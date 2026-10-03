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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Riyad Mahrez a trouvé un nouveau club ! L’ancienne star de Manchester City est sur le point de créer la surprise en rejoignant le Qatar après son départ d’Al-Ahli

Mercato
R. Mahrez
Al-Shamal
Stars League
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Saudi Pro League
Manchester City
Premier League

Riyad Mahrez s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre inattendu au Moyen-Orient après avoir trouvé un accord avec le club qatari d’Al-Shamal SC. L’ancien ailier de Manchester City a quitté Al-Ahli après trois saisons riches en trophées en Arabie saoudite, et l’attaquant expérimenté a désormais choisi de poursuivre sa carrière en Qatar Stars League avec un contrat initial d’un an.

  • L’ailier algérien signe au Qatar

    L’ancien joueur de City s’est mis d’accord de principe pour rejoindre le club d’Al-Shamal, pensionnaire de la Qatar Stars League, avec un contrat initial d’un an assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Ce transfert imminent a été révélé en premier par le média algérien DZfootavant d’être confirmé par la plateforme qatarie Winwin. Le joueur de 35 ans doit s’envoler pour le Qatar au début de la semaine prochaine afin de passer sa visite médicale avant de finaliser les documents officiels.

  • imago-sport-1079102187.jpgAnadolu Agency

    L’ailier privilégie des ambitions continentales de premier plan

    Comme l’a rapporté Winwin, Mahrez a retenu la proposition d’Al-Shamal face à l’intérêt appuyé de clubs anglais, de franchises de MLS et de rivaux du championnat local. Les garanties d’un rôle central sur les rencontres nationales et en Ligue des champions Élite de l’AFC ont rapidement fait pencher la balance en leur faveur. L’ambition de dominer le football continental s’est révélée bien trop convaincante, poussant l’ailier à repousser les approches concurrentes.

  • Des retrouvailles sensationnelles alimentent les ambitions de titre

    Son transfert à Al-Shamal marque un nouveau chapitre dans la carrière de Mahrez après avoir mis un terme à sa carrière internationale avec l’Algérie à l’issue de la Coupe du monde 2026. Dans son nouveau club, l’ailier retrouvera une nouvelle fois son partenaire de longue date en sélection, Baghdad Bounedjah, afin de former un duo offensif redoutable.

    Mahrez arrive avec un pedigree irréprochable, après avoir cumulé 37 buts et 46 passes décisives en 122 apparitions avec Al-Ahli, tout en remportant deux titres consécutifs en Ligue des champions de l’AFC ainsi qu’une Supercoupe d’Arabie saoudite.

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    Le vétéran se prépare à une intégration rapide

    Mahrez, qui entretient sa forme à Dubaï aux côtés d’un préparateur physique personnel, passera sa visite médicale lundi ou mardi avant sa présentation officielle. Son arrivée devrait apporter un élan offensif immédiat alors qu’Al-Shamal se prépare à concilier une exigeante lutte pour le titre sur la scène nationale avec sa campagne continentale. La vaste expérience du vétéran au plus haut niveau devrait s’avérer déterminante pour permettre au finaliste de la saison dernière d’aller plus loin dans la compétition phare du football asiatique.