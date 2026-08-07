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Révélé : pourquoi Yan Diomande a snobé Liverpool pour la reconstruction du Real Madrid de Jose Mourinho après avoir rencontré Andoni Iraola
La réunion avec Iraola et les craintes liées à la transition
La transition de Liverpool vers l’ère post-Arne Slot, sous la direction du nouvel entraîneur Iraola, semble lui avoir coûté l’un des jeunes talents les plus prometteurs au monde. Alors que Liverpool était depuis longtemps considéré comme le grand favori pour Diomande, le joueur a finalement perdu de son enthousiasme à l’idée d’un transfert dans le Merseyside.
La perspective de succéder à Mohamed Salah comme homme fort sur l’aile séduisait dans un premier temps l’international ivoirien, mais l’attrait d’une domination européenne immédiate s’est révélé plus fort. Selon The Athletic, Diomande estimait que l’environnement actuel à Anfield correspondait à une saison de transition, ce qui a poussé ses représentants chez Roc Nation à regarder ailleurs.
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Le coup de maître linguistique de Mourinho
Le Real Madrid a pu remporter la course pour recruter l’ailier grâce à l’intervention personnelle de Jose Mourinho, ajoute le rapport. L’entraîneur légendaire, qui supervise une vaste reconstruction estivale dans la capitale espagnole, a passé un appel direct à Diomande qui a changé le cours du transfert. « La pièce finale, c’était Jose Mourinho », a déclaré Nathan Campbell, responsable mondial du recrutement football chez Roc Nation et agent de Diomande.
Campbell a ensuite expliqué comment les qualités de communication du Special One ont fait pencher la balance en faveur du Real Madrid. « Nous ne savions pas que Mourinho parlait couramment français, parce qu’il n’a pas entraîné dans un club français », a ajouté Campbell. « Mais l’heure à laquelle il a pris l’appel avec Yan et le fait qu’il lui ait parlé couramment en français, de ses idées, du projet et de la manière dont il s’intégrerait dans l’équipe, ont montré qu’il accordait de l’importance à cette conversation. C’était un point énorme. La clé pour le convaincre. »
Des chiffres records et le crève-cœur du PSG
Le Real Madrid est finalement parvenu à un accord avec le RB Leipzig pour une enveloppe totale pouvant atteindre 140 millions d’euros (120 M£). Le deal est structuré autour d’une indemnité initiale de 125 M€ (107 M£), à laquelle s’ajoutent 15 M€ de bonus variables. Cet engagement financier a permis au Real Madrid de détourner avec succès le transfert du Paris Saint-Germain, qui était auparavant en négociations avancées avec le club allemand et l’entourage du joueur pour une arrivée au Parc des Princes. Leipzig avait réclamé tout l’été une somme supérieure à 130 M€, un montant qui a poussé Liverpool et le PSG à temporiser.
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Une voie détaillée vers les sommets
Au-delà de l’intervention de l’entraîneur et du montant record, le Real Madrid a présenté à Diomande une stratégie de développement complète qui a surpassé la concurrence. Le club a fourni un plan de carrière détaillé, s’appuyant sur des études de cas de stars actuelles comme Vinicius Junior pour montrer comment un jeune ailier peut évoluer au Bernabéu. Cette vision à long terme, combinée à l’opportunité de viser les sommets en Ligue des champions, a rendu la décision évidente pour l’ancien prodige de Leganés.
Diomande a signé un contrat de sept ans à Madrid, qui le lie au club jusqu’en 2033. Pour Liverpool, la recherche d’un successeur à Salah se poursuit, alors que le club mesure le prix de son incapacité à convaincre l’Ivoirien que sa nouvelle ère était prête à décoller. Si Liverpool avait étudié des pistes alternatives, Diomande était clairement sa priorité, et son départ pour l’Espagne représente un coup dur significatif pour les premiers plans de recrutement d’Iraola à Anfield.
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