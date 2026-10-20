Lorenzo Pellegrini s’est dit pleinement concentré et prêt physiquement alors que la Roma s’apprête à recevoir le Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA. Après avoir disputé contre Côme son premier match depuis six mois, le milieu de terrain a récemment prolongé son contrat d’un an pour rester dans le club de son enfance.

Pellegrini a reconnu qu’il lui avait fallu de la patience pour retrouver toutes ses capacités physiques après avoir suivi ses coéquipiers depuis le bord du terrain.

Le joueur de 29 ans a toutefois assuré qu’il était désormais serein et déterminé à contribuer à la campagne européenne de la Roma.