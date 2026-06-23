Antonio Rüdiger et Jonathan Tah aimeraient oublier leur dernière titularisation commune en équipe nationale. Battue 2-0 en Slovaquie lors du premier match des qualifications pour la Coupe du monde, la paire de défenseurs centraux a vécu une soirée cauchemar. Dans les médias, le duo a été qualifié de « risque pour la sécurité » après la débâcle de Bratislava, Rüdiger ayant même été raillé en tant que « chef de la défense molasson ».
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« Risque pour la sécurité » et « chef de la défense défaillant » : Antonio Rüdiger et Jonathan Tah rappellent aussi une soirée cauchemar
Près de neuf mois après cette prestation désastreuse, Rüdiger et Tah sont appelés à tenir la défense allemande à la recherche d’une cinquième étoile. Après l’élimination amère de Nico Schlotterbeck de la Coupe du monde (blessure au ligament interne de la cheville), le sélectionneur national Julian Nagelsmann fait confiance à ses géants de plus de 30 ans. Un problème ? Rudi Völler se montre rassurant.
Rüdiger est certes « d’un autre genre » que Schlotterbeck, un joueur très talentueux, mais il possède « ses qualités dans les duels aériens et au sol grâce à sa rapidité », a déclaré le directeur sportif de la DFB sur MagentaTV. Il a également salué la « grande expérience » du joueur de 33 ans, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le Real Madrid, club détenteur du record de victoires en Ligue des champions.
Reste à savoir si leur complicité, malgré les trois ans qui les séparent, reste aussi fluide qu’au cours de l’Euro à domicile il y a deux ans. Entre-temps, la hiérarchie a évolué. « C’est lui le nouveau chef », reconnaît Rüdiger. « Chacun a son heure, et c’est maintenant la sienne. » Tah, qui fêtera jeudi à East Rutherford sa 50e sélection contre l’Équateur, a « pris un véritable élan » au Bayern Munich.
Rüdiger (84 sélections) devrait lui aussi profiter des nouvelles qualités de leader de Tah. La seconde période face à la Côte d’Ivoire (2-1) est encourageante : si le duo n’était pas encore parfaitement en phase, la Nationalmannschaft a gardé sa cage inviolée et renversé la vapeur.
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Jürgen Klopp estime que l’absence de Nico Schlotterbeck modifie l’équation tactique de l’équipe nationale allemande.
Pourtant, Nagelsmann n’avait plus aligné ce duo dès le coup d’envoi depuis la défaite en Slovaquie. Trois jours après cette sortie difficile, Rüdiger a été reconduit dans le onze face à l’Irlande du Nord (3-1), avant de céder sa place à Tah peu avant la fin du match. L’ancien Stuttgartois a ensuite été éloigné des terrains pour cause de blessure, et en mars, le sélectionneur a définitivement aligné Tah et Schlotterbeck en charnière centrale.
Rüdiger a accepté son nouveau rôle sans broncher, ce qui lui a valu le respect de tout le camp de la DFB, et il a couvert ses « héritiers » d’éloges, même s’il a admis qu’il n’était pas facile « d’être sur le banc ». Tah, a déclaré Rüdiger, « a tout simplement de l’envergure », ne serait-ce que par son physique. Et Schlotterbeck aurait « un pied gauche en or ».
Or, c’est précisément là que Jürgen Klopp voit un problème : « Nous sommes habitués à ce que Schlotterbeck s’infiltre au milieu de terrain avant d’envoyer un centre à gauche ou une passe en diagonale. C’est un élément clé de notre jeu. Sans lui, nous ne pouvons plus exploiter cette diagonale », a-t-il expliqué.
Rüdiger s’est « vraiment bien débrouillé » lorsqu’il est entré à froid, car il est « suffisamment expérimenté » et évolue « depuis des années au plus haut niveau ». Reste qu’il ne possède pas ce « pied gauche ».
Dès lors, le jeu de construction des quadruples champions du monde devrait évoluer face à l’Équateur. L’Allemagne ayant déjà validé son billet pour les huitièmes de finale en tête de son groupe, Tah et Rüdiger pourront peaufiner leur entente avant le tour suivant. Aucun des deux ne souhaite revivre la soirée cauchemar de Bratislava.