Doan reste sous contrat jusqu’en juin 2030 et est déterminé à retrouver sa meilleure forme en Allemagne. La campagne 2025-2026 s’est révélée difficile, puisqu’il a eu du mal à reproduire ses performances avec Fribourg, malgré un bilan de cinq buts et cinq passes décisives en 31 apparitions en Bundesliga. Sa décision de rester préserve la profondeur offensive de Francfort sans nécessiter de remplacement tardif.