Manchester United a déjà investi la coquette somme de 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars) dans Sesko lors de son arrivée en provenance du RB Leipzig. L'attaquant de 22 ans a connu des débuts difficiles, mais a fini par trouver ses marques sous la houlette de Carrick, inscrivant 12 buts et délivrant une passe décisive en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 11 réalisations en Premier League. Pour rentabiliser cet investissement, Ferdinand estime que la star du Barça pourrait jouer un rôle clé : « Si vous pensez que Sesko est l’homme de la situation pour les cinq prochaines années, il pourrait apprendre beaucoup aux côtés de Lewandowski, qui est un être humain merveilleux et humble. Il pourrait lui montrer la voie et l’aider à s’imposer. »