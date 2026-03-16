Igor Tudor a pris les rênes de Tottenham il y a environ un mois, mais le tournant tant attendu ne s'est jamais produit. Au contraire, ces dernières heures, des rumeurs en provenance d'Angleterre font état d'un nouveau changement d'entraîneur pour les Spurs. Trois défaites sur trois en championnat contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace, sans oublier la lourde défaite 5-2 concédée lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid.

Anecdote amusante d'avant-match : désorienté par son crâne chauve, Tudor salue Allan Dixon (un membre du staff de Tottenham) en le prenant pour l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qu'il retrouve un peu plus tard.

Tudor est arrivé au difficile match d'aujourd'hui à Anfield contre Liverpool avec le dos au mur. Un match compliqué pour Vicario et ses coéquipiers, qui ont encaissé un but dès la 18e minute. La cinquième défaite d'affilée pour l'ancien entraîneur de la Juve semblait inévitable, mais dans les arrêts de jeu, le premier point en championnat est arrivé, ce qui n'éloigne toutefois pas Tottenham de la zone de relégation.