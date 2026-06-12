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Revirement de situation : le FC Barcelone modifie soudainement sa position sur l’avenir d’Álvaro Torres

Mercato
LaLiga
F. Torres
FC Barcelone
Espagne

Le FC Barcelone a revu sa position concernant Ferran Torres, dont le contrat expire en 2027.

Initialement, le club catalan souhaitait attendre septembre ou octobre 2026 pour entamer les discussions sur une prolongation.

Selon Mundo Deportivo, le club a toutefois changé d’avis et souhaite désormais entamer sans tarder les démarches pour lui proposer une prolongation.

Disponible pour encore trois ans, l’attaquant dispose d’une année supplémentaire sur son contrat actuel ; le club blaugrana pourrait donc lui proposer une extension de trois ou quatre saisons supplémentaires, une durée qui sera affinée en fonction des résultats des premières discussions avec son agent.

Le départ de Robert Lewandowski a accru son influence, tendance renforcée par la non-activation de l’option d’achat de Marcus Rashford.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Scénario de Frenkie de Jong

    Ces derniers mois, le FC Barcelone a gardé le silence concernant l’avenir de Torres, estimant disposer de suffisamment de temps pour entamer les négociations en septembre ou octobre prochains, suivant la même approche qu’avec Frenkie de Jong avant la dernière prolongation de son contrat. 

    Le club n’avait pas manifesté d’inquiétude lorsque le milieu de terrain néerlandais avait entamé la dernière année de son contrat ; un accord avait été trouvé en septembre 2025, avant la signature du nouveau bail le 15 octobre suivant.

    Le club comptait adopter la même stratégie avec Ferran Torres, mais il a finalement choisi d’accélérer le calendrier et de s’attaquer à son dossier plus tôt. 

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