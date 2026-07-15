Rien ne bougera : Yan Diomande ne sera pas transféré cet été, faute d’offres atteignant les 100 millions de livres réclamés par Liverpool pour sa cible

Sous le feu d’une avalanche de demandes émanant du Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Chelsea, le RB Leipzig n’a, pour l’heure, reçu aucune proposition à la hauteur de ses exigences. Liverpool s’est montré le plus agressif en déposant une offre officielle de 67 millions de livres sterling (80 millions d’euros), complétée par des clauses additionnelles substantielles ; le montant global demeure néanmoins insuffisant pour déclencher un transfert. Le Paris Saint-Germain est également bien placé dans la course, mais le contexte actuel du marché laisse penser qu’aucun prétendant n’est prêt à dépasser la barre des 84 millions de livres sterling (100 millions d’euros) cet été.

La direction de Leipzig, soutenue par le groupe Red Bull, a profité de cette absence d’offres « démesurées » pour consolider sa stratégie. Aucun club ne semblant prêt à mettre 100 millions de livres sterling ou plus sur la table, selon SPORT BILD, le club allemand a décidé que Diomande n’était officiellement pas à vendre. Au lieu de négocier un départ, le directeur général Marcel Schäfer concentre tous ses efforts sur une prolongation de contrat qui inclurait une augmentation salariale significative pour l’ailier de 19 ans.



