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Yosua Arya

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Richarlison frappe tard pour faire tomber le Chelsea de Xabi Alonso, tandis que Tottenham, réduit à dix, s’adjuge les honneurs d’avant-saison à Sydney

Chelsea vs Tottenham
Richarlison
Chelsea
Tottenham
Jeux d'amitié des clubs
X. Alonso

Tottenham a décroché une spectaculaire victoire 2-1 contre son rival londonien Chelsea en pré-saison à l’Accor Stadium, malgré le fait d’avoir joué presque toute la seconde période à dix. Richarlison a poussé le ballon au fond dans les dernières secondes pour inscrire le but de la victoire, après que l’équipe de Xabi Alonso a dominé la rencontre à la suite de l’expulsion controversée de Kevin Danso.

  • Richarlison frappe tard dans le derby de Sydney

    Chelsea a subi une défaite 2-1 contre Tottenham au stade Accor lors du deuxième match de sa tournée de pré-saison. Malgré une supériorité numérique pendant la majeure partie de la seconde période, l'équipe d'Alonso a craqué sur un but victorieux de Richarlison dans les dernières minutes. La rivalité londonienne a affiché une véritable intensité compétitive dès le coup d'envoi, avec des duels appuyés peu caractéristiques d'un match amical. Sandro Tonali a donné l'avantage à Tottenham en début de rencontre avant qu'Estevao Willian n'égalise rapidement pour Chelsea.

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  • Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Le carton rouge de Danso change la dynamique du match

    Le cours du match a radicalement changé quatre minutes après le début de la seconde période lorsque le défenseur de Tottenham Danso a été expulsé. Danso a mal jugé une passe d'Archie Gray, permettant à Joao Pedro de s'infiltrer avant d'être fauché.

    L'arbitre Alex King a sorti un carton rouge direct pour avoir annihilé une occasion manifeste de but, une décision rare lors des matches de pré-saison. Cette expulsion a mis Tottenham en difficulté, tandis que Chelsea a pris le contrôle total de la possession et du terrain.

  • Kinsky frustre l’attaque dominatrice de Chelsea

    Alonso a aligné un onze de départ expérimenté avec Levi Colwill comme capitaine, aux côtés de Cole Palmer, Joao Pedro et Jamie Gittens. Chelsea a pressé sans relâche après le carton rouge, se créant de nombreuses occasions à la recherche de l’ouverture du score.

    Cependant, le gardien de Tottenham Antonin Kinsky s’est montré infranchissable, repoussant Estevao, Pedro et Palmer grâce à une série de belles parades. Même lorsque Rio Kyerematen a trouvé la barre transversale pour Tottenham sur une rare contre-attaque, Chelsea a continué à se projeter vers l’avant en nombre.

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  • Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Cruel dénouement en fin de match pour l’équipe de Xabi Alonso

    À dix minutes de la fin, Alonso a procédé à de nombreux changements, lançant des jeunes et des recrues estivales, dont Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo et Liam Delap. Cette vague de remplacements a coupé l'élan de Chelsea dans les dernières minutes.

    Tottenham en a profité dans les toutes dernières secondes lorsque Jamie Donley a trouvé le poteau et que Richarlison a réagi le plus vite pour pousser le ballon au fond sur le rebond. Les hommes d'Alonso vont désormais chercher à peaufiner leur tranchant lors de leurs derniers matches de tournée avant la nouvelle saison.

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