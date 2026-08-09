AFP
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Révélé : pourquoi Xabi Alonso a REFUSÉ de remplacer la star de Chelsea « épuisée » lors de la victoire contre l’AC Milan
Alonso explique le refus de remplacement de Lavia
Alonso a révélé le raisonnement mûrement réfléchi derrière sa décision de laisser Romeo Lavia sur le terrain pendant l’intégralité de la victoire amicale 3-0 de Chelsea contre l’AC Milan à Jakarta, en Indonésie, samedi.
S’exprimant sur les canaux officiels de Chelsea après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Chelsea a expliqué son approche de « tough love » concernant la condition physique de l’ancien joueur de Southampton. « Romeo Lavia a ce blocage mental quand il s’agit de jouer 90 minutes, il était fatigué mais j’ai dit : “Laissez-le jouer, laissez-le jouer…” Nous l’avons laissé aller au bout des 90 minutes et il finit épuisé, je pense qu’il est vraiment très content », a déclaré Alonso.
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Surmonter un terrible historique de blessures
Pour Lavia, cette sortie au Gelora Bung Karno Stadium n’était que son deuxième match complet de 90 minutes en plus de trois ans. Depuis son arrivée à Chelsea dans le cadre d’un transfert de 53 millions de livres sterling en août 2023, le joueur de 22 ans a été limité à seulement 43 apparitions, un cycle incessant de blessures à la cuisse, aux ischio-jambiers et au quadriceps l’ayant contraint à manquer plus de 80 matches avec le club de l’ouest de Londres.
Revenant sur sa progression individuelle, Lavia a remercié le staff médical qui l’a aidé à atteindre un niveau lui permettant de disputer un match complet de pré-saison.
« J’étais très heureux de jouer 90 minutes et je me sens bien », a déclaré Lavia au site officiel du club. « La confiance vient de tout le travail effectué avec toutes les personnes au club, qui m’ont aidé à me mettre dans une bonne position pour faire en sorte que je puisse avoir une bonne pré-saison et bien démarrer ici.
« Je suis très heureux de la façon dont les choses se sont passées, des minutes que j’ai jouées sous Xabi et je suis impatient pour la saison à venir. Nous prenons vraiment du plaisir à travailler sous les ordres du nouvel entraîneur, il est arrivé et a mis en place ses idées, et nous sommes tous très contents de lui. Nous espérons que ce sera une bonne saison. »
L’importance de ce cap n’a pas échappé à ses coéquipiers, le défenseur Wesley Fofana ayant célébré la résilience du milieu de terrain sur les réseaux sociaux. Fofana a publié une photo aux côtés de Lavia et Levi Colwill sur Instagram avec la légende : « @romeolavia first 90 min », accompagnée d’un emoji en forme de cœur.
Démonstration de force à Jakarta
Si le duel individuel de Lavia a occupé le devant de la scène, Chelsea a livré une prestation collective aboutie pour démanteler le Milan de Ruben Amorim. Chelsea s’est imposé sans trembler, grâce à un doublé de Joao Pedro et une frappe sensationnelle de Moises Caicedo qui ont permis au géant de Premier League de dominer l’AC Milan. Ce résultat a offert un coup de boost bienvenu à l’effectif d’Alonso après de récents revers en match amical contre la Juventus et Tottenham.
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Le calendrier intense se poursuit pour Chelsea
Lavia et ses coéquipiers ont peu de temps pour se reposer, puisque Chelsea doit disputer son deuxième match en seulement 24 heures face à l’équipe malaisienne de Johor Darul Ta’zim. Alonso a déjà confirmé qu’il allait largement faire tourner son effectif pour la dernière étape de leur tournée en Australie et en Asie, afin de protéger ses joueurs cadres de l’épuisement.
« C’est comme ça. Le plan pour demain était déjà établi hier », a ajouté Alonso. « Beaucoup de jeunes joueurs auront l’occasion de jouer demain. Parce que disputer deux matches en deux jours est assez intense, nous avons besoin d’eux pour demain.
« Nous avons progressé et beaucoup appris pendant ces deux semaines. Pas seulement sur le plan du football, mais aussi sur le plan humain pour apprendre à connaître les joueurs, en passant du temps ensemble à l’étranger. Donc c’était bien. Demain, c’est le dernier match, puis nous rentrerons à Londres. »
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