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Riso : « À Milan, Frattesi était éteint et triste. Je suis fur**** contre l’Inter pour Carlos Augusto »

Mercato
Inter
C. Augusto
D. Frattesi

Beppe Riso, l’un des agents italiens les plus connus, était l’invité, fin août, de « Colpi da Maestro », le format YouTube de Marco Nosotti. Parmi les sujets abordés, l’avenir de Frattesi : « Son transfert à la Lazio est né du fait qu’en jouant peu, il ne parvenait plus à rester à l’Inter. C’est un garçon avec un cœur incroyable et une énorme passion. Je ne le voyais pas heureux, je le voyais triste et éteint. Lors d’un mercato précédent, nous avons essayé de faire quelque chose, mais l’Inter ne voulait pas se priver de lui. Cette année, il est arrivé à la Lazio, il pouvait aller dans un autre club mais il a fait ce choix, il avait besoin de se sentir à nouveau protagoniste. Je considère Lotito comme un génie, mais il n’est jamais facile de travailler avec lui, c’est très compliqué. Tout le monde parle de l’aspect économique, mais pour voir un de mes joueurs avec ce sourire, je paierais de ma poche ».


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  • Carlos Augusto et sa relation avec l’Inter

    Après la discussion, on demande à Riso de classer ses coups sur le marché des transferts du premier au dixième et, lorsque le nom de Carlos Augusto est évoqué, il répond en souriant ainsi : « Je le mets à la dixième place parce que sonoc. Mais eux, ils le savent déjà. »

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