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Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Ricardo Pepi et Alejandro Zendejas sont-ils enfin prêts à débuter ? Voici le onze de départ que Mauricio Pochettino pourrait aligner avec l’équipe nationale américaine face à la Turquie

FEATURES
Analysis
Turquie vs États-Unis
Turquie
États-Unis
Coupe du monde
T. Weah
C. Pulisic
R. Pepi
A. Zendejas
S. Berhalter

La première place étant acquise et les États-Unis souhaitant gérer les risques de cartons jaunes et de blessures, Mauricio Pochettino devrait procéder à des rotations. Voici, selon GOAL, le onze de départ le plus probable.

Mauricio Pochettino aurait pu savourer la victoire 5-1 décrochée en novembre face à l’Uruguay. Pourtant, en conférence de presse d’après-match, il a perdu son sang-froid. Les questions sur les joueurs « titulaires » l’ont exaspéré, car, à ses yeux, il n’en existait aucun au sein de l’équipe nationale masculine américaine : une seule équipe, où chacun veut et peut prouver sa valeur.

Ce discours résonne d’autant plus à la veille du troisième et dernier match de poules de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe grâce à ses succès contre le Paraguay et l’Australie, la sélection effectuera logiquement des rotations pour affronter la Turquie. Le technicien argentin veillera toutefois à souligner qu’un changement de composition n’est pas un cadeau fait aux remplaçants ou aux joueurs de second rang ; il s’agit simplement d’offrir une chance à d’autres titulaires de montrer leur valeur.

Plusieurs raisons justifient ce turnover : certains cadres sont sous la menace d’un deuxième carton jaune, d’autres récupèrent de petites blessures ou subissent la fatigue d’une longue saison en club. Alors, quel onze de départ pour l’équipe nationale américaine ? GOAL fait le point…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Matt Freese

    Si l’on devait retenir un seul joueur dans l’effectif des États-Unis, ce serait sans doute Freese, car cette expérience lui serait particulièrement bénéfique.

    En deux matchs, le gardien n’a réalisé que deux arrêts, tous deux face à l’Australie, tant la sélection américaine a dominé la possession et pressé haut dès la perte du ballon.

    Exempt de tout souci de cartons jaunes ou de fatigue, il peut donc enchaîner les minutes, réaliser quelques arrêts et gagner en confiance en vue des huitièmes de finale.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Max Arfsten

    Lorsqu’Antonee Robinson était blessé, Arfsten s’est imposé comme un remplaçant fiable. Aujourd’hui, alors que Robinson est sous la menace d’un avertissement, Arfsten devrait à nouveau être aligné.

    Si la star du Columbus Crew n’est pas aussi solide en défense que Robinson, ce n’est pas forcément nécessaire dans ce système. Il disposera d’une certaine liberté pour monter vers l’avant, ce qu’il fait le mieux, l’arrière droit se positionnant plus en retrait, comme lors des matchs précédents.

    Ajoutons que sa participation au tournoi de Turquie l’été dernier, où il a disputé 65 minutes contre une attaque étoilée emmenée par Arda Güler et Kenan Yildiz, constitue un atout supplémentaire.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Mark McKenzie

    Il a manqué de peu la Coupe du monde 2022 et n’a pas joué la Copa América 2024 ; il serait donc logique que McKenzie vive enfin son grand moment.

    Présent sur bien des actions de l’équipe nationale américaine, tant sur le terrain qu’en dehors – il motive ses partenaires et les rassemble en prière après les matchs –, il a déjà démontré sa capacité à élever son niveau de jeu.

    Si le sélectionneur lui accorde le brassard de capitaine, McKenzie endossera un rôle naturel au sein de l’effectif. La logique commande de laisser Tim Ream au repos, en raison des nombreux kilomètres déjà parcourus, et, dans ce cas, le brassard reviendrait logiquement à McKenzie, déjà capitaine lors de la rencontre face à l’Uruguay l’automne dernier.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Auston Trusty

    L’entente est immédiate entre les deux défenseurs centraux.

    Trusty et McKenzie se connaissent parfaitement pour avoir évolué ensemble au centre de formation du Philadelphia Union, mais la présence de Trusty dans ce onze de départ ne repose pas uniquement sur cette complicité. Au cours de la dernière année passée au Celtic, le défenseur central a franchement progressé, après plusieurs saisons marquantes au Royaume-Uni.

    Il a prouvé, notamment en mars, qu’il pouvait performer à haut niveau : solide face au Portugal, il a mis à profit sa carrure et sa présence pour perturber les offensives adverses. Des atouts précieux pour contenir l’attaque turque.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    RB : Joe Scally

    Alex Freeman s’est imposé comme une véritable révélation au poste d’arrière droit/troisième défenseur central. Scally peut également occuper cette position, ce qui permet aux États-Unis de conserver un système qui, il faut bien l’admettre, exige une présence spécifique dans ce rôle.

    Si Scally n’est pas aussi offensif que Freeman, cela importe peu, car son rôle principal est de solidifier la défense. Sa solide expérience de titulaire au Borussia Mönchengladbach lui permettra de contenir les milieux offensifs turcs sans sourciller.

    Si le sélectionneur cherche à aligner un profil le plus proche possible de celui de Freeman, le choix de Scally s’impose. Toutefois, Freeman, jeune et non menacé par une suspension pour cartons jaunes, reste une option viable si Pochettino souhaite conserver son dynamisme.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Entraîneur : Sebastian Berhalter

    Le milieu de terrain des Whitecaps de Vancouver est entré en jeu lors des deux dernières rencontres ; sa condition physique ne suscite donc aucune inquiétude. Comme l’a souligné Pochettino en début de stage, Berhalter possède l’endurance nécessaire pour jouer deux matchs le même jour si on le lui demande.

    S’il ne disputera qu’un seul match jeudi, ce sera tout de même un véritable test. Avec un effectif au milieu de terrain limité et aucun remplaçant naturel pour Adams, Berhalter devra assumer une large part du travail défensif habituellement accompli par la star de Bournemouth. Un défi de taille, certes, mais, face au risque de aligner Adams déjà averti d’un carton jaune, il est cohérent de donner sa chance à Berhalter.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Brenden Aaronson

    En l’état actuel des choses, le rôle revient naturellement à Tillman. Performant depuis le début de la compétition, il a les capacités pour l’assumer.

    Si Tillman n’est pas aligné, Aaronson peut toutefois prendre le relais, même s’il n’a pas le même rendement offensif que la star du Bayer Leverkusen.

    Aaronson possède déjà une expérience de Coupe du monde, une énergie débordante et une soif de se montrer, combinaison idéale pour un sélectionneur qui aura besoin de joueurs capables d’imposer le tempo dans un match qui pourrait manquer d’intensité.

    Cristian Roldán se présente comme un autre candidat évident pour animer le milieu de terrain. Toutefois, une blessure musculaire l’a tenu à l’écart des entraînements, rendant sa participation à cette rencontre peu probable – un coup dur pour un joueur qui attend toujours de faire ses débuts en Coupe du monde.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    CM : Gio Reyna

    Pièce maîtresse de l’attaque américaine, Reyna aborde la rencontre avec une confiance renouvelée après sa désormais célèbre « trivela » contre le Paraguay. Cette assurance est cruciale pour le jeune milieu, particulièrement lorsqu’il s’agit de faire la différence face à un adversaire comme la Turquie.

    À l’image de Weston McKennie lors des précédentes sorties, Reyna bénéficiera d’une grande liberté de mouvement pour se combiner avec ses ailiers. Un registre où il excelle depuis le début de sa carrière, et où il peut aussi claquer la passe décisive en contre-attaque, secteur dans lequel la Turquie a montré des signes de faiblesse lors de ses deux derniers matchs.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Ailier gauche : Alex Zendejas

    Dès que Zendejas foule la pelouse, il change la donne, et les États-Unis auront grandement besoin de son impact dans cette rencontre.

    Aligné sur le côté gauche, il aura toute liberté de converger vers l’axe pour créer des brèches, presque comme un véritable numéro 10, tandis qu’Arfsten prendra sa profondeur. Un rôle proche de celui qu’il occupe au Club América, où il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de la Liga MX.


  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    Attaquant : Ricardo Pepi

    Déjà sanctionné d’un carton jaune, Folarin Balogun ne devrait pas être aligné d’entrée pour ce match, même si sa forme actuelle justifierait son utilisation. Il faudra donc choisir entre Pepi et Haji Wright.

    Pepi n’a cessé d’enrichir son jeu et de s’impliquer dans les petits gestes souvent peu récompensés. Il a participé aux deux buts du match amical contre le Sénégal grâce à son jeu de pivot et à ses passes, puis, titulaire face à l’Australie, il a tenu son rang tout au long de la rencontre comme deuxième attaquant, chargé d’occuper les imposants défenseurs australiens.

    Ses performances en sélection et sa moisson de buts avec le PSV lui confèrent une légitimité incontestable.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Tim Weah

    Sergino Dest s’est montré particulièrement à l’aise à ce poste et, comme il n’est pas menacé de suspension, il pourrait être judicieux de lui laisser une nouvelle fois la chance de dribbler les défenseurs adverses.

    Sinon, Weah représente un atout précieux pour le onze de départ. Auteur d’un but en Coupe du monde, polyvalent, il dispose de la vitesse et de la technique nécessaires pour éliminer les défenseurs, un atout décisif dans ce match. Que ce soit comme arrière latéral ou ailier, Weah mérite d’être aligné pour cette rencontre.

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