Le joueur de 18 ans est entré à la 71e minute de la victoire 2-0 de mardi à Prague, en remplacement de la star d'Arsenal Bukayo Saka sur le côté droit de l'attaque. Ngumoha a livré une entrée pleine de vivacité pour aider l'Angleterre à conserver un résultat crucial à l'extérieur.

Son entrée est intervenue seulement quelques jours après un week-end frustrant pour le jeune joueur. Il avait été totalement écarté du groupe pour le match de samedi, une courte défaite 3-2 contre l'Espagne à Wembley, ce qui rendait son retour rapide sur les terrains en Tchéquie d'autant plus significatif.



