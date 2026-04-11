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« Rio Ngumoha est incroyable ! » estime Andy Robertson. Selon le latéral gauche de Liverpool, l’ailier a eu raison de ne pas l’écouter, et il lui prédit « un avenir prometteur »
Ngumoha est l’attraction principale à Anfield.
La nouvelle génération de Liverpool continue de faire parler d’elle, et Ngumoha est le dernier en date à faire sensation après avoir brillé lors de la victoire 2-0 contre Fulham. Pour son deuxième match en tant que titulaire en Premier League, l’ailier de 17 ans a démontré pourquoi son progression suscite tant d’enthousiasme en ouvrant le score d’un exploit individuel à la 36e minute.
Une conclusion typique d’un ailier : l’international espoir s’est décalé vers l’intérieur avant d’enrouler un tir précis dans le coin opposé. Ce succès, précieux après un passage à vide, a également impressionné les cadres du vestiaire par le sang-froid du jeune homme.
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Les conseils de Robertson ont été ignorés, et c’est tant mieux.
Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Robertson a expliqué qu’il tentait initialement d’orienter le jeu avant que Ngumoha ne prenne ses responsabilités. L’international écossais a reconnu que la décision du jeune joueur d’ignorer son appel était judicieuse, puisque elle a abouti au premier but de la rencontre.
« Il est incroyable. Ça montre bien qu'il ne faut pas toujours écouter les joueurs expérimentés. Je lui criais que j'arrivais en débordement. Puis il a simplement coupé vers l'intérieur, c'est une superbe finition, une superbe performance de sa part. Il ne cesse d'apprendre et d'écouter, c'est un garçon formidable. C'est un plaisir de travailler avec lui et Trey [Nyoni], et ils écoutent tous les gars. On voit qu’ils progressent match après match. Il a un grand avenir devant lui, mais il brille déjà à l’instant présent », a conclu Robertson.
La fin d’une époque pour une légende de Liverpool
Ce match revêtait une dimension particulière pour Robertson, qui a récemment confirmé qu’il mettrait un terme à sa carrière à Anfield en fin de saison. Après neuf années couronnées de succès sur les bords de la Mersey, le vice-capitaine entend savourer chaque instant sous le maillot rouge, d’autant plus qu’il assiste à l’aube d’une nouvelle ère sous les projecteurs d’Anfield.
Évoquant son attachement émotionnel au club, Robertson a déclaré : « Je savais que ma chanson serait chantée à plusieurs reprises. Ce club représente tout pour moi. C'est un fait. Je suis ici depuis neuf ans. J'étais un garçon à une époque. Aujourd'hui, je suis devenu un homme ici. Ce club a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Je vais simplement essayer de profiter et de savourer chaque minute que je passe dans ce club de football. Quand je suis titulaire, j’essaie simplement d’en profiter. »
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Un avenir prometteur s’annonce pour les jeunes talents des Reds.
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a salué la performance remarquable du jeune Ngumoha, insistant sur l’importance de son impact tout en rappelant la nécessité pour lui de rester concentré sur son développement.
« J'espère qu'il a un bel avenir devant lui, cela dépend de lui et de son entourage. Il a fait un bon match. C'était un but important, et maintenant il faut passer au suivant. Marquer le premier but, c'est important. Nous avons affronté un Fulham qui n’avait pas joué depuis un moment ; ils auraient donc pu nous surprendre. Il fallait rester prêts et patients. La première mi-temps a été solide. En seconde période, la fatigue s’est un peu fait sentir, mais c’est normal. Je suis satisfait de notre clean sheet et de notre intensité. C’est une victoire, maintenant il faut enchaîner. »