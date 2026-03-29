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Rizzoli raconte : « Lors de mon deuxième match en Serie A, Baggio m'a dit de venir le voir si quelqu'un me causait des problèmes »

R. Baggio
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Une anecdote racontée par l'ancien arbitre

Nicola Rizzoli, ancien arbitre qui a dirigé la finale de la Coupe du monde 2014 et qui est aujourd'hui responsable du département arbitral de la CONCACAF, s'est exprimé dans Campus Talk :

« Jeune arbitre, j’étais convaincu que le dialogue était important, qu’il ne devait plus y avoir de barrières entre les joueurs et les arbitres comme autrefois, quand l’arbitre était une figure tellement imposante qu’on n’osait même pas lui parler. J’ai toujours pensé que si le dialogue me servait à canaliser les joueurs dans la direction où je voulais les mener, c’est-à-dire dans le respect des règles du jeu, c’était une chose importante. »


« Cela me servait à essayer de nous comprendre, de nous comprendre pour le meilleur et pour le pire. Sans filtre. Sans craindre d’admettre « je me suis trompé » même après avoir pris une mauvaise décision, fruit d’une interprétation erronée. « Souvent, je disais aux joueurs : c’est comme ça que je l’ai vu, mais je peux m’être trompé. Et cela les aidait énormément à croire en moi. Après tout, je suis un être humain, il est impossible de ne jamais se tromper… et j’ai commis de grosses erreurs au cours de ma carrière. Mais j’ai eu des joueurs qui, malgré ces grosses erreurs, les ont acceptées précisément grâce à cette relation qui s’était créée au fil du temps. »

  • L'ÉPISODE AVEC BAGGIO

    Pour étayer cette thèse, Rizzoli a raconté ce qui s'était passé lors d'un match Lazio-Brescia en 2001, alors qu'il n'en était qu'à son deuxième match arbitré en Serie A : « Le meilleur a été Roberto Baggio, non seulement sur le plan technique, mais surtout sur le plan humain. C'est une personnalité de très haut niveau. J'arbitrais mon deuxième match de Serie A, à l'Olimpico de Rome, pour le match Lazio-Brescia. Pour un jeune de 29 ans, cela aurait pu être un match difficile, mais en réalité, je me sentais bien. On s’attendait à ce que la Lazio l’emporte 2-0, 3-0, mais après 4 minutes, Di Biagio a marqué et Brescia a pris l’avantage. Le match a basculé et il y a eu des tensions… entre la première et la deuxième mi-temps, alors que nous retournions sur le terrain, Baggio s’est approché de moi.

    « Il ne me connaissait pas, il n’avait aucune idée de qui j’étais, mais Baggio m’a dit : “Tu arbitres très bien, on ne te mettra pas en difficulté. Donc si un de mes joueurs essaie de te mettre en difficulté, dis-le-moi, je m’en occuperai.” Il te fait aussi comprendre qu’il est prêt à te laisser bien travailler, même si j’étais un jeune arbitre que personne ne connaissait. Ces anecdotes te font comprendre le niveau des athlètes. Imaginez : Roberto Baggio vous regarde et non seulement il vous rassure, mais il vous dit carrément que vous arbitrez bien. »

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