Revirement inattendu dans les négociations contractuelles : le BVB semble avoir fait une percée décisive avec son joueur vedette

Le nouveau contrat de Nmecha devrait désormais courir jusqu'en 2030. Le milieu de terrain central bénéficierait ainsi d'une augmentation de salaire significative et deviendrait l'un des joueurs les mieux payés du BVB.

Mais la situation n'était pas aussi claire ces dernières semaines : récemment, de nombreux articles ont fait état de l'intérêt de plusieurs grands clubs de Premier League pour le joueur de 25 ans. Son ancien club, Manchester City, où il a joué dans les équipes juniors, ainsi que Manchester United ont été cités.

Le journal Bild avait également rapporté que Nmecha envisageait de quitter le Borussia Dortmund l'été prochain et que la Premier League serait sa destination préférée.