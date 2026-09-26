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Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Rivaux en alerte ! Liverpool et Manchester United gardent un œil attentif sur le défenseur de Tottenham Micky van de Ven

Liverpool
Manchester United
Mercato
M. van de Ven
Premier League

Liverpool et Manchester United suivent de près le défenseur central de Tottenham Hotspur Micky van de Ven, alors qu’ils évaluent de futurs renforts défensifs. L’international néerlandais s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Premier League, suscitant l’intérêt des poids lourds traditionnels du championnat.

  • Les géants de la Premier League suivent le rapide joueur de Tottenham

    Van de Ven est devenu une cible prioritaire pour Liverpool et Manchester United, les deux clubs se trouvant actuellement à ce qui est décrit comme la phase de « suivi rapproché » de leur processus de recrutement, selon Caught offside.

    Depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2023, le joueur de 25 ans s’est imposé comme un pilier de la défense de Tottenham, impressionnant les recruteurs par son mélange unique de vitesse de rattrapage et de maîtrise technique sur son côté gauche de prédilection.

    Pour une équipe moderne du très haut niveau, trouver un défenseur central gaucher capable de couvrir de grands espaces est une priorité, ce qui fait du Néerlandais un candidat de premier plan pour les clubs cherchant à faire évoluer leurs structures défensives au cours des prochaines saisons.


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    Liverpool et Manchester United à l'affût

    Pour Liverpool, cet intérêt s’explique par un besoin clair d’anticiper la succession dans l’axe de sa défense. Alors que Virgil van Dijk a désormais 35 ans et que son temps de jeu est géré avec davantage de précaution, la cellule de recrutement d’Anfield considère Van de Ven comme un successeur potentiel de son coéquipier en sélection. Le club admirerait le joueur depuis longtemps, l’ayant identifié comme l’un des rares profils possédant les qualités physiques nécessaires pour évoluer dans son système à haute intensité.

    De son côté, Manchester United suit également la situation de près tout en poursuivant son évaluation de ses propres options au poste de défenseur central. Son âge, son expérience en Premier League et sa capacité à évoluer sur le côté gauche de la défense constituent autant d’atouts susceptibles de séduire un club qui continue de façonner le socle défensif de son projet à long terme.

  • Tottenham a toutes les cartes en main dans les négociations

    Alors que l’intérêt venu du Nord-Ouest grandit, tout prétendant potentiel fait face à une tâche redoutable pour arracher le défenseur au Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham se retrouve dans une position de négociation exceptionnellement forte après une importante mise à jour contractuelle plus tôt cette saison. En août, le club a réussi à lier Van de Ven à un nouveau contrat de longue durée qui, selon certaines informations, prolonge son séjour jusqu’en 2031. Cet engagement à long terme a constitué un énorme coup de pouce pour le club.

    Le joueur lui-même a également exprimé un engagement total envers le projet dans le nord de Londres, ce qui complique encore davantage tout transfert potentiel pour les rivaux intéressés. En évoquant sa décision de signer un nouveau contrat, Van de Ven a déclaré : « C’est un moment spécial de signer un nouveau contrat et un moment de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours aimé Tottenham, depuis le premier jour où je suis arrivé ici. J’aime le club, j’aime les supporters et je me suis vraiment bien développé ici. »


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    De Zerbi encense un défenseur de « l’élite européenne »

    L’importance de Van de Ven dans le projet de Tottenham ne peut être surestimée, en particulier sous la direction de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a évoqué avec insistance les qualités que le Néerlandais apporte à son dispositif tactique, le considérant comme un élément indispensable de ses plans pour l’avenir.

    De Zerbi s’est montré très élogieux lorsque la prolongation de contrat a été finalisée, déclarant : « Micky est l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe et un joueur important pour nous. Il possède les qualités, la mentalité et l’ambition que nous voulons à Tottenham Hotspur, et je suis très heureux qu’il ait décidé de poursuivre son aventure avec le club. Nous construisons quelque chose de solide ici, et des joueurs comme Micky constituent une part importante de cet avenir. Sa décision de signer un nouveau contrat montre sa confiance dans ce que nous créons ensemble. »

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