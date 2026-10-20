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Revenu de loin ! Pellegrini se confie sur le feuilleton de son contrat et sur la façon dont Gasperini l’a sauvé
Pellegrini retrouve la sérénité après son retour au terme de six mois d’absence
Lorenzo Pellegrini s’est dit pleinement concentré et prêt physiquement alors que la Roma s’apprête à recevoir le Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA. Après avoir disputé contre Côme son premier match depuis six mois, le milieu de terrain a récemment prolongé son contrat d’un an pour rester dans le club de son enfance.
Pellegrini a reconnu qu’il lui avait fallu de la patience pour retrouver toutes ses capacités physiques après avoir suivi ses coéquipiers depuis le bord du terrain.
Le joueur de 29 ans a toutefois assuré qu’il était désormais serein et déterminé à contribuer à la campagne européenne de la Roma.
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Un milieu de terrain attribue à Gasperini le mérite d’avoir empêché son départ cet été
S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, Pellegrini a reconnu qu’il semblait destiné à quitter le Stadio Olimpico avant l’arrivée de Gasperini. « L’entraîneur a joué un rôle crucial, car au début de la saison dernière, il semblait presque normal que nos chemins se séparent », a confié Pellegrini.
« Pourtant, de mon point de vue, dès mon premier entretien avec l’entraîneur la saison dernière, nous sommes immédiatement tombés d’accord sur ce que je pouvais accomplir ici avec lui. »
« J’ai parlé au club, à l’entraîneur, au staff et à mes coéquipiers l’été dernier, et tous m’ont dit qu’ils voulaient que je reste ici. C’était donc tout naturel », a-t-il ajouté.
La capacité d’adaptation, clé pour Pellegrini dans le système tactique de Gasperini
Pellegrini a souligné qu’il était prêt à jouer aussi bien au milieu de terrain que dans un rôle offensif plus avancé, selon les besoins de l’équipe. « Ma qualité, c’est de jouer avec le ballon au pied, a expliqué Pellegrini. Que je joue au milieu ou comme milieu offensif, l’important est de trouver les espaces dont on dispose et de les exploiter. »
« L’ambiance générale est calme et détendue. Nous arrivons, nous nous entraînons et nous travaillons dur pour préparer nos matches », a-t-il indiqué au sujet de l’état d’esprit du groupe.
Sa polyvalence tactique offre à Gasperini des options essentielles alors que l’effectif reste touché par des blessures.
- Kirchner-Media
Toure respecte la Roma de Pellegrini malgré les inquiétudes liées aux blessures
L’entraîneur adverse, Yaya Toure, a reconnu la qualité de l’effectif de la Roma, tout en promettant que le Slovan Bratislava ne se laisserait pas intimider au Stadio Olimpico. « Nous affrontons une équipe très forte. Elle compte quelques absents, mais elle reste solide et peut vous faire très mal », a déclaré Toure.
« Nous avons beaucoup appris des deux derniers matches et nous voulons maintenant montrer notre caractère, sans avoir peur. »
La Roma reçoit le Slovan Bratislava mardi soir avec l’objectif de renforcer ses chances de qualification.
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