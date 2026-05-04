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Rio Ferdinand lance une pique à Jamie Carragher en lui rappelant qu’il « portait sa trousse de toilette » alors que la guerre des mots entre les légendes de Manchester United et de Liverpool s’intensifie
Une publication sur les réseaux sociaux ravive la rivalité
Les tensions entre les anciens rivaux Ferdinand et Carragher ont resurgi à la veille de la victoire 3-2 de Manchester United face à Liverpool. Ferdinand a publié sur les réseaux sociaux une photo d’archive le montrant en train de célébrer un but contre Liverpool, où l’on voit Carragher, l’air abattu. L’ancien capitaine de United a simplement légendé la photo : « À vous de légender », provoquant une réaction immédiate de Carragher.
Carragher et Ferdinand s'en sont vivement pris l'un à l'autre
La légende de Liverpool n’y est pas allée par quatre chemins, lançant une critique acerbe à l’encontre du travail médiatique de Ferdinand et l’accusant de chercher à se mettre en avant aux côtés des stars lors des interviews. Carragher a répondu avec virulence à ce message, en écrivant : « "Prends ça, mon pote, espèce de Scouse xxxx", sans doute. Ça ne te ressemble pas de t’assurer d’apparaître sur la photo du but marqué par quelqu’autre. Tu perpétues maintenant ce rituel en traînant dans les zones mixtes pour importuner les stars et en demandant à tes larbins de filmer ça ! »
La plaisanterie de Ferdinand au sujet de la « trousse de toilette »
Ferdinand est revenu sur cet échange sur sa plateforme « Rio Ferdinand Presents », après la victoire de Manchester United sur Liverpool, admettant avoir été surpris par la virulence de la réponse de Carragher.
« Quelqu’un a vu sa réponse ? C’était vraiment dur », a-t-il déclaré. « Très dur. J’ai juste partagé une photo de nous célébrant un but. Dans ces matchs, on célèbre les grands moments. J’ai certes marqué plusieurs fois contre Liverpool, mais j’ai choisi de partager une image où je célébrais un but. J’aime célébrer les grands moments, et sa réaction m’a semblé disproportionnée. Je ne comprends pas ce qui l’a tant agacé.
Je ne comprends pas. Il a piqué une crise. Il était hors de lui. C’était pourtant un de mes coéquipiers en équipe d’Angleterre. Il portait ma trousse de toilette – je l’ai déjà dit plusieurs fois. Il transportait même parfois mes crampons quand il ne s’était pas changé. Il était en tribune.
Je croyais pourtant qu’on s’entendait bien. Je le connais depuis l’école. Il est sans doute encore plus touché aujourd’hui, non ? Ils viennent de perdre. Ce genre de match bouscule les émotions, change la perspective et provoque des réactions différentes, tu comprends ? J’ai déjà connu la défaite avec Liverpool, et ce n’est jamais agréable. Aujourd’hui, c’est Manchester United qui a réussi. »
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La rivalité ne montre aucun signe d’apaisement.
Devenus des consultants télévisés de premier plan, les deux hommes ne devraient pas en rester là dans leur rivalité de longue date. Leurs allégeances rivales, l’un à Manchester United, l’autre à Liverpool, alimentent encore des analyses cinglantes à chaque confrontation entre les deux clubs. Prochain rendez-vous : United face à Sunderland en Premier League, tandis que Liverpool défiera Chelsea.