Rio Ferdinand traité de « honte » par des supporters de Manchester United après s’être moqué du poids d’une personnalité influente des réseaux sociaux

Selon le Daily Express, le désaccord a commencé lorsque Ferdinand a publié une photo aux côtés de Michael Carrick, en citant des propos de l’entraîneur de Manchester United sur la grandeur du club. Saeed a réagi en exhortant Ferdinand à dénoncer les propriétaires du club : « Arrête de jacasser et dénonce les propriétaires ! » Ferdinand a riposté par une remarque très controversée qui a choqué de nombreux supporters.

Il s’en est pris directement à l’apparence physique du créateur de contenu, en écrivant : « Arrête de jacasser et ramasse tes ts, t’es essoufflé rien qu’en tapant ! » Cette réponse cinglante a immédiatement déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux, divisant profondément les supporters.