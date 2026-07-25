L’avenir de Rashford à Manchester United prend une tournure inattendue : selon The Mirror, l’attaquant a été invité à participer au documentaire d’Amazon qui couvrira les coulisses de la saison 2026-2027 du club. De retour à Old Trafford après que Barcelone a renoncé à le recruter définitivement, l’international anglais semblait pourtant parti pour quitter les Red Devils cet été. Cependant, United n’a pas encore trouvé d’acheteur disposé à s’aligner sur leur demande financière et sur le salaire du joueur.







