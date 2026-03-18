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Ribery : « Le Bayern Munich est trop fort, c'est la meilleure équipe du monde et la favorite pour la Ligue des champions. Mais l'Atalanta est également très forte. Et quelle ambiance avec les supporters de la Dea ! »

Le Français désigne son ancienne équipe comme favorite pour la victoire finale

À la veille du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et l'Atalanta, Franck Ribéry, légende du club bavarois qui a terminé sa carrière en Italie sous les couleurs de la Fiorentina et de Salernitana, s'est confié à La Gazzetta dello Sport. Pour se qualifier, la Dea devra renverser le score de 1-6 concédé à l'aller à Bergame...

« Trop de Bayern, mais aussi beaucoup d’Atalanta », explique Ribéry, qui suit actuellement une formation d’entraîneur à Coverciano. « Palladino et son équipe ont tout de même donné le maximum. Le fait est que ce Bayern est vraiment trop fort : il serait difficile à affronter pour n’importe qui. En ce moment, c’est l’équipe la plus forte qui soit, sans conteste. Elle est au plus haut niveau dans tous les domaines : techniquement, tactiquement, physiquement. Elle est d’un autre calibre, tout le monde a pu le constater. Pour moi, c’est elle la favorite pour remporter la Ligue des champions ».

  • « LE BAYERN, C'EST CHEZ NOUS »

    « Il gagne parce qu'il possède une grande culture, un professionnalisme hors pair, tout en étant comme une vraie famille. Je suis heureux d'être considéré comme une légende par ses supporters ; nous avons marqué l'histoire grâce à toutes nos victoires. Nous y sommes parvenus ensemble, car à l'époque comme aujourd'hui, nous partagions de grandes valeurs. »

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  • LES SUPPORTERS DE L'ATALANTA AU TOP

    « Félicitations aux supporters de l'Atalanta pour avoir soutenu leur équipe d'une manière exemplaire pour le sport, donnant ainsi une image positive à l'ensemble du football italien. »

  • RIBERY EN TANT QU'ENTRAÎNEUR

    « Mon objectif est de devenir entraîneur. En attendant, je me forme : Coverciano est l'endroit idéal, on s'y sent comme chez soi. Je suis heureux d'être là-bas, je m'y sens à l'aise, j'ai rencontré beaucoup de gens formidables avec qui partager mon parcours. Où vais-je entraîner ? Je ne sais pas encore où : j'espère que ce sera en Italie, un pays que j'aime. Mais j'accepterais aussi l'opportunité de me lancer dans d'autres pays. »

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