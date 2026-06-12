Revirement de situation : le FC Barcelone modifie soudainement sa position sur l’avenir d’Álvaro Torres

Le FC Barcelone a revu sa position concernant Ferran Torres, dont le contrat expire en 2027.

Initialement, le club catalan souhaitait attendre septembre ou octobre 2026 pour entamer les discussions sur une prolongation.

Selon Mundo Deportivo, le club a toutefois changé d’avis et souhaite désormais entamer sans tarder les démarches pour lui proposer une prolongation.

Disponible pour encore trois ans, l’attaquant dispose d’une année supplémentaire sur son contrat actuel ; le club blaugrana pourrait donc lui proposer une extension de trois ou quatre saisons supplémentaires, une durée qui sera affinée en fonction des résultats des premières discussions avec son agent.

Le départ de Robert Lewandowski a accru son influence, tendance renforcée par la non-activation de l’option d’achat de Marcus Rashford.