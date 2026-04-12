Getty
Traduit par
Rio Ngumoha possède une « qualité exceptionnelle », selon Arne Slot, qui salue le but à la Mohamed Salah du jeune joueur de Liverpool
Le relais – Ngumoha est-il le nouveau Salah ?
Ngumoha a ouvert le score d’une frappe enroulée d’une grande précision, rappelant les finitions caractéristiques de Salah. Après cet exploit technique, le jeune joueur a reçu les félicitations de son entraîneur, qui a souligné la similitude entre sa frappe et les conclusions emblématiques de l’ailier égyptien. Slot s’est dit admiratif de la manière dont Ngumoha s’est comporté à Anfield.
« Il possède une qualité rare dans le football moderne : la capacité à gagner ses duels », a expliqué Slot à la presse. « C’est exactement ce qu’il a fait sur son but : se créer de l’espace en se faufilant, pivoter, puis conclure – une véritable finition à la Mo Salah ! »
- Getty Images Sport
Renverser la vapeur à Anfield
Le match contre Fulham a suivi un scénario familier, Liverpool peinant à garder le contrôle, mais un coup de génie de Ngumoha a changé la donne. Slot a reconnu que la qualité individuelle du jeune joueur de 17 ans avait été le catalyseur de la victoire, empêchant Fulham de tirer profit de sa période de domination avant que Salah ne porte finalement le score à 2-0.
« C’est quelque chose de différent de ce que l’on voit habituellement chez nous », a déclaré Slot. « Je pense que nous avons très bien commencé ; pendant les 20 à 25 premières minutes, nous ne nous sommes pas créé les occasions les plus franches, mais nous avons eu quelques bons moments dans et autour de leur surface de réparation. Puis, pendant cinq ou dix minutes, j’ai pensé : « OK, Fulham entre maintenant dans le match », et nous savons tous – je vois toujours les mêmes visages [lors des conférences de presse] – ce qui se passe ensuite pour nous : nous encaissons un but. Mais aujourd’hui, précisément à ce moment-là, Rio a frappé, rappelant à tous l’importance cruciale des buts et de l’élan. Imaginez un instant que nous ayons encaissé durant ces dix minutes : la rencontre aurait pris une tout autre tournure. »
Prêt à briller sur la plus grande scène du football ?
À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le PSG, mardi, tous les supporters de Liverpool se demandent si Ngumoha sera aligné d’entrée.
« Maintenant, la question est bien sûr : pourra-t-il réitérer cette performance deux jours plus tard ? C'est une autre question. Mais serait-il capable de jouer et d'évoluer à ce niveau ? Oui. Je le fais jouer parce que je le considère comme l'un des joueurs dont nous disposons », a poursuivi Slot. « Ce n'est pas comme s'il était moins bon ou qu'en début de saison, il était un jeune joueur venant acquérir de l'expérience avec l'équipe première. Maintenant, c’est un joueur que je peux aligner dans n’importe quel match, y compris celui de mardi. Toutefois – et je ne parle pas seulement de la rencontre de mardi –, on peut légitimement se demander si l’on peut raisonnablement attendre d’un joueur de 17 ans qu’il dispute trois matchs en six jours, surtout après avoir vu l’intensité du match à Paris. »
- Getty Images Sport
Conséquences à court terme
Si les observateurs évoquent surtout le potentiel à long terme de Ngumoha, Slot affirme que le joueur est déjà prêt à avoir un impact immédiat. Le technicien néerlandais souligne que l’augmentation de son temps de jeu est directement liée aux « résultats concrets » qu’il produit désormais à l’entraînement et lors de ses apparitions en Premier League face à des adversaires de haut niveau.
« Oui, mais pas seulement à long terme, aussi à court terme. Je pense avoir dit il y a quelques semaines, voire un ou deux mois, que son temps de jeu allait augmenter parce qu’il devenait de plus en plus fort, qu’il se montrait de plus en plus à son entrée en jeu, mais aussi à l’entraînement, et que ce n’était pas seulement une belle feinte, mais qu’il y avait de plus en plus de résultats concrets dans ce qu’il faisait », a conclu Slot.