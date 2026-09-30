Branislav Racko
Traduit par
Rio Ngumoha entre dans l’histoire de l’Angleterre ! Le jeune talent de Liverpool rejoint Jude Bellingham et Wayne Rooney dans le club très fermé de l’Angleterre lors de la victoire en Tchéquie
Une soirée historique à Prague pour Ngumoha
Le joueur de 18 ans est entré à la 71e minute de la victoire 2-0 de mardi à Prague, en remplacement de la star d'Arsenal Bukayo Saka sur le côté droit de l'attaque. Ngumoha a livré une entrée pleine de vivacité pour aider l'Angleterre à conserver un résultat crucial à l'extérieur.
Son entrée est intervenue seulement quelques jours après un week-end frustrant pour le jeune joueur. Il avait été totalement écarté du groupe pour le match de samedi, une courte défaite 3-2 contre l'Espagne à Wembley, ce qui rendait son retour rapide sur les terrains en Tchéquie d'autant plus significatif.
- AFP
En attente du déclic
L’attaquant de Liverpool a été contraint de prendre son mal en patience avant d’honorer une deuxième sélection chez les A. Après avoir fait ses débuts avec l’Angleterre à 17 ans lors d’un match de préparation à la Coupe du monde en juin contre la Nouvelle-Zélande, il a ensuite été écarté du groupe pour la phase finale.
Malgré cette déception estivale, sa progression fulgurante en club l’a maintenu au premier plan en sélection. Ngumoha a réalisé un début de saison 2026-2027 remarquable sur la scène nationale, avec cinq apparitions lors des sept premiers matches officiels de Liverpool.
Dans les pas de Rooney et Bellingham
En foulant la pelouse à exactement 18 ans et 31 jours, le phénomène de Liverpool s’est assuré une place dans les livres d’histoire. Il est officiellement le troisième plus jeune joueur à avoir disputé un match officiel avec l’équipe d’Angleterre masculine.
Il rejoint un groupe extrêmement fermé, où figurent deux des talents les plus célébrés du pays. Wayne Rooney reste le plus jeune à avoir réalisé cet exploit, ayant effectué ses débuts en match officiel en entrant en jeu en fin de rencontre lors d’une victoire 3-0 contre le Liechtenstein en qualifications pour le Championnat d’Europe, en février 2003, à l’âge de 17 ans et 156 jours.
Jude Bellingham occupe la deuxième place de cette liste historique. La star du milieu de terrain avait 17 ans et 269 jours lorsqu’il est entré en jeu à la mi-temps lors d’une correction 5-0 infligée à Saint-Marin en qualifications pour la Coupe du monde, en mars 2023.
- AFP
De gros tests à l’horizon
Ngumoha cherchera à étoffer son nombre grandissant de sélections pendant le reste de la trêve internationale. L’Angleterre se déplace pour un match compliqué en Croatie avant de recevoir la Tchéquie pour le match retour de Ligue des nations.
Une fois ses obligations internationales terminées, l’adolescent retournera dans le Merseyside pour un choc monumental sur la scène nationale. Liverpool doit accueillir Manchester City dans un sommet de Premier League très attendu le 11 octobre, et la récente implication de Ngumoha laisse penser qu’il sera un sérieux candidat à une place dans le groupe pour ce match.
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