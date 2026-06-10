Le Bayern Munich s’intéresse de près à Ngumoha et pourrait l’attirer hors de Merseyside. Ce mouvement intervient alors que BBC Sport rapporte un certain mécontentement concernant le temps de jeu accordé au jeune joueur par l’ancien entraîneur de Liverpool, Arne Slot, la saison passée.

Si les Reds assurent qu’ils ne céderont pas le jeune joueur cet été, un nouveau départ pourrait se révéler tentant si son chemin vers l’équipe première demeure obstrué. Le Bayern suit d’autres profils, mais l’explosivité de Ngumoha a suffi pour le placer en haut de la short-list des recruteurs bavarois, déterminés à attirer l’un des plus grands talents anglais.