Getty Images Sport
Traduit par
Rio Ferdinand exhorte Manchester United à recruter la « formidable » star du FC Barcelone lors du mercato estival
Ferdinand réclame un renfort en attaque
Ferdinand a conseillé à Manchester United de tenter de recruter Lewandowski cet été, alors que ce dernier s'apprête à quitter Barcelone après quatre années prolifiques. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, l'ancien défenseur a expliqué pourquoi le joueur de 37 ans serait un renfort idéal pour l'équipe de Carrick avant son retour en Ligue des champions. Il a déclaré : « Lewandowski n'est pas une mauvaise idée non plus s'ils comptent recruter un autre attaquant. Si on le recrutait, regardez l’expérience qu’il a, tout ce que Sesko pourrait apprendre… » Selon lui, l’arrivée d’un attaquant aussi expérimenté serait extrêmement bénéfique pour l’attaque actuelle d’Old Trafford.
- AFP
Accompagner la prochaine génération
Manchester United a déjà investi la coquette somme de 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars) dans Sesko lors de son arrivée en provenance du RB Leipzig. L'attaquant de 22 ans a connu des débuts difficiles, mais a fini par trouver ses marques sous la houlette de Carrick, inscrivant 12 buts et délivrant une passe décisive en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 réalisations en Premier League. Pour rentabiliser cet investissement, Ferdinand estime que la star du Barça pourrait jouer un rôle clé : « Si vous pensez que Sesko est l’homme de la situation pour les cinq prochaines années, il pourrait apprendre beaucoup aux côtés de Lewandowski, qui est un être humain merveilleux et humble. Il pourrait lui montrer la voie et l’aider à s’imposer. »
La reconstruction du milieu de terrain et les revendications salariales
Carrick cherchera sans aucun doute à renforcer différents secteurs de l'effectif. Cependant, le recrutement d'un buteur confirmé et de classe mondiale reste une priorité majeure pour le prochain mercato. Malgré les implications financières potentielles et les coûts élevés liés à la signature d'une superstar vieillissante, Ferdinand estime que cette décision est tout à fait logique pour le club. Il a ajouté : « Ce serait une recrue judicieuse, même si les chiffres pourraient sembler farfelus en termes de salaire. Si l’objectif est de renforcer l’effectif, il représenterait un atout considérable. L’été s’annonce donc riche en rebondissements, et passionnant pour découvrir vers quel joueur Manchester United se tournera. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United se prépare à une préparation estivale exigeante, afin de confirmer sa prometteuse troisième place. Carrick et la direction du club s’apprêtent désormais à investir le marché des transferts pour recruter des renforts indispensables. À l’approche de la Ligue des champions, les supporters attendent avec impatience de voir si la direction suivra le conseil audacieux de Ferdinand et attirera en Angleterre le légendaire attaquant polonais.