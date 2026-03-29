Rizzoli raconte : « Lors de mon deuxième match en Serie A, Baggio m'a dit de venir le voir si quelqu'un me causait des problèmes »

Nicola Rizzoli, ancien arbitre qui a dirigé la finale de la Coupe du monde 2014 et qui est aujourd'hui responsable du département arbitral de la CONCACAF, s'est exprimé dans Campus Talk :

« Jeune arbitre, j’étais convaincu que le dialogue était important, qu’il ne devait plus y avoir de barrières entre les joueurs et les arbitres comme autrefois, quand l’arbitre était une figure tellement imposante qu’on n’osait même pas lui parler. J’ai toujours pensé que si le dialogue me servait à canaliser les joueurs dans la direction où je voulais les mener, c’est-à-dire dans le respect des règles du jeu, c’était une chose importante. »





« Cela me servait à essayer de nous comprendre, de nous comprendre pour le meilleur et pour le pire. Sans filtre. Sans craindre d’admettre « je me suis trompé » même après avoir pris une mauvaise décision, fruit d’une interprétation erronée. « Souvent, je disais aux joueurs : c’est comme ça que je l’ai vu, mais je peux m’être trompé. Et cela les aidait énormément à croire en moi. Après tout, je suis un être humain, il est impossible de ne jamais se tromper… et j’ai commis de grosses erreurs au cours de ma carrière. Mais j’ai eu des joueurs qui, malgré ces grosses erreurs, les ont acceptées précisément grâce à cette relation qui s’était créée au fil du temps. »