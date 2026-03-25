Rio Ferdinand affirme que « Neymar est capable de faire des choses que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne peuvent pas faire », contredisant ainsi l'avis de Wayne Rooney selon lequel il ne serait « pas un joueur de haut niveau »

Lors du dernier épisode de son podcast, « Rio Ferdinand Presents », le footballeur de 47 ans a expliqué que les capacités quasi surhumaines de Neymar avec le ballon l'avaient autrefois distingué de tous ses contemporains, y compris, parfois, de Messi et Ronaldo. « Je ne pense pas que c'était une discussion sur Wayne contre Neymar ; je ne pense pas que c'était ça », a déclaré Ferdinand. « Je suis l'un des plus grands admirateurs de Wayne et je suis celui qui parle le plus fort de lui quand on évoque ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli par rapport aux autres grands joueurs, d'accord.

Mais je dois dire que Neymar était capable de faire des choses qu’aucun autre joueur au monde ne pouvait faire. Et je parle de Messi et de Cristiano Ronaldo en ce sens qu’il pouvait faire des choses que ces deux-là ne pouvaient pas faire, d’accord ?

Il y a des moments où on le regarde et où on se dit : "Voilà, c'est lui l'héritier du trône." C'est comme s'il en était si proche à un certain moment de sa carrière, quand il était au Barça. »