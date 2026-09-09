AFP
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« Ridicule et risible ! » : Peter Bosz s’en prend aux médias tout en faisant une déclaration audacieuse sur les ambitions du PSV en Ligue des champions
Bosz affirme que le PSV s’est énormément amélioré
L’entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, estime que son équipe aborde son entrée en lice en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk au Philips Stadion dans une position bien plus forte. Les champions des Pays-Bas visent à mettre fin à une série noire persistante lors de la première journée, après avoir perdu lors de la 1re journée de chacune de leurs cinq dernières campagnes de Ligue des champions.
Le PSV aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe alors qu’il se prépare à disputer sa 20e participation à la phase principale de la compétition, dépassant le record de l’Ajax avec 19 apparitions.
Bosz a souligné que son effectif s’est considérablement développé par rapport à la même période la saison dernière.
- ANP
L’entraîneur exige un supplément d’âme en Europe
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match, Bosz a souligné que le PSV pratique un football collectif de meilleure qualité par rapport aux années précédentes. Cependant, l'entraîneur de 62 ans a averti ses joueurs que la compétition européenne exige un niveau d'intensité et de concentration plus élevé pour prendre les trois points.
Plutôt que de se fixer des objectifs de classement à long terme dans la phase de ligue, Bosz a réaffirmé sa philosophie consistant à aborder la compétition match après match.
« Je peux affirmer avec certitude que notre développement est bien plus avancé qu'à ce stade la saison dernière, a déclaré Bosz. Nous jouons beaucoup mieux au football maintenant, mais nous devons encore élever notre niveau d'un cran en Ligue des champions. »
Bosz fustige la tempête médiatique « ridicule »
Bosz a également évoqué la tempête médiatique persistante autour de Ruben van Bommel après un tacle controversé, prenant fermement la défense du jeune joueur. L'entraîneur a révélé qu'il avait choisi de ne pas accorder de traitement particulier à Van Bommel afin d'éviter d'amplifier davantage l'incident, tout en se disant soulagé que le joueur adverse se remette bien.
Bosz a dénoncé un deux poids, deux mesures dans la couverture médiatique, en rappelant d'anciennes blessures subies par des joueurs du PSV qui avaient suscité bien moins d'indignation publique.
« Toute cette indignation médiatique est risible et ridicule, a déclaré Bosz. Ce n'était qu'un incident dans un match de football. Cette polémique doit s'arrêter maintenant pour la tranquillité d'esprit de Ruben. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers le défi du Shakhtar
Le PSV affronte un Shakhtar réputé pour associer de talentueux joueurs brésiliens recrutés à des joueurs ukrainiens de qualité. Cette affiche ravive aussi le souvenir de leur confrontation dramatique de 2024, lorsque le PSV a inscrit trois buts après la 86e minute pour s’offrir une spectaculaire victoire 3-2 à Eindhoven.
Avec 44 buts inscrits lors des 10 derniers matches de Ligue des champions du PSV, les supporters peuvent s’attendre à une nouvelle rencontre spectaculaire et prolifique.
Bosz exigera une concentration totale de ses joueurs au Philips Stadion pour assurer un départ parfait dans leur campagne européenne.
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