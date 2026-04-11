« Rio Ngumoha est incroyable ! » estime Andy Robertson. Selon le latéral gauche de Liverpool, l’ailier a eu raison de ne pas l’écouter, et il lui prédit « un avenir prometteur »

La nouvelle génération de Liverpool continue de faire parler d’elle, et Ngumoha est le dernier en date à faire sensation après avoir brillé lors de la victoire 2-0 contre Fulham. Pour son deuxième match en tant que titulaire en Premier League, l’ailier de 17 ans a démontré pourquoi son progression suscite tant d’enthousiasme en ouvrant le score d’un exploit individuel à la 36e minute.

Une conclusion typique d’un ailier : l’international espoir s’est décalé vers l’intérieur avant d’enrouler un tir précis dans le coin opposé. Ce succès, précieux après un passage à vide, a également impressionné les cadres du vestiaire par le sang-froid du jeune homme.