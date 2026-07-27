Stefan Borson, expert en finance du football, a exprimé sa vive frustration : aucune décision définitive n’a encore été rendue dans l’affaire du Fair-Play Financier (FPF), malgré une audience conclue en décembre 2024. Ce délai, qui s’étire désormais sur près de deux ans, maintient le championnat dans un climat d’incertitude que beaucoup estiment inacceptable pour préserver l’intégrité de la compétition.

« Le sentiment général dans le milieu est qu’aucune décision n’ait encore été prise, aussi incroyable que cela puisse paraître. Dix-neuf mois plus tard, presque vingt mois, toujours pas de décision. C’est bien sûr totalement inacceptable, et cela dépasse toutes les attentes des parties quant au délai dans lequel elles devaient recevoir une décision. C’est globalement inexplicable au regard des normes en vigueur dans le monde du sport pour ce genre d’affaires », a expliqué M. Borson à talkSPORT.

« Ces dossiers s’éternisent. Il y a aussi l’affaire Chelsea, où la FA a prononcé des accusations. L’audience, qui portait uniquement sur les sanctions, s’est tenue en novembre et était très simple ; pourtant, nous attendons toujours la décision, huit ou neuf mois plus tard.

« Je ne sais pas ce qui explique de tels délais, mais la situation est anormale. Dans la plupart des cas, les décisions interviennent bien plus vite. »