnelle : 23 buts et 4 passes décisives en 24 matches de championnat, 9 buts et 1 passe décisive en 13 matches de Ligue des champions, 2 buts en 1 match de Supercoupe, 0 but en 1 match de Coupe du Roi. Au total ? 38 buts en 35 matches au total, plus 6 passes décisives.

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