Révélé : pourquoi Xabi Alonso a REFUSÉ de remplacer la star de Chelsea « épuisée » lors de la victoire contre l’AC Milan

Pour Lavia, cette sortie au Gelora Bung Karno Stadium n’était que son deuxième match complet de 90 minutes en plus de trois ans. Depuis son arrivée à Chelsea dans le cadre d’un transfert de 53 millions de livres sterling en août 2023, le joueur de 22 ans a été limité à seulement 43 apparitions, un cycle incessant de blessures à la cuisse, aux ischio-jambiers et au quadriceps l’ayant contraint à manquer plus de 80 matches avec le club de l’ouest de Londres.

Revenant sur sa progression individuelle, Lavia a remercié le staff médical qui l’a aidé à atteindre un niveau lui permettant de disputer un match complet de pré-saison.

« J’étais très heureux de jouer 90 minutes et je me sens bien », a déclaré Lavia au site officiel du club. « La confiance vient de tout le travail effectué avec toutes les personnes au club, qui m’ont aidé à me mettre dans une bonne position pour faire en sorte que je puisse avoir une bonne pré-saison et bien démarrer ici.

« Je suis très heureux de la façon dont les choses se sont passées, des minutes que j’ai jouées sous Xabi et je suis impatient pour la saison à venir. Nous prenons vraiment du plaisir à travailler sous les ordres du nouvel entraîneur, il est arrivé et a mis en place ses idées, et nous sommes tous très contents de lui. Nous espérons que ce sera une bonne saison. »

L’importance de ce cap n’a pas échappé à ses coéquipiers, le défenseur Wesley Fofana ayant célébré la résilience du milieu de terrain sur les réseaux sociaux. Fofana a publié une photo aux côtés de Lavia et Levi Colwill sur Instagram avec la légende : « @romeolavia first 90 min », accompagnée d’un emoji en forme de cœur.



