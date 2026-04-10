Riyad Mahrez pourrait faire son retour en Europe. L’ancien ailier de Manchester City serait en négociations avancées pour quitter Al-Ahli

Jeudi, la presse turque indiquait que Galatasaray peaufinait un transfert retentissant pour rapatrier Riyad Mahrez depuis Djeddah. Selon la chaîne A Spor, des discussions directes sont en cours entre le joueur et le club stambouliote pour définir les modalités d’un départ vers la Super Lig la saison prochaine.

Cette accélération des discussions témoigne de la volonté du club stambouliote de profiter de l’envie de Mahrez de relever un nouveau défi européen. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de l’une des stars les plus suivies de Saudi Pro League.



