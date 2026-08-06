Le club du nord de Londres serait sur le point de finaliser un accord pour le milieu de terrain de Newcastle United, Guimaraes, tout en maintenant un intérêt audacieux pour la superstar du Real Madrid Vinicius. Calafiori insiste sur la nécessité de recrues de ce calibre si le club veut rester devant ses rivaux.

S'exprimant auprès de Sky Sports au sujet des arrivées potentielles de Guimaraes et Vinicius, l'international italien a été clair sur le niveau exigé à l'Emirates. Calafiori a déclaré : « Bien sûr, nous sommes à ce niveau maintenant, nous sommes au sommet. Nous voulons gagner à nouveau le championnat et nous voulons être encore meilleurs que la saison dernière, si nous le pouvons, donc nous avons besoin de ce genre de joueurs, je pense. »