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Rien ne bougera : Yan Diomande ne sera pas transféré cet été, faute d’offres atteignant les 100 millions de livres réclamés par Liverpool pour sa cible
Aucun club n'est prêt à assumer une valorisation à neuf chiffres.
Sous le feu d’une avalanche de demandes émanant du Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Chelsea, le RB Leipzig n’a, pour l’heure, reçu aucune proposition à la hauteur de ses exigences. Liverpool s’est montré le plus agressif en déposant une offre officielle de 67 millions de livres sterling (80 millions d’euros), complétée par des clauses additionnelles substantielles ; le montant global demeure néanmoins insuffisant pour déclencher un transfert. Le Paris Saint-Germain est également bien placé dans la course, mais le contexte actuel du marché laisse penser qu’aucun prétendant n’est prêt à dépasser la barre des 84 millions de livres sterling (100 millions d’euros) cet été.
La direction de Leipzig, soutenue par le groupe Red Bull, a profité de cette absence d’offres « démesurées » pour consolider sa stratégie. Aucun club ne semblant prêt à mettre 100 millions de livres sterling ou plus sur la table, selon SPORT BILD, le club allemand a décidé que Diomande n’était officiellement pas à vendre. Au lieu de négocier un départ, le directeur général Marcel Schäfer concentre tous ses efforts sur une prolongation de contrat qui inclurait une augmentation salariale significative pour l’ailier de 19 ans.
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Les signaux contradictoires de Diomande créent une onde de choc
La situation demeure délicate alors que Diomande s’apprête à rentrer de ses vacances post-saison. En coulisses, le jeune joueur aurait donné sa parole à plusieurs clubs, laissant croire à Liverpool, au PSG et aux deux géants de Manchester qu’ils sont en pole position pour sa signature. Pendant la Coupe du monde, l’Ivoirien s’est montré franc au sujet de son avenir, déclarant : « Je m’attends à quitter le club. »
Malgré ces déclarations publiques, les dirigeants de Leipzig se montrent optimistes : ils estiment pouvoir éviter une guerre des transferts. Diomande a également fait part de sa volonté de rester une saison supplémentaire tout en discutant de nouvelles conditions avec Schafer. Le club pense que le joueur ne voudra pas brûler les étapes avec de futurs employeurs en forçant un départ immédiat, d’autant qu’il entretient de solides relations avec la direction de la Red Bull Arena.
La touche personnelle du plan de fidélisation de Leipzig
Un facteur clé de la confiance dont bénéficie Leipzig tient à un geste personnel de Schafer lors de la saison précédente. Le club et son entraîneur ont apporté un soutien sans faille à la famille de Diomande lors d’une urgence médicale d’ordre privé, un acte de bienveillance que le joueur et ses représentants tiennent en très haute estime. Cette dette de gratitude personnelle devrait jouer un rôle majeur dans la décision de Diomande : va-t-il tout mettre en œuvre pour obtenir un transfert ou va-t-il honorer le souhait du club de le voir rester ?
Parallèlement, le club multiplie les gestes pour valoriser le joueur après le départ de son ancien mentor, Ole Werner. Le nouvel entraîneur, Martín Demichelis, l’a déjà contacté par messages pour lui exposer sa vision. Il attend désormais son retour pour lui confirmer le rôle central qu’il occupera dans le dispositif tactique et faire de lui la pierre angulaire du nouveau projet.
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La cote de Diomande ne cesse de grimper, tant en club qu'en équipe nationale.
À seulement 19 ans, l’ailier s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial. La saison dernière, il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matches, des statistiques qui ont contribué à la troisième place du RB Leipzig en Bundesliga et à son retour en Ligue des champions après une année d’absence.
Sur la scène internationale, Diomandé a pris part à quatre rencontres de Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao. Son parcours dans la compétition s’est toutefois arrêté en seizièmes de finale, après une défaite de justesse 2-1 face à la Norvège.
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