Ricardo Pepi et Alejandro Zendejas sont-ils enfin prêts à débuter ? Voici le onze de départ que Mauricio Pochettino pourrait aligner avec l’équipe nationale américaine face à la Turquie

Mauricio Pochettino aurait pu savourer la victoire 5-1 décrochée en novembre face à l’Uruguay. Pourtant, en conférence de presse d’après-match, il a perdu son sang-froid. Les questions sur les joueurs « titulaires » l’ont exaspéré, car, à ses yeux, il n’en existait aucun au sein de l’équipe nationale masculine américaine : une seule équipe, où chacun veut et peut prouver sa valeur.

Ce discours résonne d’autant plus à la veille du troisième et dernier match de poules de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe grâce à ses succès contre le Paraguay et l’Australie, la sélection effectuera logiquement des rotations pour affronter la Turquie. Le technicien argentin veillera toutefois à souligner qu’un changement de composition n’est pas un cadeau fait aux remplaçants ou aux joueurs de second rang ; il s’agit simplement d’offrir une chance à d’autres titulaires de montrer leur valeur.

Plusieurs raisons justifient ce turnover : certains cadres sont sous la menace d’un deuxième carton jaune, d’autres récupèrent de petites blessures ou subissent la fatigue d’une longue saison en club. Alors, quel onze de départ pour l’équipe nationale américaine ? GOAL fait le point…