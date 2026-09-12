« Rien n’a changé » : le nouveau capitaine Ruben Dias lance un avertissement aux rivaux au milieu de la révolution à 458 millions de livres sterling de Manchester City

L’ampleur même du renouvellement fait qu’à 29 ans, Dias est désormais l’un des cadres les plus expérimentés et l’un des membres de l’équipe première présents depuis le plus longtemps. Avec plus de 250 apparitions et une armoire à trophées garnie de quatre titres de Premier League et d’une médaille de vainqueur de la Ligue des champions, il fait le lien entre le passé du triplé et l’avenir reconstruit. Malgré le départ d’amis proches et de coéquipiers de longue date, Dias reste revigoré par le défi de prouver que la culture de la gagne de Manchester City dépasse les individualités.

Dias, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, s’est exprimé franchement sur l’aspect émotionnel du départ de figures légendaires. « J’ai 29 ans, j’en aurai 30 l’année prochaine, mais je suis enthousiaste par rapport à tout cela et à tout ce qui entoure le club, le nouveau manager, les nouveaux joueurs, le nouveau défi, des gars dont j’étais très proche qui s’en vont », a-t-il déclaré.

« C’est le cycle de la vie, on peut l’appeler comme ça, et c’est simplement comme ça que les choses sont. J’apprécie tout cela, j’apprécie les souvenirs que j’ai avec tous ceux qui sont partis et je suis enthousiaste à l’idée des souvenirs que je vais créer avec ceux qui viennent d’arriver. »

« Je suis toujours très ambitieux. J’ai pris la décision d’être à ce niveau parce que j’ai le sentiment d’avoir tellement gagné, mais peut-être que ce qui serait ma plus grande récompense, ce serait d’être ici pendant tant d’années en jouant à ce niveau et d’avoir la constance de rester ambitieux pendant si longtemps. »