Le cours du match a radicalement changé quatre minutes après le début de la seconde période lorsque le défenseur de Tottenham Danso a été expulsé. Danso a mal jugé une passe d'Archie Gray, permettant à Joao Pedro de s'infiltrer avant d'être fauché.

L'arbitre Alex King a sorti un carton rouge direct pour avoir annihilé une occasion manifeste de but, une décision rare lors des matches de pré-saison. Cette expulsion a mis Tottenham en difficulté, tandis que Chelsea a pris le contrôle total de la possession et du terrain.