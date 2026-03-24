River Plate dans l'univers du Chelsea ? Kendry Paez ouvre la voie, un échange avec Strasbourg. Et les supporters français manifesteront à Londres

Le transfert de la jeune star équatorienne Kendry Paez – qui appartient bien sûr à Chelsea – de Strasbourg à River Plate pour la saison 2026 en Argentine (en Amérique du Sud, les championnats se déroulent sur l'année civile) semble pouvoir servir de tête de pont à un accord entre les Blues et les Millonarios : les clubs du géant de Todd Boehly échangeront leurs meilleurs jeunes, créant ainsi deux voies prioritaires vers Londres.

Ainsi, depuis Buenos Aires, ils pourront informer Chelsea des offres concernant les meilleurs talents disponibles, et les Blues pourront les égaler et s'assurer les meilleurs renforts. Ou bien les « parquer » à Strasbourg si le saut vers un grand club semble trop grand dans un premier temps. Ceux qui auraient besoin de jouer davantage, comme cela s’est produit récemment pour Andrey Santos, Anselmino ou Barco, pour ne citer que quelques noms, pourraient être prêtés au Monumental ainsi qu’en France. Le problème ? Les supporters.