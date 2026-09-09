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« Révolution chez l’Italie ! » : Roberto Mancini prépare des convocations surprises pour 10 talents encore sans sélection
Mancini pressenti pour lancer la révolution de l’Italie
Une révolution chez l’Italie est annoncée alors que Roberto Mancini s’apprête à dévoiler une liste élargie de 30 joueurs pour quatre rencontres de Ligue des nations de l’UEFA. Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur a beaucoup voyagé à travers l’Europe pour observer de potentiels nouveaux renforts pour la sélection nationale.
Opposée à la Belgique, à la Turquie et à la France à intervalle rapproché, l’Italie devrait voir Mancini injecter du sang neuf afin de gérer la rotation de l’effectif.
Plusieurs jeunes talents qui n’ont pas encore honoré leur première sélection en équipe A devraient figurer dans la liste.
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Tresoldi et Cisse annoncés pour des convocations en sélection avec une double nationalité
Parmi les noms en vue pressentis pour une première convocation figure l’attaquant du Club Bruges Nicolo Tresoldi, qui a accepté de représenter l’Italie après avoir joué pour l’Allemagne chez les moins de 21 ans. Le prometteur joueur offensif né à Trévise Alphadjo Cisse et le milieu du Sporting CP Issa Doumbia sont également annoncés parmi les cibles.
Ces inclusions envisagées soulignent une volonté offensive de s’assurer les meilleurs talents binationaux pour l’équipe nationale.
Les jeunes talents en lice pour une première sélection
La liste des potentiels novices comprend le latéral droit de Brentford Michael Kayode, le meneur de jeu de Côme Mattia Liberali, et le milieu de terrain de Naples Antonio Vergara. Le défenseur de la Primavera de la Roma Emanuele Lulli et Alessandro Romano, prêté par Cagliari, sont également évoqués comme des possibilités.
Le défenseur central de Liverpool Giovanni Leoni aurait une chance d’être retenu malgré sa convalescence, tandis que le latéral gauche d’Aston Villa Matteo Ruggeri reste en lice.
Les gardiens Marco Carnesecchi et Elia Caprile, qui n’ont encore aucune sélection, sont eux aussi pressentis pour figurer dans le groupe.
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Le calendrier chargé offre des opportunités de faire ses débuts
L’Italie doit lancer sa campagne de Ligue des nations contre la Belgique le 25 septembre, avant des déplacements en Turquie et en France, puis conclure avec la réception de la Turquie le 5 octobre.
Ce calendrier exigeant de quatre matches offre des conditions idéales à Mancini pour accorder du temps de jeu en compétition aux nouveaux joueurs appelés à débuter.
La prochaine annonce de la liste devrait marquer une nouvelle phase enthousiasmante d’intégration des jeunes au sein de l’équipe nationale A.
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