L’Italie a vécu un début extrêmement décevant dans sa campagne de Ligue des nations en se faisant balayer par la Belgique. La Nazionale s’est inclinée 2-0 au Stadio Olimpico de Rome après une série d’erreurs défensives coûteuses.

Mika Godts et Dodi Lukebakio ont puni les hôtes pour offrir une victoire capitale aux visiteurs, transperçant la ligne arrière à chaque fois. Cette défaite a marqué un début incroyablement frustrant pour la deuxième ère Roberto Mancini à la tête de la sélection nationale.

Malgré cette amère défaite, ce fut une soirée marquante sur le plan personnel pour Calafiori. Le défenseur d’Arsenal a été aligné au poste d’arrière gauche pour la première fois de sa carrière internationale chez les seniors, retrouvant un rôle qu’il occupe traditionnellement en club.