Rio Ferdinand désigne le « seul véritable joueur de classe mondiale » de l'Angleterre après la victoire palpitante contre la Croatie en Coupe du monde

Malgré un effectif regorgeant de vainqueurs de la Premier League et de finalistes de la Ligue des champions, Ferdinand estime que seul le capitaine Harry Kane a atteint les sommets du football. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, l’ancien défenseur anglais a dressé un bilan sans concession du talent dont dispose actuellement Tuchel dans sa quête de la gloire en Coupe du monde.

« Harry Kane est notre seul véritable joueur de classe mondiale à l’heure actuelle », a déclaré Ferdinand, six fois vainqueur de la Premier League et ancien international anglais. « D’autres s’en approchent, mais c’est lui le seul joueur de classe mondiale incontestable de l’équipe. Si l’on cherche des joueurs qui occupent sans conteste le plus haut niveau et qui s’y maintiennent sans difficulté ? C’est lui, pour l’Angleterre. »