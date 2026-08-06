Getty Images Sport
Traduit par
Riccardo Calafiori soutient des recrues de classe mondiale alors qu'Arsenal se rapproche de Bruno Guimaraes et cible Vinicius Junior
Calafiori soutient un transfert pour des stars brésiliennes
Le club du nord de Londres serait sur le point de finaliser un accord pour le milieu de terrain de Newcastle United, Guimaraes, tout en maintenant un intérêt audacieux pour la superstar du Real Madrid Vinicius. Calafiori insiste sur la nécessité de recrues de ce calibre si le club veut rester devant ses rivaux.
S'exprimant auprès de Sky Sports au sujet des arrivées potentielles de Guimaraes et Vinicius, l'international italien a été clair sur le niveau exigé à l'Emirates. Calafiori a déclaré : « Bien sûr, nous sommes à ce niveau maintenant, nous sommes au sommet. Nous voulons gagner à nouveau le championnat et nous voulons être encore meilleurs que la saison dernière, si nous le pouvons, donc nous avons besoin de ce genre de joueurs, je pense. »
- Getty
Les détails du transfert de Guimaraes
La poursuite de Guimaraes a été l’un des feuilletons de l’été, mais il semble qu’une issue soit enfin en vue. Un accord pour faire venir l’ancien Lyonnais à l’Emirates depuis Newcastle est proche d’être bouclé après qu’un montant de 75 millions de livres sterling a été convenu entre les deux clubs de Premier League. Le Brésilien a clairement fait savoir à Newcastle qu’il voulait rejoindre le nord de Londres, poussant les clubs à se retrouver à mi-chemin entre l’offre d’ouverture d’Arsenal de 70 millions de livres sterling et l’évaluation initiale de Newcastle à 80 millions de livres sterling.
Le recrutement de Guimaraes représenterait un signal fort de la part de Mikel Arteta, qui tient à apporter davantage d’impact et de créativité à son entrejeu.
À la poursuite du rêve Vinicius
Alors que le dossier Guimaraes semble n’être plus qu’une question de temps, la piste menant à Vinicius reste bien plus compliquée. C’est un mouvement incroyablement ambitieux de la part d’Arsenal que de tenter d’attirer l’attaquant brésilien en Premier League, mais c’est un dossier sur lequel le club travaille pendant que les négociations contractuelles à Madrid piétinent. Cependant, les espoirs de recruter le Brésilien ont récemment été refroidis après que Madrid a amélioré son offre de contrat au joueur afin de repousser l’intérêt grandissant des champions d’Angleterre.
La situation reste évolutive, car le contrat actuel de l’ailier expire l’été prochain. Cela signifie qu’il pourrait potentiellement partir libre si il ne signe pas le nouveau contrat ou s’il choisit de privilégier un transfert à Arsenal, qui serait prêt à lui offrir des conditions financières très attractives.
- Getty Images Sport
Les défis de préparation pour Arteta
Malgré l’excitation entourant d’éventuels transferts, Arsenal fait face à des défis immédiats sur le terrain. L’effectif a été mis à rude épreuve pendant la pré-saison, comme l’a montré une défaite 3-1 en match amical contre le Betis Séville à Dublin. Calafiori, titulaire lors de cette rencontre, a admis que le manque de temps de préparation pour les stars de retour de la Coupe du monde pourrait compliquer le début de la saison. Alors que le Community Shield contre Manchester City approche à grands pas dans seulement dix jours, la pression est sur l’effectif pour trouver rapidement son rythme.
« Je pense que le début de saison va être compliqué à cause de ça. Toutes les grandes équipes vont avoir ce problème et bien sûr, on les attend encore. J’espère qu’ils seront vraiment en forme et prêts à nous aider. Dans 10 jours, nous allons jouer la finale, donc nous devons être prêts », a expliqué le défenseur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles