Le match contre Fulham a suivi un scénario familier, Liverpool peinant à garder le contrôle, mais un coup de génie de Ngumoha a changé la donne. Slot a reconnu que la qualité individuelle du jeune joueur de 17 ans avait été le catalyseur de la victoire, empêchant Fulham de tirer profit de sa période de domination avant que Salah ne porte finalement le score à 2-0.

« C’est quelque chose de différent de ce que l’on voit habituellement chez nous », a déclaré Slot. « Je pense que nous avons très bien commencé ; pendant les 20 à 25 premières minutes, nous ne nous sommes pas créé les occasions les plus franches, mais nous avons eu quelques bons moments dans et autour de leur surface de réparation. Puis, pendant cinq ou dix minutes, j’ai pensé : « OK, Fulham entre maintenant dans le match », et nous savons tous – je vois toujours les mêmes visages [lors des conférences de presse] – ce qui se passe ensuite pour nous : nous encaissons un but. Mais aujourd’hui, précisément à ce moment-là, Rio a frappé, rappelant à tous l’importance cruciale des buts et de l’élan. Imaginez un instant que nous ayons encaissé durant ces dix minutes : la rencontre aurait pris une tout autre tournure. »