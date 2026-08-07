Révélé : pourquoi Yan Diomande a snobé Liverpool pour la reconstruction du Real Madrid de Jose Mourinho après avoir rencontré Andoni Iraola

Le Real Madrid a pu remporter la course pour recruter l’ailier grâce à l’intervention personnelle de Jose Mourinho, ajoute le rapport. L’entraîneur légendaire, qui supervise une vaste reconstruction estivale dans la capitale espagnole, a passé un appel direct à Diomande qui a changé le cours du transfert. « La pièce finale, c’était Jose Mourinho », a déclaré Nathan Campbell, responsable mondial du recrutement football chez Roc Nation et agent de Diomande.

Campbell a ensuite expliqué comment les qualités de communication du Special One ont fait pencher la balance en faveur du Real Madrid. « Nous ne savions pas que Mourinho parlait couramment français, parce qu’il n’a pas entraîné dans un club français », a ajouté Campbell. « Mais l’heure à laquelle il a pris l’appel avec Yan et le fait qu’il lui ait parlé couramment en français, de ses idées, du projet et de la manière dont il s’intégrerait dans l’équipe, ont montré qu’il accordait de l’importance à cette conversation. C’était un point énorme. La clé pour le convaincre. »



