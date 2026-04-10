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Riyad Mahrez pourrait faire son retour en Europe. L’ancien ailier de Manchester City serait en négociations avancées pour quitter Al-Ahli
Négociations avancées avec Fenerbahce
Jeudi, la presse turque indiquait que Galatasaray peaufinait un transfert retentissant pour rapatrier Riyad Mahrez depuis Djeddah. Selon la chaîne A Spor, des discussions directes sont en cours entre le joueur et le club stambouliote pour définir les modalités d’un départ vers la Super Lig la saison prochaine.
Cette accélération des discussions témoigne de la volonté du club stambouliote de profiter de l’envie de Mahrez de relever un nouveau défi européen. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de l’une des stars les plus suivies de Saudi Pro League.
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Dernier défi européen
Bien qu’il soit un élément clé du système tactique de l’entraîneur Matthias Jaissle, Riyad Mahrez, 35 ans, songerait à un retour sur le continent qui l’a révélé au grand public. Selon le quotidien turc Sabah, Fenerbaçhe voit en lui le renfort idéal pour animer ses ailes, estimant que les profils actuels – Kerem Akturkoglu, Nene, Anthony Musaba et Oguz Aydın – ne suffisent pas à répondre aux ambitions à long terme du club.
Sous contrat avec Al-Raqi jusqu’en 2027, l’international algérien pourrait suivre la voie tracée par N’Golo Kanté, fraîchement parti pour la Turquie. Mahrez privilégierait un retour dans un championnat européen de haut niveau avant de envisager sa retraite.
Conséquences sur les ambitions d'Al-Ahli
Mahrez demeure un atout indispensable pour Al-Ahli, où il s’impose comme un titulaire régulier aussi bien en championnat national qu’en compétitions continentales. Son éventuel départ contraindrait le club de Djeddah à se tourner vers le marché des transferts pour compenser son apport offensif considérable et le leadership qu’il affiche depuis son arrivée.
Ces spéculations surviennent à un moment délicat, alors que le club se prépare pour un match crucial de la Ligue des champions de l’AFC Elite contre Al-Duhail (Qatar) au stade Al-Inma. Le capitaine algérien doit donc maintenir sa concentration sur le terrain malgré l’intensification des rumeurs de transfert.
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Un paysage en pleine évolution
En s’intéressant à Mahrez, Fenerbahçe cherche à retrouver son prestige national et continental en recrutant des joueurs ayant fait leurs preuves dans les ligues d’élite européennes. Fort de plusieurs titres de Premier League et d’un trophée de Ligue des champions à son palmarès, Mahrez est considéré comme la « pièce manquante » du projet du club turc.
En cas de réussite, ce transfert marquerait non seulement le retour de Mahrez sur le Vieux Continent, mais illustrerait aussi une tendance émergente : le come-back des stars européennes après une expérience au Moyen-Orient.