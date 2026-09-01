L’attaquant a exprimé sa frustration dans une série de publications sur les réseaux sociaux chargées d’émotion : « Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que PLUS JAMAIS personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses pendant cette période, et presque toutes sont arrivées à cause de décisions prises par d’autres personnes.

« La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai traversé des choses pires... croyez-moi ! J’ai toujours clairement fait savoir, à chaque occasion, que tout départ de ma part vers un autre endroit devrait aussi être bon pour le club.

« Si ce n’était pas le cas, je ne l’accepterais jamais... tout comme je ne l’ai pas accepté quand tout ici partait en vrille et qu’on avait besoin de moi. Je suis resté et j’ai donné ma vie. J’espère donc qu’ils traiteront ma situation avec le même respect que celui que j’ai toujours eu pour Tottenham et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pendant cette période. N’essayez simplement pas de décider à ma place. »