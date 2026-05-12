Avec sept clean sheets et déjà 75 arrêts à son actif cette saison, Lammens a justifié la décision du club de lui offrir un contrat jusqu’en juin 2030. Pour Ferdinand, le plus grand atout du gardien réside dans son tempérament.

Il a ajouté : « Peu importe le niveau de ses performances ; je suis convaincu qu’il restera constant, parfaitement équilibré, sans se laisser déstabiliser par les moindres aléas. Je pense qu’il est taillé pour rester dix ans de plus à Manchester United et devenir le numéro un. C’est un gardien qui, encore une fois, possède une excellente base pour continuer à progresser, au vu de ce qu’il a déjà montré cette saison. »