Ferdinand est revenu sur cet échange sur sa plateforme « Rio Ferdinand Presents », après la victoire de Manchester United sur Liverpool, admettant avoir été surpris par la virulence de la réponse de Carragher.

« Quelqu’un a vu sa réponse ? C’était vraiment dur », a-t-il déclaré. « Très dur. J’ai juste partagé une photo de nous célébrant un but. Dans ces matchs, on célèbre les grands moments. J’ai certes marqué plusieurs fois contre Liverpool, mais j’ai choisi de partager une image où je célébrais un but. J’aime célébrer les grands moments, et sa réaction m’a semblé disproportionnée. Je ne comprends pas ce qui l’a tant agacé.

Je ne comprends pas. Il a piqué une crise. Il était hors de lui. C’était pourtant un de mes coéquipiers en équipe d’Angleterre. Il portait ma trousse de toilette – je l’ai déjà dit plusieurs fois. Il transportait même parfois mes crampons quand il ne s’était pas changé. Il était en tribune.

Je croyais pourtant qu’on s’entendait bien. Je le connais depuis l’école. Il est sans doute encore plus touché aujourd’hui, non ? Ils viennent de perdre. Ce genre de match bouscule les émotions, change la perspective et provoque des réactions différentes, tu comprends ? J’ai déjà connu la défaite avec Liverpool, et ce n’est jamais agréable. Aujourd’hui, c’est Manchester United qui a réussi. »