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Richarlison admet avoir tenté à plusieurs reprises de rejoindre le PSG et exprime son souhait de jouer aux côtés de Neymar, alors que le feuilleton autour du départ de Kylian Mbappé bat son plein
Le lien entre Mbappé et Paris
Richarlison a révélé les coulisses du feuilleton qui a failli l’emmener de la Premier League vers la Ligue 1. L’attaquant de 28 ans, passé d’Everton à Tottenham à l’été 2022 pour environ 50 millions de livres sterling, a expliqué que son arrivée éventuelle dans la capitale française dépendait directement des interminables péripéties du mercato concernant Mbappé et son départ final vers le Real Madrid.
S’exprimant auprès de France Football au sujet de ce transfert avorté, l’international brésilien a confié : « J’ai eu des contacts avec le PSG à plusieurs reprises. Chaque fois que Mbappé était sur le point de partir, les dirigeants m’ont approché. Une fois, mon agent s’est même rendu dans leurs bureaux à Paris pour en discuter. »
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À la poursuite du rêve de jouer aux côtés de Neymar
Un transfert au PSG aurait constitué bien plus qu’une simple progression pour Richarlison ; il aurait aligné sa carrière en club sur celle de son idole en sélection. L’attaquant des Spurs n’a jamais caché son admiration pour Neymar – parti de Paris pour le club saoudien Al-Hilal à l’été 2023 –, allant jusqu’à se faire tatouer l’ancienne star du FC Barcelone dans une fresque monumentale sur son dos.
L’attaquant des Spurs a reconnu que la perspective de jouer aux côtés de son aîné avait été un moteur important durant les discussions : « Je voulais y aller, nous en avions parlé avec Neymar lors des rassemblements de la Seleção. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens », a-t-il avoué.
Un hommage aux légendes brésiliennes
L’attaquant porte son amour de l’histoire de la Seleção gravé dans sa peau. Outre les transferts avortés, Richarlison a dévoilé son célèbre tatouage où il figure aux côtés de Neymar et de la légende Ronaldo, marquant ainsi le profond respect qu’il nourrit pour ses aînés du maillot auriverde.
Il explique : « J’aime Neymar de tout mon cœur. J’ai fait tatouer son visage dans le dos. J’ai aussi les signatures de Ronaldo et de Pelé. Un jour, Pelé m’a dit que j’avais fait sourire le Brésil. Venant du Roi, c’était magique. Alors j’ai fait tatouer cette phrase dans le dos, avec sa dédicace. »
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L’incertitude plane sur Tottenham et au-delà
Après avoir vu ses espoirs de rejoindre le PSG s’éteindre, Richarlison se retrouve aujourd’hui dans une position délicate à Tottenham. Malgré neuf buts marqués cette saison, les Spurs luttent actuellement contre la relégation en Premier League sous la direction de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi.
Son avenir en sélection est tout aussi incertain à l’approche de la Coupe du monde 2026. Écarté des derniers rassemblements et absent des terrains avec le Brésil depuis octobre, celui qui se voyait comme le successeur des légendes qu’il porte sur son dos doit désormais livrer un combat rude pour retrouver sa place chez la Seleção.