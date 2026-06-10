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Rio Ngumoha, dont le nom est associé au Bayern Munich, pourrait-il quitter Liverpool suite à des rumeurs faisant état d’un « mécontentement » ?
Le Bayern Munich est dans une phase délicate, la frustration se faisant de plus en plus sentir.
Le Bayern Munich s’intéresse de près à Ngumoha et pourrait l’attirer hors de Merseyside. Ce mouvement intervient alors que BBC Sport rapporte un certain mécontentement concernant le temps de jeu accordé au jeune joueur par l’ancien entraîneur de Liverpool, Arne Slot, la saison passée.
Si les Reds assurent qu’ils ne céderont pas le jeune joueur cet été, un nouveau départ pourrait se révéler tentant si son chemin vers l’équipe première demeure obstrué. Le Bayern suit d’autres profils, mais l’explosivité de Ngumoha a suffi pour le placer en haut de la short-list des recruteurs bavarois, déterminés à attirer l’un des plus grands talents anglais.
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Opportunités limitées dans le cadre du système de quotas
Ngumoha a inscrit son nom dans les annales de Liverpool en devenant, à 16 ans, le plus jeune buteur de l’histoire du club grâce à une réalisation décisive à la 100^e minute qui a permis de battre Newcastle 3-2. Toutefois, il n’a été aligné d’entrée que dix fois chez les seniors la saison passée. Selon Slot et la direction des Reds, cette gestion visait avant tout à le préserver des contraintes physiques et mentales de sa première saison complète chez les professionnels.
Reste à savoir si un temps de jeu plus conséquent lui aurait ouvert plus vite les portes de la Coupe du monde. L’attaquant londonien nourrit l’ambition de jouer au plus haut niveau et, si le club garde une posture protectrice, le joueur semble impatient d’en découdre plus souvent. Cela pourrait se concrétiser sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, mais, alors que les rivaux européens flairent l’occasion, Liverpool devra convaincre qu’Anfield demeure le meilleur terreau pour son épanouissement.
Tuchel impressionné par une jeune pépite
Ngumoha quittera le rassemblement anglais cette semaine, après avoir fortement impressionné Tuchel et ses coéquipiers en sélection. Bien qu’il ne figure pas parmi les 26 joueurs officiellement convoqués pour la Coupe du monde, il a été désigné homme du match pour sa première apparition, en tant que remplaçant entré en seconde période, lors de la victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande samedi dernier. Tuchel, bluffé, l’a même aligné dès le premier match de préparation, une décision surprise aussitôt justifiée par la qualité de sa prestation.
Ce choix du sélectionneur anglais a conduit certains observateurs à estimer que Ngumoha aurait dû figurer dans les plans de Tuchel bien plus tôt : soit en intégrant les 26 sélectionnés, soit en étant le premier nommé sur la liste des suppléants en cas de blessure. N’ayant pas figuré dans la liste initiale des 55 joueurs éligibles, il ne peut pourtant pas être appelé en cas de blessure, même si Tuchel n’a pas totalement exclu de le sélectionner pour la compétition dès le début mars.
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Un nouveau départ sous la houlette d'Iraola
Avant de rejoindre le groupe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis, Ngumoha bénéficiera d’un repos bien mérité. Ses frustrations liées à son temps de jeu la saison passée pourraient s’estomper grâce au départ de la légende des Reds Mohamed Salah et à l’arrivée du successeur de Slot, Iraola, connu pour lancer les jeunes, comme l’ont montré Eli Junior Kroupi et Dean Huijsen.