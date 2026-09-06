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« Rien n’a changé » : la FIFA insiste sur le fait qu’Infantino se présentera à sa réélection malgré une opposition croissante
Infantino tient bon malgré une pression croissante
La FIFA a officiellement réaffirmé qu’Infantino briguera un troisième mandat à la présidence, malgré une vague d’opposition généralisée et des appels à quitter son poste. Le dirigeant helvético-italien subit une forte pression depuis l’effondrement de son controversé projet FIFA Forward Enterprise (FFE), un programme qui visait à vendre des participations minoritaires dans les activités commerciales et événementielles des Coupes du monde masculine et féminine à des investisseurs privés.
Un porte-parole de l’instance dirigeante a confirmé les intentions du président à The Athletic, en déclarant : « Le président de la FIFA a annoncé en avril qu’il se représenterait en 2027. Bien sûr, rien n’a changé. M. Infantino se représentera. »
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L’effondrement de FIFA Forward Enterprise
La proposition de la FFE a servi de catalyseur à la guerre civile actuelle au sein de la hiérarchie du football, conduisant à une alliance sans précédent des confédérations contre la direction de la FIFA. Lorsque le plan a été dévoilé, l'UEFA a annoncé que ses nations membres boycotteraient les compétitions de la FIFA, affirmant qu'elles « rejetaient à l'unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA ».
L'instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, est également intervenue sur ce virage commercial, insistant sur le fait que les décisions financières « doivent toujours servir les intérêts du football et ne jamais primer sur son essence ». Face à un blocage total de la part des principales puissances du jeu, Infantino a été contraint de reculer, confirmant finalement que la proposition serait abandonnée.
Réponse directe du président de la FIFA
Dans sa déclaration confirmant la mort du projet FFE, Infantino a reconnu les profondes divisions que ce plan avait provoquées parmi les parties prenantes du football mondial. Il a déclaré : « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions d'une nature qui, quel que soit le niveau de soutien, ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif fixé au départ. »
Infantino a également commenté ses projets pour résorber la fracture, ajoutant : « Pour la suite, mon intention est de réunir à nouveau toutes les parties intéressées dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans un esprit d'intérêt commun pour notre sport, avec l'objectif de continuer à faire grandir le football partout, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de notre soutien. »
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Polémique et liens politiques sous le feu des critiques
Au-delà des initiatives commerciales, le mandat d'Infantino a été marqué par de fréquentes polémiques, allant de la flambée des prix des billets lors de la récente Coupe du monde à une ingérence perçue dans des affaires disciplinaires. La décision d'annuler une suspension d'un match infligée à l'attaquant de l'USMNT Folarin Balogun a suscité de vives critiques, d'autant plus qu'elle est intervenue après des informations faisant état d'un appel entre Infantino et le président américain Donald Trump.
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