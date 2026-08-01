AFP
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Richarlison frappe tard pour faire tomber le Chelsea de Xabi Alonso, tandis que Tottenham, réduit à dix, s’adjuge les honneurs d’avant-saison à Sydney
Richarlison frappe tard dans le derby de Sydney
Chelsea a subi une défaite 2-1 contre Tottenham au stade Accor lors du deuxième match de sa tournée de pré-saison. Malgré une supériorité numérique pendant la majeure partie de la seconde période, l'équipe d'Alonso a craqué sur un but victorieux de Richarlison dans les dernières minutes. La rivalité londonienne a affiché une véritable intensité compétitive dès le coup d'envoi, avec des duels appuyés peu caractéristiques d'un match amical. Sandro Tonali a donné l'avantage à Tottenham en début de rencontre avant qu'Estevao Willian n'égalise rapidement pour Chelsea.
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Le carton rouge de Danso change la dynamique du match
Le cours du match a radicalement changé quatre minutes après le début de la seconde période lorsque le défenseur de Tottenham Danso a été expulsé. Danso a mal jugé une passe d'Archie Gray, permettant à Joao Pedro de s'infiltrer avant d'être fauché.
L'arbitre Alex King a sorti un carton rouge direct pour avoir annihilé une occasion manifeste de but, une décision rare lors des matches de pré-saison. Cette expulsion a mis Tottenham en difficulté, tandis que Chelsea a pris le contrôle total de la possession et du terrain.
Kinsky frustre l’attaque dominatrice de Chelsea
Alonso a aligné un onze de départ expérimenté avec Levi Colwill comme capitaine, aux côtés de Cole Palmer, Joao Pedro et Jamie Gittens. Chelsea a pressé sans relâche après le carton rouge, se créant de nombreuses occasions à la recherche de l’ouverture du score.
Cependant, le gardien de Tottenham Antonin Kinsky s’est montré infranchissable, repoussant Estevao, Pedro et Palmer grâce à une série de belles parades. Même lorsque Rio Kyerematen a trouvé la barre transversale pour Tottenham sur une rare contre-attaque, Chelsea a continué à se projeter vers l’avant en nombre.
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Cruel dénouement en fin de match pour l’équipe de Xabi Alonso
À dix minutes de la fin, Alonso a procédé à de nombreux changements, lançant des jeunes et des recrues estivales, dont Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo et Liam Delap. Cette vague de remplacements a coupé l'élan de Chelsea dans les dernières minutes.
Tottenham en a profité dans les toutes dernières secondes lorsque Jamie Donley a trouvé le poteau et que Richarlison a réagi le plus vite pour pousser le ballon au fond sur le rebond. Les hommes d'Alonso vont désormais chercher à peaufiner leur tranchant lors de leurs derniers matches de tournée avant la nouvelle saison.
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