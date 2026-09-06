« Rien n’a changé » : la FIFA insiste sur le fait qu’Infantino se présentera à sa réélection malgré une opposition croissante

La FIFA a officiellement réaffirmé qu’Infantino briguera un troisième mandat à la présidence, malgré une vague d’opposition généralisée et des appels à quitter son poste. Le dirigeant helvético-italien subit une forte pression depuis l’effondrement de son controversé projet FIFA Forward Enterprise (FFE), un programme qui visait à vendre des participations minoritaires dans les activités commerciales et événementielles des Coupes du monde masculine et féminine à des investisseurs privés.

Un porte-parole de l’instance dirigeante a confirmé les intentions du président à The Athletic, en déclarant : « Le président de la FIFA a annoncé en avril qu’il se représenterait en 2027. Bien sûr, rien n’a changé. M. Infantino se représentera. »