Jan Huebner
Traduit par
Ritsu Doan fait volte-face à la surprise générale sur son transfert ! La star japonaise rejette une offre de plusieurs millions d'Al-Ittihad pour rester à l'Eintracht Francfort
Doan met fin au transfert vers l’Arabie saoudite
Doan a refusé un transfert à Al-Ittihad pour des raisons personnelles, selon Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’ailier a fait capoter le transfert seulement quelques heures après que Kickera rapporté que les deux clubs s’étaient mis d’accord sur une indemnité de 17 millions d’euros. L’international japonais de 28 ans reprend désormais la direction de Francfort au lieu de finaliser son départ.
- Jan Huebner
Des motifs financiers déclenchent des négociations
Francfort n’avait ouvert la porte à une vente que pour alléger des pressions financières immédiates. Le club allemand était prêt à accepter une perte de 4 millions d’euros sur les 21 millions d’euros versés à Fribourg l’an dernier, mais l’opération a finalement capoté. L’entraîneur Adi Hutter a toujours voulu conserver l’ailier dans son effectif cette saison.
L’ailier vise le renouveau allemand
Doan reste sous contrat jusqu’en juin 2030 et est déterminé à retrouver sa meilleure forme en Allemagne. La campagne 2025-2026 s’est révélée difficile, puisqu’il a eu du mal à reproduire ses performances avec Fribourg, malgré un bilan de cinq buts et cinq passes décisives en 31 apparitions en Bundesliga. Sa décision de rester préserve la profondeur offensive de Francfort sans nécessiter de remplacement tardif.
- Jan Huebner
Le retour de la Bundesliga à l’horizon
Après avoir manqué le match nul 3-3 de l'Eintracht Francfort à l'Union Berlin lors de la journée d'ouverture, l'ailier est de nouveau en mesure de postuler. L'équipe de Hutter se tourne désormais vers la réception d'Augsbourg dimanche. La disponibilité du joueur offre au manager un renfort offensif immédiat avant cette rencontre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles