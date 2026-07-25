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Revirement possible dans le dossier du transfert de Marcus Rashford. La star de Manchester United se voit offrir une main tendue inattendue alors que Michael Carrick envisage un retour surprise
Nouveau rebondissement dans l’affaire Rashford
L’avenir de Rashford à Manchester United prend une tournure inattendue : selon The Mirror, l’attaquant a été invité à participer au documentaire d’Amazon qui couvrira les coulisses de la saison 2026-2027 du club. De retour à Old Trafford après que Barcelone a renoncé à le recruter définitivement, l’international anglais semblait pourtant parti pour quitter les Red Devils cet été. Cependant, United n’a pas encore trouvé d’acheteur disposé à s’aligner sur leur demande financière et sur le salaire du joueur.
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Un documentaire soulève de nouvelles questions
Selon cet article, Rashford aurait été invité à participer à cette production qui s'étendra sur toute la saison, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait encore avoir un avenir au sein du club. Sa participation à ce documentaire ne garantit pas pour autant qu'il restera. Il serait toutefois inhabituel que Manchester United accorde un accès aussi important à un joueur si le club était absolument certain qu'il n'avait plus d'avenir à Old Trafford.
Le retour demeure possible
Rashford n’a plus disputé de match officiel avec les Red Devils depuis décembre 2024, et ses relations avec le club auraient été tendues avant son prêt. Il devrait toutefois faire son retour pour la pré-saison, à l’issue de la Coupe du monde avec l’Angleterre. Selon The Guardian, il devrait débuter la nouvelle saison au sein de l’effectif de Michael Carrick, à moins qu’une opportunité de transfert intéressante ne se présente.
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L'heure de la décision a sonné pour Manchester United
Carrick doit désormais déterminer si Rashford peut être réintégré avec succès ou si cette invitation à participer à un documentaire s'inscrit simplement dans la stratégie d'Amazon visant à exploiter l'un des sujets les plus marquants du club. Un véritable nouveau départ pourrait profiter aux deux parties si Rashford acceptait un rôle bien défini et retrouvait sa motivation. En fin de compte, cependant, Manchester United et l'attaquant doivent décider s'ils souhaitent véritablement reconstruire leur relation plutôt que de simplement retarder une séparation inévitable.
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