Une révolution chez l’Italie est annoncée alors que Roberto Mancini s’apprête à dévoiler une liste élargie de 30 joueurs pour quatre rencontres de Ligue des nations de l’UEFA. Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur a beaucoup voyagé à travers l’Europe pour observer de potentiels nouveaux renforts pour la sélection nationale.

Opposée à la Belgique, à la Turquie et à la France à intervalle rapproché, l’Italie devrait voir Mancini injecter du sang neuf afin de gérer la rotation de l’effectif.

Plusieurs jeunes talents qui n’ont pas encore honoré leur première sélection en équipe A devraient figurer dans la liste.