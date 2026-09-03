Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Richard Rios : comment ce joueur, pieds nus et venu du futsal, a-t-il atteint le cœur de l'Union ?

FEATURES
R. Rios
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Liga Portugal
Colombie
Colombie
Arabie saoudite
Portugal

Le joueur colombien possède une histoire humaine captivante

Parfois, la vie refuse de réaliser vos rêves, non pas parce qu'elle vous déteste, mais bien au contraire, parce qu'elle vous aime et vous trace un chemin dont vous n'aviez jamais rêvé. Telle est l'histoire de la vie du Colombien Richard Ríos, le nouveau milieu de terrain d'Al-Ittihad.

Al-Ittihad a annoncé, tôt ce jeudi matin, la signature de Richard Ríos, en provenance de Benfica sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, sans option d'achat, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

  • Le pieds nus qui a préféré le futsal au football

    Richard Ríos est un footballeur colombien évoluant au milieu de terrain, âgé de 26 ans, né dans la ville colombienne de Vegachí le 2 juin 2000.

    Ríos a grandi dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui l'a poussé à envisager de pratiquer un sport susceptible de l'en sortir, et plus précisément le football, dont il aimait suivre les matches.

    Mais l'enfant colombien n'a pas trouvé sa voie dans le football, face à une concurrence féroce qui réduisait ses chances d'atteindre les niveaux supérieurs, ce qui l'a amené à décider de jouer au futsal.

    Pour autant, Ríos n'a pas échappé à ces conditions difficiles, au point qu'il était contraint de disputer certains matches pieds nus.

    Et bien qu'il fût joueur de futsal, il n'a pas pu suivre la Coupe du monde de 2012, disputée en Thaïlande, à la télévision, en raison des conditions difficiles qui entouraient l'environnement dans lequel il vivait.

    • Publicité

  • Des salles aux terrains de football

    Rios a poursuivi son chemin dans le futsal jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsque ce dernier est devenu justement sa voie vers le football professionnel, contrairement à ce qu'il avait prévu au départ.

    Cela s'est produit en 2018, lorsque la sélection colombienne de futsal des moins de 20 ans s'est rendue au Brésil pour disputer un tournoi amical, au cours duquel Rios a démontré ses qualités et son potentiel, au point d'attirer l'attention de tous les observateurs.

    Fort de ce tournoi, le club brésilien de football de Flamengo a décidé de convoquer Rios pour un stage d'essai, avant de le recruter officiellement.

    À ce moment-là, la vie de Richard Rios a changé et sa carrière dans le futsal a pris fin, mais son influence est restée présente jusqu'à aujourd'hui, comme il l'a lui-même révélé.

    Rios a déclaré dans des propos antérieurs au site officiel de la Fédération internationale de football : « La majeure partie de ce que je fais sur le terrain provient du futsal, que ce soit poser mon pied sur le ballon, le contrôle, la conservation, la gestion des situations de un contre un ou l'exécution des une-deux. »

    Il a ajouté : « Je peux réfléchir plus vite que les autres dans les espaces réduits, et je pense que le football comporte beaucoup de cela. Ces petites batailles sont peut-être les choses que tu dois maîtriser pour gagner le match. »

  • Le monde du football : des débuts difficiles

    En janvier 2021, le club de Flamengo a décidé de faire monter Richard Ríos dans l'équipe première, avant de prendre une autre décision, celle de le prêter au club mexicain de Mazatlán durant l'été de la même année.

    Au Mexique, le joueur colombien a connu le plus gros obstacle de sa carrière, puisqu'il a subi une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant 7 mois.

    À l'aube de la nouvelle saison, Ríos a cherché un nouveau club pour renouer avec la compétition, rejoignant ainsi Guarani, qui évoluait en deuxième division brésilienne et luttait même pour éviter la relégation en troisième division.

    Ríos est parvenu à sauver Guarani de la relégation, et il a également réussi à attirer l'attention du club de Palmeiras, qui l'a recruté en mars 2023, où il a écrit avec lui l'une des plus belles pages de son histoire.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • De la deuxième division à la finale de la Copa América

    Le joueur colombien a brillé avec Palmeiras, qu'il a mené au titre de champion du Brésil en 2023, disputant au total 138 matches avec le club, au cours desquels il a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives.

    En raison de ces performances, Rios a rejoint la sélection colombienne pour la première fois en octobre 2023, et moins d'un an plus tard, il s'est retrouvé titulaire lors de la Copa América 2024.

    Rios a participé aux six matches et a mené la sélection colombienne jusqu'à la finale, avant la défaite face à l'Argentine sur un but unique en prolongation.

    Cela signifie que Rios était titulaire lors de la finale de la Copa América 2024 avec la sélection colombienne, un an et demi seulement après avoir été joueur d'une équipe menacée par la relégation en deuxième division brésilienne, dans un revirement spectaculaire.

  • La danse de Richard Ríos

    Lors de la Copa América, Richard Ríos a attiré tous les regards, grâce à ses qualités techniques et à ses grandes capacités, mais aussi grâce au but qu'il a inscrit lors de la victoire 5-0 face au Panama, en quart de finale.

    Ce qui a frappé, ce n'est pas le but en lui-même, mais la danse par laquelle il l'a célébré, et qu'il exécute systématiquement lorsqu'il marque avec les équipes pour lesquelles il joue.

    Cela est allé jusqu'à ce que la ville colombienne d'Amalfi organise un concours de danse pour enfants, portant le nom de « Richard Ríos », remporté par celui qui parvient à imiter la danse du joueur colombien qu'il exécute après avoir marqué.

  • Un passage éclair de Benfica à Al-Ittihad

    À l'été 2025, le Benfica a décidé de miser sur les qualités de Richard Ríos, en le recrutant en provenance de Palmeiras pour 16 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

    Lors de la saison dernière, le joueur colombien a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues avec le club portugais, au cours desquels il a réussi à inscrire 8 buts et à en délivrer 7 passes décisives, menant l'équipe au sacre en Supercoupe nationale.

    Mais le Benfica n'a pas poursuivi l'aventure avec Ríos, acceptant de le prêter au club d'Al-Ittihad lors du mercato estival actuel, tout en refusant toutefois d'inclure une clause permettant une option d'achat, afin de pouvoir le récupérer à l'issue de la saison.

    Ríos sera appelé à apporter un plus au milieu de terrain, d'autant plus que l'équipe saoudienne manque de joueurs dotés des touches particulières qu'il possède, dans un contexte de baisse de niveau de la star algérienne Houssem Aouar.

Liga Portugal
Maritimo crest
Maritimo
MAR
Benfica crest
Benfica
BEN
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN