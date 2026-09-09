L’entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, estime que son équipe aborde son entrée en lice en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk au Philips Stadion dans une position bien plus forte. Les champions des Pays-Bas visent à mettre fin à une série noire persistante lors de la première journée, après avoir perdu lors de la 1re journée de chacune de leurs cinq dernières campagnes de Ligue des champions.

Le PSV aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe alors qu’il se prépare à disputer sa 20e participation à la phase principale de la compétition, dépassant le record de l’Ajax avec 19 apparitions.

Bosz a souligné que son effectif s’est considérablement développé par rapport à la même période la saison dernière.



