Rivaux en alerte ! Liverpool et Manchester United gardent un œil attentif sur le défenseur de Tottenham Micky van de Ven

Van de Ven est devenu une cible prioritaire pour Liverpool et Manchester United, les deux clubs se trouvant actuellement à ce qui est décrit comme la phase de « suivi rapproché » de leur processus de recrutement, selon Caught offside.

Depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2023, le joueur de 25 ans s’est imposé comme un pilier de la défense de Tottenham, impressionnant les recruteurs par son mélange unique de vitesse de rattrapage et de maîtrise technique sur son côté gauche de prédilection.

Pour une équipe moderne du très haut niveau, trouver un défenseur central gaucher capable de couvrir de grands espaces est une priorité, ce qui fait du Néerlandais un candidat de premier plan pour les clubs cherchant à faire évoluer leurs structures défensives au cours des prochaines saisons.



