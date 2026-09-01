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Richarlison s’en prend à Tottenham alors que son retour dans son « club de cœur », Everton, patine sur fond de vif différend financier
Le retour d’Everton se heurte à un obstacle
Les négociations autour du retour de Richarlison à Goodison Park sont au point mort, malgré un accord entre les deux clubs sur une indemnité de 25 millions de £, plus des bonus. L'attaquant brésilien, auteur de 53 buts en 152 apparitions lors de son précédent passage à Everton, estime que Tottenham lui doit des paiements hérités du passé, selon Stats Perform. Cette impasse financière menace désormais de faire capoter le transfert envisagé avant la clôture du mercato.
- Getty Images Sport
Le Brésilien s’exprime en ligne
L’attaquant a exprimé sa frustration dans une série de publications sur les réseaux sociaux chargées d’émotion : « Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que PLUS JAMAIS personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses pendant cette période, et presque toutes sont arrivées à cause de décisions prises par d’autres personnes.
« La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai traversé des choses pires... croyez-moi ! J’ai toujours clairement fait savoir, à chaque occasion, que tout départ de ma part vers un autre endroit devrait aussi être bon pour le club.
« Si ce n’était pas le cas, je ne l’accepterais jamais... tout comme je ne l’ai pas accepté quand tout ici partait en vrille et qu’on avait besoin de moi. Je suis resté et j’ai donné ma vie. J’espère donc qu’ils traiteront ma situation avec le même respect que celui que j’ai toujours eu pour Tottenham et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pendant cette période. N’essayez simplement pas de décider à ma place. »
L’attaquant clarifie sa position sur son avenir
Le différend est apparu au moment même où Manchester City a détourné Tottenham du transfert à 60 millions de livres sterling de l'attaquant d'Everton Iliman Ndiaye avec une offre de 65 millions de livres sterling, même si les deux transferts étaient négociés séparément. Richarlison a réitéré son souhait de revenir chez les Toffees tout en précisant sa position actuelle : « Si un accord est trouvé entre Tottenham et Everton, je retournerai dans mon club de cœur.
« Mon intention était bien de revenir à l'endroit où j'ai été très heureux, oui, mais les négociations ne se sont déroulées que de la manière voulue par certaines personnes, et cela ne se passera plus ainsi. Malgré toute cette agitation, je suis sous contrat avec Tottenham et je resterai à la disposition du club. »
- Action Plus
Les alternatives du Merseyside prennent forme
Alors que le dossier Richarlison est sérieusement compromis, Everton est tout proche d’un accord pour recruter l’international américain Folarin Balogun, auteur de 19 buts avec Monaco la saison dernière. David Moyes tient à renforcer son attaque avant la fermeture du mercato afin de préserver la force de frappe d’Everton. Tottenham, de son côté, doit régler rapidement son différend interne sur les paiements pour éviter de nouvelles distractions en dehors du terrain alors que la saison de Premier League s’intensifie.
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