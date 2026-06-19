Pepi a considérablement progressé depuis qu’il a quitté sa zone de confort en MLS, au FC Dallas, en janvier 2022, pour rejoindre le club allemand d’Augsbourg. Peu utilisé en Allemagne, il a toutefois marqué 13 buts lors de son prêt à Groningen lors de la saison 2022-2023.

Ces performances lui ont ouvert les portes du PSV, où il a inscrit 45 buts en 102 matchs à Eindhoven, contribuant à trois titres consécutifs en Eredivisie.

Son rendement n’a cessé de progresser d’année en année, culminant à 19 buts la saison dernière. Interrogé sur la question de savoir si Pepi est désormais prêt pour la Premier League, l’ancien gardien de but de Leicester, Tottenham et Fulham, Keller, a ajouté : « C’est là que ça se complique. On a déjà vu ça auparavant avec la transition des buteurs de l’Eredivisie vers l’étape suivante. Beaucoup de joueurs n’ont pas réussi à maintenir un niveau constant après avoir franchi ce cap.

« J’ai vu Ricardo, l’autre jour, lors du match amical [contre le Sénégal], débuter la rencontre. Et ce qui m’a vraiment plu, c’est qu’il y a des attaquants qui, s’ils ne marquent pas de but, ne vous apportent rien. Et puis il y en a d’autres qui participent au jeu, qui sont présents, qui constituent la première ligne de défense, qui pratiquent le pressing et qui sont solides défensivement sur les corners. Ils offrent davantage que simplement marquer.

Oui, un avant-centre doit marquer, mais quand il apporte davantage, cela devient crucial dans un club comme Fulham, où terminer dans le ventre mou du classement constitue déjà une réussite ; tout le reste est du bonus. Si, en mars, vous n’avez pas à vous inquiéter pour le maintien, c’est mission accomplie.

« L’essentiel n’est pas toujours de dénicher un avant-centre capable d’atteindre les 30 buts par saison. Mieux vaut un joueur qui vous en inscrit 10 ou 12, et si vous en obtenez plus, c’est du bonus. Mais surtout, il doit apporter d’autres qualités. Je suis convaincu que Ricardo répond à ce profil. »