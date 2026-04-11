Richarlison a révélé les coulisses du feuilleton qui a failli l’emmener de la Premier League vers la Ligue 1. L’attaquant de 28 ans, passé d’Everton à Tottenham à l’été 2022 pour environ 50 millions de livres sterling, a expliqué que son arrivée éventuelle dans la capitale française dépendait directement des interminables péripéties du mercato concernant Mbappé et son départ final vers le Real Madrid.

S’exprimant auprès de France Football au sujet de ce transfert avorté, l’international brésilien a confié : « J’ai eu des contacts avec le PSG à plusieurs reprises. Chaque fois que Mbappé était sur le point de partir, les dirigeants m’ont approché. Une fois, mon agent s’est même rendu dans leurs bureaux à Paris pour en discuter. »