Rio Ferdinand qualifie le transfert potentiel de Marcus Rashford à Barcelone, d'un montant de 26 millions de livres sterling, de « véritable vol » et affirme qu'il aurait « à 100 % » récupéré l'attaquant à Manchester United

Malgré son admiration pour le joueur de 28 ans, Ferdinand admet que l'aventure de l'attaquant à Manchester est probablement terminée. Lorsqu'on lui a demandé s'il reprendrait ce produit du centre de formation de United à Old Trafford, il a répondu : « Absolument ! « Est-ce que vous reprendriez Marcus Rashford ? À 100 %, mais je pense que le train est déjà parti. Il a le potentiel pour être excellent, c’est juste qu’on ne l’a pas vu depuis un moment à United. »

Rashford lui-même semble apprécier le poids des attentes en Espagne, comme il l’a récemment confié à Sport : « Barcelone est un club fantastique. Un club réputé pour ses victoires, et c’est ce genre de pression – je veux dire pression, mais ce n’est pas une mauvaise pression. C’est une pression que l’on attend avec impatience et une pression que je souhaite ressentir tant que je joue au football. Si je suis dans un club qui n’exige pas ces choses-là, j’ai plus de mal à me motiver. C’est un environnement fantastique pour moi pour poursuivre mon parcours footballistique. »