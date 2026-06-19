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Ricardo Pepi, attaquant de l’équipe nationale américaine, est confronté à un choix délicat concernant son transfert. Fulham et plusieurs clubs de Premier League en quête d’un avant-centre suivent de près l’attaquant du PSV, auteur de 19 buts
Fulham a abandonné l’idée de recruter Pepi, mais reste en quête d’un avant-centre.
Pepi n’a pas pu quitter les Pays-Bas avant la clôture du mercato, mais un accord d’environ 30 millions de livres (40 millions de dollars) aurait été trouvé après sa visite médicale dans l’ouest de Londres.
Fulham se serait retiré de cet accord, car le club souhaitait qu’une clause de résiliation soit incluse avant le mercato d’été, mais les négociations pourraient reprendre – notamment si cet attaquant très prometteur fait forte impression avec son pays sur la plus grande scène internationale.
Les Cottagers, qui ont perdu l’expérimenté attaquant mexicain Raúl Jiménez – son contrat ayant expiré et l’ayant conduit à retourner aux Wolves en tant que joueur libre –, doivent donc renforcer leur puissance de frappe avant la saison 2026-2027.
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Le transfert à Fulham est-il judicieux pour le joueur et le club ?
Un transfert de Pepi semblerait bénéfique pour le club comme pour le joueur. L’ancien gardien de l’équipe nationale américaine, Keller, s’exprimant dans le cadre du partenariat entre William Hill et « Final One Standing », a déclaré à GOAL, interrogé sur les avantages potentiels pour toutes les parties concernées : « Le seul point délicat pour moi concerne Ricardo – c’est la même chose avec Gio Reyna – : au PSV, il jouait surtout comme remplaçant en raison des joueurs qui occupaient les postes devant lui.
Une voix me dit : “Reste au PSV jusqu’à ce que tu sois titulaire, puis change de club”. Mais une autre ajoute : si Fulham estime que tu es l’homme de la situation, si tu le crois toi-même et que tu es prêt, saisis cette chance.
« C’est un peu délicat, mais si tu as l’occasion de jouer en Premier League et de continuer à progresser, saisis-la. »
L’attaquant de l’équipe nationale américaine Pepi est-il prêt pour la Premier League ?
Pepi a considérablement progressé depuis qu’il a quitté sa zone de confort en MLS, au FC Dallas, en janvier 2022, pour rejoindre le club allemand d’Augsbourg. Peu utilisé en Allemagne, il a toutefois marqué 13 buts lors de son prêt à Groningen lors de la saison 2022-2023.
Ces performances lui ont ouvert les portes du PSV, où il a inscrit 45 buts en 102 matchs à Eindhoven, contribuant à trois titres consécutifs en Eredivisie.
Son rendement n’a cessé de progresser d’année en année, culminant à 19 buts la saison dernière. Interrogé sur la question de savoir si Pepi est désormais prêt pour la Premier League, l’ancien gardien de but de Leicester, Tottenham et Fulham, Keller, a ajouté : « C’est là que ça se complique. On a déjà vu ça auparavant avec la transition des buteurs de l’Eredivisie vers l’étape suivante. Beaucoup de joueurs n’ont pas réussi à maintenir un niveau constant après avoir franchi ce cap.
« J’ai vu Ricardo, l’autre jour, lors du match amical [contre le Sénégal], débuter la rencontre. Et ce qui m’a vraiment plu, c’est qu’il y a des attaquants qui, s’ils ne marquent pas de but, ne vous apportent rien. Et puis il y en a d’autres qui participent au jeu, qui sont présents, qui constituent la première ligne de défense, qui pratiquent le pressing et qui sont solides défensivement sur les corners. Ils offrent davantage que simplement marquer.
Oui, un avant-centre doit marquer, mais quand il apporte davantage, cela devient crucial dans un club comme Fulham, où terminer dans le ventre mou du classement constitue déjà une réussite ; tout le reste est du bonus. Si, en mars, vous n’avez pas à vous inquiéter pour le maintien, c’est mission accomplie.
« L’essentiel n’est pas toujours de dénicher un avant-centre capable d’atteindre les 30 buts par saison. Mieux vaut un joueur qui vous en inscrit 10 ou 12, et si vous en obtenez plus, c’est du bonus. Mais surtout, il doit apporter d’autres qualités. Je suis convaincu que Ricardo répond à ce profil. »
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Contrat de Pepi : le PSV n'est pas contraint de vendre la star de la Coupe du monde+
Pepi, qui espère jouer face à l’Australie vendredi avec l’équipe des États-Unis, est sous contrat aux Pays-Bas jusqu’en 2030, ce qui met le PSV à l’abri de toute obligation de le céder. Le club néerlandais verrait d’un bon œil sa participation à la Coupe du monde, car elle pourrait encore faire grimper sa valeur marchande.
Reste à savoir si Fulham, ou tout autre club de Premier League, reviendra à la charge pour recruter cet attaquant infatigable maintenant que le mercato est ouvert, mais un nouveau défi – qui lui permettrait de gravir un échelon supplémentaire – se posera tôt ou tard.