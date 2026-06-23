Près de neuf mois après cette prestation désastreuse, Rüdiger et Tah sont appelés à tenir la défense allemande à la recherche d’une cinquième étoile. Après l’élimination amère de Nico Schlotterbeck de la Coupe du monde (blessure au ligament interne de la cheville), le sélectionneur national Julian Nagelsmann fait confiance à ses géants de plus de 30 ans. Un problème ? Rudi Völler se montre rassurant.

Rüdiger est certes « d’un autre genre » que Schlotterbeck, un joueur très talentueux, mais il possède « ses qualités dans les duels aériens et au sol grâce à sa rapidité », a déclaré le directeur sportif de la DFB sur MagentaTV. Il a également salué la « grande expérience » du joueur de 33 ans, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le Real Madrid, club détenteur du record de victoires en Ligue des champions.

Reste à savoir si leur complicité, malgré les trois ans qui les séparent, reste aussi fluide qu’au cours de l’Euro à domicile il y a deux ans. Entre-temps, la hiérarchie a évolué. « C’est lui le nouveau chef », reconnaît Rüdiger. « Chacun a son heure, et c’est maintenant la sienne. » Tah, qui fêtera jeudi à East Rutherford sa 50e sélection contre l’Équateur, a « pris un véritable élan » au Bayern Munich.

Rüdiger (84 sélections) devrait lui aussi profiter des nouvelles qualités de leader de Tah. La seconde période face à la Côte d’Ivoire (2-1) est encourageante : si le duo n’était pas encore parfaitement en phase, la Nationalmannschaft a gardé sa cage inviolée et renversé la vapeur.