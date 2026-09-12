Getty Images Sport
Traduit par
« Rien n’a changé » : le nouveau capitaine Ruben Dias lance un avertissement aux rivaux au milieu de la révolution à 458 millions de livres sterling de Manchester City
Une nouvelle ère commence sous Enzo Maresca
Après le départ de Pep Guardiola, au terme d’une décennie de domination, Manchester City a investi un montant record en Premier League de 458 millions de livres sterling pour remodeler l’effectif d’Enzo Maresca. Si le départ de cadres comme Rodri, Bernardo Silva et John Stones a marqué la fin d’une époque, l’arrivée d’Enzo Fernandez, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi a insufflé une nouvelle énergie à l’Etihad Stadium.
Revenant sur sa nouvelle responsabilité et sur le nouveau visage du vestiaire, Dias a expliqué que son approche du leadership restait inchangée malgré le fort renouvellement de l’effectif. « En ce qui concerne le rôle que j’ai, il s’agit d’essayer d’être la meilleure version de soi-même, et de ce point de vue, rien n’a changé », a déclaré Dias à BBC Sport. « Beaucoup de gens sont partis et beaucoup de gagnants sont partis, et maintenant de nouvelles personnes sont arrivées avec beaucoup d’ambition, des gens qui ont désespérément envie de gagner, et c’est aussi ce qui permet au club de continuer à avancer. »
- Getty Images Sport
La méthode Maresca prend forme
La transition entre Guardiola et Maresca aurait pu constituer un obstacle, mais l’expérience précédente de l’Italien en tant qu’adjoint au club a assuré une intégration sans accroc. City a entamé la nouvelle campagne avec quatre victoires consécutives entre Premier League et Ligue des champions, et Dias n’a pas tardé à saluer cette nomination, soulignant que la connaissance de Maresca de la culture interne du club a été essentielle durant un été marqué par des changements aussi radicaux.
« Il y a évidemment beaucoup de choses, des séances d’entraînement à certains détails sur notre manière de presser, des détails sur notre manière de défendre, et tout cela fait partie de l’idée d’Enzo. J’ai l’impression que tout a beaucoup de sens. Tout le monde adhère à l’idée. Tout le monde est enthousiaste à ce sujet et il y a beaucoup de joie à l’entraînement, ce qui est extrêmement important », a expliqué Dias.
Rester ambitieux dans un paysage en mutation
L’ampleur même du renouvellement fait qu’à 29 ans, Dias est désormais l’un des cadres les plus expérimentés et l’un des membres de l’équipe première présents depuis le plus longtemps. Avec plus de 250 apparitions et une armoire à trophées garnie de quatre titres de Premier League et d’une médaille de vainqueur de la Ligue des champions, il fait le lien entre le passé du triplé et l’avenir reconstruit. Malgré le départ d’amis proches et de coéquipiers de longue date, Dias reste revigoré par le défi de prouver que la culture de la gagne de Manchester City dépasse les individualités.
Dias, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, s’est exprimé franchement sur l’aspect émotionnel du départ de figures légendaires. « J’ai 29 ans, j’en aurai 30 l’année prochaine, mais je suis enthousiaste par rapport à tout cela et à tout ce qui entoure le club, le nouveau manager, les nouveaux joueurs, le nouveau défi, des gars dont j’étais très proche qui s’en vont », a-t-il déclaré.
« C’est le cycle de la vie, on peut l’appeler comme ça, et c’est simplement comme ça que les choses sont. J’apprécie tout cela, j’apprécie les souvenirs que j’ai avec tous ceux qui sont partis et je suis enthousiaste à l’idée des souvenirs que je vais créer avec ceux qui viennent d’arriver. »
« Je suis toujours très ambitieux. J’ai pris la décision d’être à ce niveau parce que j’ai le sentiment d’avoir tellement gagné, mais peut-être que ce qui serait ma plus grande récompense, ce serait d’être ici pendant tant d’années en jouant à ce niveau et d’avoir la constance de rester ambitieux pendant si longtemps. »
- Getty Images Sport
Gros plan sur le derby de Manchester
Alors que le projet à long terme est déjà bien lancé, l’attention immédiate se tourne vers la rivalité locale qui définit la saison de Manchester City pour de nombreux supporters. Le déplacement à Old Trafford dimanche représente le premier grand test de l’ère Maresca et une occasion pour les nouvelles recrues de découvrir l’intensité du derby de Manchester.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles