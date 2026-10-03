Son transfert à Al-Shamal marque un nouveau chapitre dans la carrière de Mahrez après avoir mis un terme à sa carrière internationale avec l’Algérie à l’issue de la Coupe du monde 2026. Dans son nouveau club, l’ailier retrouvera une nouvelle fois son partenaire de longue date en sélection, Baghdad Bounedjah, afin de former un duo offensif redoutable.

Mahrez arrive avec un pedigree irréprochable, après avoir cumulé 37 buts et 46 passes décisives en 122 apparitions avec Al-Ahli, tout en remportant deux titres consécutifs en Ligue des champions de l’AFC ainsi qu’une Supercoupe d’Arabie saoudite.