Beppe Riso, l’un des agents italiens les plus connus, était l’invité fin août de « Colpi da Maestro », le format YouTube de Marco Nosotti. Parmi les sujets abordés, l’avenir de Frattesi : « Son transfert à la Lazio est né du fait qu’en jouant peu, il ne parvenait plus à rester à l’Inter. C’est un garçon avec un cœur incroyable et une passion immense. Je ne le voyais pas heureux, je le voyais triste et éteint. Quelques sessions auparavant, nous avons essayé de faire quelque chose, mais l’Inter ne voulait pas se séparer de lui. Cette année, il est arrivé à la Lazio, il pouvait aller dans un autre club mais il a fait ce choix, il avait besoin de se sentir à nouveau protagoniste. Je considère Lotito comme un génie mais il n’est jamais facile de travailler avec lui, c’est très compliqué. Tout le monde parle de l’aspect économique, mais pour voir l’un de mes joueurs avec ce sourire, je paierais de ma poche ».





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