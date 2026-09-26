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Riccardo Calafiori envoie un message de défi aux supporters de l’Italie alors que la star d’Arsenal réagit à la défaite « évitable » contre la Belgique
Des débuts frustrants pour l’Italie
L’Italie a vécu un début extrêmement décevant dans sa campagne de Ligue des nations en se faisant balayer par la Belgique. La Nazionale s’est inclinée 2-0 au Stadio Olimpico de Rome après une série d’erreurs défensives coûteuses.
Mika Godts et Dodi Lukebakio ont puni les hôtes pour offrir une victoire capitale aux visiteurs, transperçant la ligne arrière à chaque fois. Cette défaite a marqué un début incroyablement frustrant pour la deuxième ère Roberto Mancini à la tête de la sélection nationale.
Malgré cette amère défaite, ce fut une soirée marquante sur le plan personnel pour Calafiori. Le défenseur d’Arsenal a été aligné au poste d’arrière gauche pour la première fois de sa carrière internationale chez les seniors, retrouvant un rôle qu’il occupe traditionnellement en club.
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Calafiori appelle à se concentrer sur les aspects positifs
Au coup de sifflet final, Calafiori a livré une analyse honnête de la prestation décousue de son équipe. Le défenseur polyvalent a reconnu les fragilités défensives affichées, mais il a insisté sur le fait que des progrès sont en train d’être réalisés, lentement, en coulisses.
« J’ai vu une bonne équipe par intermittence », a déclaré Calafiori à RAI Sport. « Nous venons juste de commencer à travailler avec un nouvel entraîneur, mais il y a d’autres aspects que je n’ai pas aimés, nous avons laissé des espaces et encaissé deux buts évitables. Nous devons essayer de retenir les aspects positifs. Il y a beaucoup de travail à faire, nous venons juste de commencer avec un nouvel entraîneur, donc on verra. »
La tension monte d’un cran dans la capitale italienne
La frustration suscitée par le résultat était évidente, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Un Stadio Olimpico clairsemé a parfaitement fait connaître son ressenti, alors que la patience des supporters locaux semble désormais totalement épuisée. L’Italie a été copieusement sifflée au moment de quitter la pelouse, une réaction hostile qui a clairement affecté les joueurs.
« Cela fait mal, parce que par moments j’ai ressenti la passion du public, a-t-il reconnu. Nous devons faire mieux, nous le savons tous, dès le prochain match. »
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En vue du prochain défi crucial
L’Italie va désormais retrouver le terrain d’entraînement pour tenter de corriger d’urgence les lacunes défensives qui lui ont coûté si cher contre la Belgique. Calafiori et ses coéquipiers subissent une pression immense pour livrer une performance nettement meilleure et reconquérir les supporters lors de leur prochain match.
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