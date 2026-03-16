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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

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Richarlison sauve Tudor dans les arrêts de jeu à Liverpool, mais Tottenham n'est pas encore tiré d'affaire : premier point pour l'ancien entraîneur de la Juventus, qui, avant le match, a confondu l'un de ses assistants avec Slot

Liverpool s'est fait battre à la 90e minute par un but de l'attaquant brésilien, mais Tudor est toujours sur la sellette.

Igor Tudor a pris les rênes de Tottenham il y a environ un mois, mais le tournant tant attendu ne s'est jamais produit. Au contraire, ces dernières heures, des rumeurs en provenance d'Angleterre font état d'un nouveau changement d'entraîneur pour les Spurs. Trois défaites sur trois en championnat contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace, sans oublier la lourde défaite 5-2 concédée lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid. 

Anecdote amusante d'avant-match : désorienté par son crâne chauve, Tudor salue Allan Dixon (un membre du staff de Tottenham) en le prenant pour l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qu'il retrouve un peu plus tard. 

Tudor est arrivé au difficile match d'aujourd'hui à Anfield contre Liverpool avec le dos au mur. Un match compliqué pour Vicario et ses coéquipiers, qui ont encaissé un but dès la 18e minute. La cinquième défaite d'affilée pour l'ancien entraîneur de la Juve semblait inévitable, mais dans les arrêts de jeu, le premier point en championnat est arrivé, ce qui n'éloigne toutefois pas Tottenham de la zone de relégation.

  • RICHARLISON SALVA TUDOR

    L'ambiance était tendue dans le nord de Londres, où des rumeurs faisaient déjà état, à la veille du match contre Liverpool, d'un manque de confiance généralisé des joueurs envers le nouvel entraîneur Tudor. Menés 1-0 par les Reds grâce à un but de Szoboszlai, les Spurs ont toutefois réagi et, à la 90e minute, Richarlison a inscrit un but crucial pour le maintien des Spurs. Longue passe de Vicario, contrôle et passe décisive de Kolo Muani, puis but du buteur brésilien qui trompe Alisson à son premier poteau. Joie contenue, les poings serrés, pour Tudor, qui sait que le chemin est encore long pour Tottenham.

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