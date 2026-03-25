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Rio Ferdinand affirme que « Neymar est capable de faire des choses que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne peuvent pas faire », contredisant ainsi l'avis de Wayne Rooney selon lequel il ne serait « pas un joueur de haut niveau »
Un affrontement entre légendes de Manchester United
Le monde du football s'est divisé à la suite de la déclaration controversée de Rooney, selon laquelle Neymar n'aurait pas réussi à se hisser au rang de l'élite, cette « classe supérieure » occupée par les vainqueurs les plus réguliers du football. Ces commentaires ont déclenché un débat houleux sur l'impact du Brésilien à Barcelone et au Paris Saint-Germain, suscitant une réfutation catégorique de la part de Ferdinand. Tout en conservant son respect pour Rooney, l'ancien défenseur s'est senti obligé de souligner le talent unique, comme on en voit une fois par génération, que Neymar a apporté sur le terrain durant ses meilleures années en Europe.
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Au même niveau que les plus grands
Lors du dernier épisode de son podcast, « Rio Ferdinand Presents », le footballeur de 47 ans a expliqué que les capacités quasi surhumaines de Neymar avec le ballon l'avaient autrefois distingué de tous ses contemporains, y compris, parfois, de Messi et Ronaldo. « Je ne pense pas que c'était une discussion sur Wayne contre Neymar ; je ne pense pas que c'était ça », a déclaré Ferdinand. « Je suis l'un des plus grands admirateurs de Wayne et je suis celui qui parle le plus fort de lui quand on évoque ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli par rapport aux autres grands joueurs, d'accord.
Mais je dois dire que Neymar était capable de faire des choses qu’aucun autre joueur au monde ne pouvait faire. Et je parle de Messi et de Cristiano Ronaldo en ce sens qu’il pouvait faire des choses que ces deux-là ne pouvaient pas faire, d’accord ?
Il y a des moments où on le regarde et où on se dit : "Voilà, c'est lui l'héritier du trône." C'est comme s'il en était si proche à un certain moment de sa carrière, quand il était au Barça. »
Absence de la sélection brésilienne
Cette polémique survient à un moment délicat pour Santos, qui n'a pas été retenu récemment par Carlo Ancelotti dans la sélection brésilienne pour les matchs amicaux très attendus de mars contre la France et la Croatie. Neymar n'a plus joué avec l'équipe nationale depuis octobre 2023, et si son talent reste incontesté par des personnalités telles que Ferdinand, sa résistance physique suscite de plus en plus d'inquiétudes.
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La course à l'organisation de la Coupe du monde 2026
La priorité immédiate pour Neymar est de prouver sa régularité et sa forme physique à Santos afin de rester dans la course pour une place dans la sélection pour la Coupe du monde 2026. Ancelotti a indiqué que sa participation future dépendait entièrement de son rétablissement et de sa capacité à retrouver une condition physique optimale, alors que l'attaquant de 34 ans continue de souffrir de blessures récurrentes. Le Brésil devant affronter un groupe C difficile aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse, les mois à venir représentent une dernière occasion pour Neymar de faire taire les sceptiques.