Richarlison sauve Tudor dans les prolongations, mais Tottenham n'est pas encore tiré d'affaire : premier point pour l'ancien entraîneur de la Juventus

Igor Tudor a pris les rênes de Tottenham il y a environ un mois, mais le tournant tant attendu ne s'est jamais produit. Au contraire, des rumeurs en provenance d'Angleterre font état, ces dernières heures, d'un nouveau changement d'entraîneur pour les Spurs. Trois défaites sur trois en championnat contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace, sans oublier la lourde défaite 5-2 concédée lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid.

Tudor abordait le match difficile d'aujourd'hui à Anfield contre Liverpool avec le dos au mur. Une rencontre compliquée pour Vicario et ses coéquipiers, qui ont encaissé un but dès la 18e minute. La cinquième défaite consécutive pour l'ancien entraîneur de la Juve semblait inévitable, mais dans les arrêts de jeu, le premier point en championnat est tombé, ce qui n'éloigne toutefois pas Tottenham de la zone de relégation.