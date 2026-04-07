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Rio Ferdinand qualifie le transfert potentiel de Marcus Rashford à Barcelone, d'un montant de 26 millions de livres sterling, de « véritable vol » et affirme qu'il aurait « à 100 % » récupéré l'attaquant à Manchester United
Ferdinand stupéfait par ce prix d'aubaine
L'ancien capitaine de Manchester United s'est dit stupéfait par le montant modique évoqué pour Rashford, qui est actuellement en train de relancer sa carrière en Liga. Après avoir surmonté deux dernières années mouvementées avec les Red Devils, l'attaquant est devenu un élément essentiel de la ligne offensive du Barça sous la houlette de Flick.
- AFP
Le Barça sur le point de faire une « bonne affaire »
Ferdinand estime que Manchester United commettrait une grave erreur en laissant partir un joueur du calibre de Rashford pour une somme aussi modique.
« Si Barcelone le recrute pour les 26 millions de livres sterling dont on parle et qu'ils obtiennent cette version de Marcus Rashford, ce sera une véritable aubaine, une bonne affaire », a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube. « Je lui souhaite simplement bonne chance, je veux qu'il réussisse, car je l'ai vu grandir en tant que jeune joueur à United et je lui souhaite bonne chance dans ce sens. »
Impossible de revenir à Old Trafford
Malgré son admiration pour le joueur de 28 ans, Ferdinand admet que l'aventure de l'attaquant à Manchester est probablement terminée. Lorsqu'on lui a demandé s'il reprendrait ce produit du centre de formation de United à Old Trafford, il a répondu : « Absolument ! « Est-ce que vous reprendriez Marcus Rashford ? À 100 %, mais je pense que le train est déjà parti. Il a le potentiel pour être excellent, c’est juste qu’on ne l’a pas vu depuis un moment à United. »
Rashford lui-même semble apprécier le poids des attentes en Espagne, comme il l’a récemment confié à Sport : « Barcelone est un club fantastique. Un club réputé pour ses victoires, et c’est ce genre de pression – je veux dire pression, mais ce n’est pas une mauvaise pression. C’est une pression que l’on attend avec impatience et une pression que je souhaite ressentir tant que je joue au football. Si je suis dans un club qui n’exige pas ces choses-là, j’ai plus de mal à me motiver. C’est un environnement fantastique pour moi pour poursuivre mon parcours footballistique. »
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Et maintenant ?
Cette saison, Rashford a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues avec le Barça. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne en début d'année, il cherchera à aider les Catalans à décrocher deux nouveaux titres : la Liga et la Ligue des champions. L'équipe de Hansi Flick occupe actuellement la tête du classement, avec sept points d'avance sur son plus proche rival, le Real Madrid. Elle affrontera l'Atlético de Madrid mercredi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, avant de se mesurer à l'Espanyol ce week-end lors du derby catalan.