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« Rien n’a changé » : Enzo Maresca réagit à l’affaire des 115 chefs d’accusation pour non-respect du fair-play financier (FFP) visant Manchester City, alors que le retard pris par le verdict est qualifié d’« inexplicable »
Maresca garde son sang-froid malgré la tempête judiciaire
Maresca est intervenu dans le débat autour du long conflit juridique qui oppose le club à la Premier League. L’Italien, qui a pris les rênes du club après le départ de Pep Guardiola, a dû répondre à des questions concernant les 115 infractions présumées aux règles du fair-play financier commises par Manchester City lors de sa première grande conférence de presse. Malgré la gravité de la situation, qui remonte à la période comprise entre 2009 et 2018, Maresca s’est empressé de minimiser l’impact de l’enquête sur la préparation de son équipe pour la nouvelle saison.
« La seule chose que je puisse dire, c’est qu’il y a trois ans, lors de la saison du triplé, j’étais ici [en tant qu’adjoint de Guardiola], et on entendait les mêmes propos à ce sujet. Trois ans plus tard, rien n’a changé », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea. « Il ne s’est rien passé. Personnellement, cela ne m’inquiète pas. »
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Un expert financier dénonce le report du verdict
Stefan Borson, expert en finance du football, a exprimé sa vive frustration : aucune décision définitive n’a encore été rendue dans l’affaire du Fair-Play Financier (FPF), malgré une audience conclue en décembre 2024. Ce délai, qui s’étire désormais sur près de deux ans, maintient le championnat dans un climat d’incertitude que beaucoup estiment inacceptable pour préserver l’intégrité de la compétition.
« Le sentiment général dans le milieu est qu’aucune décision n’ait encore été prise, aussi incroyable que cela puisse paraître. Dix-neuf mois plus tard, presque vingt mois, toujours pas de décision. C’est bien sûr totalement inacceptable, et cela dépasse toutes les attentes des parties quant au délai dans lequel elles devaient recevoir une décision. C’est globalement inexplicable au regard des normes en vigueur dans le monde du sport pour ce genre d’affaires », a expliqué M. Borson à talkSPORT.
« Ces dossiers s’éternisent. Il y a aussi l’affaire Chelsea, où la FA a prononcé des accusations. L’audience, qui portait uniquement sur les sanctions, s’est tenue en novembre et était très simple ; pourtant, nous attendons toujours la décision, huit ou neuf mois plus tard.
« Je ne sais pas ce qui explique de tels délais, mais la situation est anormale. Dans la plupart des cas, les décisions interviennent bien plus vite. »
Sanctions éventuelles et confiance du club
Les enjeux sont maximaux : les sanctions potentielles vont de lourdes amendes et d’interdictions de transfert à des déductions de points qui pourraient menacer la position de City en Premier League. Cependant, M. Borson estime que l’activité estivale du club sur le marché des transferts, notamment l’achat record d’Elliot Anderson à Nottingham Forest pour 116 millions de livres sterling, traduit une confiance absolue en son acquittement.
« Tous les signaux envoyés par le club, tant au niveau de ses dépenses que de sa volonté de joindre le geste à la parole, suggèrent qu’il estime avoir gagné », a ajouté M. Borson. « Il est plus probable que City l’emporte, au vu de son attitude et du caractère peu crédible des accusations. Mais, bien sûr, s’ils sont coupables, comme je l’ai déjà dit, la sanction sera extrêmement sévère et ne se limitera pas à de simples interdictions de transfert. »
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Le point de vue d’Arsenal
La situation est suivie de près par Arsenal, le nouveau champion de Premier League. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui occupait un poste d’adjoint à l’Etihad pendant la période faisant l’objet de l’enquête, a déjà été interrogé sur son point de vue concernant cette affaire. Arteta a jusqu’ici adopté une position diplomatique, déclarant en 2024 : « C’est aux autorités de gérer cela. Ce n’est pas à nous de le faire. S’ils jouent, cela signifie qu’ils peuvent jouer, et qu’ils ont le droit de jouer. C’est tout. »
Les deux formations s’apprêtent à raviver leur rivalité sur la pelouse, à l’occasion du Community Shield programmé le 16 août à Cardiff.
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