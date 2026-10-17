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Rio Ferdinand traité de « honte » par des supporters de Manchester United après s’être moqué du poids d’une personnalité influente des réseaux sociaux
Un échange houleux éclate en ligne
Selon le Daily Express, le désaccord a commencé lorsque Ferdinand a publié une photo aux côtés de Michael Carrick, en citant des propos de l’entraîneur de Manchester United sur la grandeur du club. Saeed a réagi en exhortant Ferdinand à dénoncer les propriétaires du club : « Arrête de jacasser et dénonce les propriétaires ! » Ferdinand a riposté par une remarque très controversée qui a choqué de nombreux supporters.
Il s’en est pris directement à l’apparence physique du créateur de contenu, en écrivant : « Arrête de jacasser et ramasse tes ts, t’es essoufflé rien qu’en tapant ! » Cette réponse cinglante a immédiatement déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux, divisant profondément les supporters.
Saeed réplique au consultant
Saeed a d’abord répondu : « Un vrai cinglé. Tu passes aux insultes personnelles parce que tu as clairement été démasqué ! Ça en dit long sur l’homme que tu es ! » Il est ensuite revenu sur la situation dans une vidéo détaillée, critiquant vivement le comportement de Ferdinand en tant que personnalité publique de premier plan. « Tu es un homme adulte et voilà la réponse que tu publies sur les réseaux sociaux, a déclaré Saeed. Des enfants te regardent. Tu es un modèle pour tant de personnes dans le monde entier, et pourtant, voilà comment tu te comportes aux yeux du monde entier. C’est absolument honteux. »
Tenir bon face aux abus en ligne
Dans la vidéo, Saeed a continué d’exprimer sa déception, remettant en question le respect que les supporters portent à l’ancien défenseur. Il a déclaré : « Il y a des gens autour de toi qui te respectent. Qu’y a-t-il à respecter quand tu t’exprimes ainsi sur les réseaux sociaux ? »
Il a également souligné sa propre capacité à encaisser, ajoutant : « Ça ne m’affecte pas, parce que j’en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et, surtout, j’ai été victime d’insultes racistes. J’ai donc la peau dure. Que je te demande des comptes et que tu en arrives là… Ça dit tout de toi. »
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L’attention se tourne à nouveau vers le terrain
En pleine polémique en ligne, Manchester United se prépare à affronter Leeds United demain en Premier League. Le club occupe actuellement la 13e place du classement, avec seulement six points pris lors de ses six premiers matches : une victoire, trois nuls et deux défaites. Les supporters suivront attentivement la situation dans les prochains jours pour voir si Ferdinand présente des excuses publiques au sujet de ses propos controversés.
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