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Rio Ferdinand désigne le « seul véritable joueur de classe mondiale » de l'Angleterre après la victoire palpitante contre la Croatie en Coupe du monde
Ferdinand désigne la superstar incontestée de l’Angleterre.
Malgré un effectif regorgeant de vainqueurs de la Premier League et de finalistes de la Ligue des champions, Ferdinand estime que seul le capitaine Harry Kane a atteint les sommets du football. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, l’ancien défenseur anglais a dressé un bilan sans concession du talent dont dispose actuellement Tuchel dans sa quête de la gloire en Coupe du monde.
« Harry Kane est notre seul véritable joueur de classe mondiale à l’heure actuelle », a déclaré Ferdinand, six fois vainqueur de la Premier League et ancien international anglais. « D’autres s’en approchent, mais c’est lui le seul joueur de classe mondiale incontestable de l’équipe. Si l’on cherche des joueurs qui occupent sans conteste le plus haut niveau et qui s’y maintiennent sans difficulté ? C’est lui, pour l’Angleterre. »
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Kane mène la charge dans ce match haletant du groupe L
L'Angleterre a parfaitement lancé sa Coupe du monde en dominant la Croatie 4-2 mercredi soir, s'emparant ainsi de la tête du groupe L. Harry Kane a été décisif, signant un doublé en première période et rejoignant Gary Lineker en tant que meilleur buteur de l'histoire des Three Lions en phase finale. Les réalisations de Marin Baturina et Petar Musa ont maintenu les vice-champions du monde dans le match à la pause, mais la supériorité technique anglaise a fini par payer.
Dominant après le repos, le groupe de Gareth Southgate a finalement assuré sa victoire grâce à Jude Bellingham et Marcus Rashford, et prend ainsi une option sur la qualification avant d’affronter le Ghana puis le Panama.
Lineker et Shearer rendent hommage au nouveau détenteur du record
Ferdinand n’était pas le seul ancien international à saluer l’attaquant du Bayern Munich. Lineker, qui partage désormais le record de buts en Coupe du monde avec Kane, s’est montré dithyrambique au sujet de la contribution du joueur de 32 ans à l’équipe nationale. Pour lui, l’ancien Spurs est tout simplement le meilleur avant-centre ayant jamais porté le maillot anglais.
« Bienvenue au club des buteurs à deux chiffres », a déclaré Lineker dans le podcast The Rest is Football. « C’est formidable – même si cela lui a peut-être pris une Coupe du monde de plus. Sérieusement, Harry Kane est, à mon avis, le plus grand attaquant anglais que nous ayons jamais eu. Je le pense sincèrement aujourd’hui. Je suis absolument ravi que Kane ait égalé mon record. C’est son jeu complet qui, à mes yeux, le distingue de tous les autres. »
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Le débat sur les talents d'élite anglais
Alan Shearer a fait écho aux propos de Lineker, soulignant que la soif de buts de Kane reste intacte malgré la concurrence des meilleurs joueurs du monde. « Harry Kane a vu [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé et [Erling] Haaland entrer en jeu et marquer dès leurs premières apparitions », a ajouté Shearer. « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne batte ton record. »
Si Rio Ferdinand affirme que Kane est unique en son genre, d’autres experts citent Declan Rice ou Jude Bellingham comme prétendants au statut de joueur de classe mondiale. Rice est arrivé au tournoi après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a aidé Arsenal à remporter le titre de Premier League et à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, tandis que Bellingham s’est imposé comme un pilier du Real Madrid. Pour Ferdinand, toutefois, la régularité et la longévité de Kane demeurent la référence absolue au plus haut niveau du football mondial.