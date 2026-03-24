Il y a de l'effervescence sur l'axe Strasbourg-Londres. Alors que le club français connaît sans conteste sa période la plus faste, grâce à la propriété de BlueCo, qui est également propriétaire de Chelsea, la fierté des supporters de Strasbourg, l'un des favoris pour remporter la Ligue Europa Conférence cette année, prend le dessus. Tout part de la décision des Blues de débaucher brusquement l'entraîneur de l'équipe satellite, Liam Rosenior, au moment du départ d'Enzo Maresca, un choix qui a mis en rage de nombreux supporters, peu enthousiastes à l'idée d'être une sorte de vivier pour la maison mère. Mais cette relation pourrait bientôt s'étendre à un troisième club, et pas n'importe lequel.
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River Plate dans l'univers du Chelsea ? Kendry Paez ouvre la voie, un échange avec Strasbourg. Et les supporters français manifesteront à Londres
ASSAUT CONTRE LE RIVER PLATE
Le transfert de la jeune star équatorienne Kendry Paez – qui appartient bien sûr à Chelsea – de Strasbourg à River Plate pour la saison 2026 en Argentine (en Amérique du Sud, les championnats se déroulent sur l'année civile) semble pouvoir servir de tête de pont à un accord entre les Blues et les Millonarios : les clubs du géant de Todd Boehly échangeront leurs meilleurs jeunes, créant ainsi deux voies prioritaires vers Londres.
Ainsi, depuis Buenos Aires, ils pourront informer Chelsea des offres concernant les meilleurs talents disponibles, et les Blues pourront les égaler et s'assurer les meilleurs renforts. Ou bien les « parquer » à Strasbourg si le saut vers un grand club semble trop grand dans un premier temps. Ceux qui auraient besoin de jouer davantage, comme cela s’est produit récemment pour Andrey Santos, Anselmino ou Barco, pour ne citer que quelques noms, pourraient être prêtés au Monumental ainsi qu’en France. Le problème ? Les supporters.
LA MANIFESTATION PREND DE L'AMPLEUR
En Argentine, on assure que les supporters de River sont prêts à s'opposer jusqu'au bout. En effet, le club le plus prestigieux du pays devient une filiale d'un club anglais après tout ce qui s'est passé avec les îles Falkland/Malouines au siècle dernier… Et en France, on n'est pas en reste : une marche de protestation vers le siège de Chelsea a déjà été annoncée par les supporters de Strasbourg pour le 18 avril, avant le match contre Manchester United. Certains supporters des Blues se sont également joints au mouvement. Un « non » catégorique à la multipropriété : cela suffira-t-il ?