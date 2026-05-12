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Rio Ferdinand prédit que Senne Lammens sera le gardien titulaire de Manchester United pour les « dix prochaines années », saluant la « sérénité » que le jeune Belge a déjà apportée à l’arrière-garde des Red Devils
Une première saison maîtrisée
Lammens a connu une ascension remarquable à Old Trafford depuis son arrivée en provenance d'Anvers l'été dernier, le jour de la clôture du mercato. Le gardien de 23 ans a rapidement intégré le onze de départ début octobre et s’est imposé comme un pilier du club mancunien, alignant 31 matchs toutes compétitions confondues. Sa récente performance lors du match nul et vierge contre Sunderland, où il a réalisé des arrêts décisifs face à Noah Sadiki et Brian Brobbey, a encore renforcé sa réputation de dernier rempart fiable.
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Ferdinand salue l'impact
Dans son émission « Rio Ferdinand Presents », l’ancien capitaine de Manchester United a salué la force mentale et la constance technique du jeune gardien. Ferdinand a affirmé : « Son sang-froid, le nombre d’arrêts qu’il a effectués et l’impact qu’il a eu sur l’équipe sont, selon moi, incalculables. Il a été superbe et il est jeune. C’est ce que j’aime chez lui : il va continuer à acquérir de l’expérience et ne cessera de progresser. »
L’avenir du but
Avec sept clean sheets et déjà 75 arrêts à son actif cette saison, Lammens a justifié la décision du club de lui offrir un contrat jusqu’en juin 2030. Pour Ferdinand, le plus grand atout du gardien réside dans son tempérament.
Il a ajouté : « Peu importe le niveau de ses performances ; je suis convaincu qu’il restera constant, parfaitement équilibré, sans se laisser déstabiliser par les moindres aléas. Je pense qu’il est taillé pour rester dix ans de plus à Manchester United et devenir le numéro un. C’est un gardien qui, encore une fois, possède une excellente base pour continuer à progresser, au vu de ce qu’il a déjà montré cette saison. »
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Consolider sa position de leader
Déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Manchester United reçoit Nottingham Forest ce dimanche, puis clôturera sa saison sur la pelouse de Brighton une semaine plus tard. Lammens aborde une fin de saison délicate, alors que United cherche à améliorer son bilan défensif, avec 37 buts encaissés en 30 apparitions en Premier League. Ces dernières sorties offrent au Belge l’occasion idéale de consolider son statut de gardien titulaire à long terme, juste avant le grand retour du club dans la compétition d’élite européenne.