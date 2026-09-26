« Rien n’a changé ! » - Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insiste sur le fait que le club reste confiant quant à sa capacité à prouver son innocence après 114 verdicts de culpabilité

Al Mubarak s’est adressé directement à la base mondiale de supporters du club à la suite d’une série de reportages médiatiques préjudiciables concernant l’enquête de la Premier League sur leur conduite financière. Le président, qui a supervisé la période la plus fructueuse de l’histoire du club, a cherché à apporter un sentiment de stabilité durant une phase de forte pression extérieure.

Il a souligné son lien de longue date avec l’institution, déclarant : « J’ai fait partie de ce club pendant 18 ans. J’ai eu le privilège d’être à vos côtés à l’Etihad, à Wembley et à Istanbul. Ce club compte pour moi, et vous m’avez montré et dit, encore et encore, à quel point Manchester City compte pour vous. C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui. »

Le timing du message est significatif, puisqu’il intervient peu après des informations selon lesquelles une commission indépendante aurait rendu un verdict stupéfiant sur 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre le club. Al Mubarak a reconnu l’impact personnel que ces développements ont eu sur la communauté de City, y compris sur son propre entourage. Il a écrit : « À la suite de la couverture médiatique de vendredi, beaucoup d’entre vous auront passé leur soirée à répondre à des questions et à des messages d’amis, de membres de leur famille et de collègues. Moi aussi. Voici ce que j’ai dit à ma famille : la procédure de la Premier League a encore un long chemin à parcourir, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. »







