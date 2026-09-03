Rios a poursuivi son chemin dans le futsal jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsque ce dernier est devenu justement sa voie vers le football professionnel, contrairement à ce qu'il avait prévu au départ.

Cela s'est produit en 2018, lorsque la sélection colombienne de futsal des moins de 20 ans s'est rendue au Brésil pour disputer un tournoi amical, au cours duquel Rios a démontré ses qualités et son potentiel, au point d'attirer l'attention de tous les observateurs.

Fort de ce tournoi, le club brésilien de football de Flamengo a décidé de convoquer Rios pour un stage d'essai, avant de le recruter officiellement.

À ce moment-là, la vie de Richard Rios a changé et sa carrière dans le futsal a pris fin, mais son influence est restée présente jusqu'à aujourd'hui, comme il l'a lui-même révélé.

Rios a déclaré dans des propos antérieurs au site officiel de la Fédération internationale de football : « La majeure partie de ce que je fais sur le terrain provient du futsal, que ce soit poser mon pied sur le ballon, le contrôle, la conservation, la gestion des situations de un contre un ou l'exécution des une-deux. »

Il a ajouté : « Je peux réfléchir plus vite que les autres dans les espaces réduits, et je pense que le football comporte beaucoup de cela. Ces petites batailles sont peut-être les choses que tu dois maîtriser pour gagner le match. »