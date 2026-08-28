Mark Pain
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Révélé : pourquoi Xabi Alonso a opéré un revirement surprise concernant Enzo Fernandez alors que Manchester City tourne autour de la star de Chelsea
Fernandez écarté pour la victoire en Carabao Cup
Chelsea s'est imposé 2-0 face à Luton Town, pensionnaire de League One, jeudi en Carabao Cup, mais le match a été éclipsé par l'absence flagrante de Fernandez. Pourtant entré en jeu comme remplaçant lors de la première journée de Premier League lundi contre Fulham, le joueur de 25 ans a été totalement écarté du groupe convoqué à Stamford Bridge.
Cette mise à l'écart a marqué un revirement rapide de la part d'Alonso. Quelques heures plus tôt, le technicien espagnol avait publiquement déclaré que l'Argentin jouerait un rôle lors de ce match du deuxième tour.
Sur le terrain, Chelsea a fait le travail sans trembler pour la première rencontre officielle d'Alonso à domicile. Danny Welbeck a marqué ses débuts d'une tête à bout portant à la 50e minute, avant qu'Estevao Willian ne provoque un but contre son camp de Hakeem Odoffin pour sceller la qualification face à l'équipe de Jack Wilshere.
- Getty Images Sport
Alonso explique ce revirement soudain
S'exprimant après la victoire, Alonso s'est empressé de mettre fin aux spéculations venues d'Argentine selon lesquelles Fernandez avait refusé de jouer. L'entraîneur de Chelsea a insisté sur le fait que le choix de laisser souffler le milieu de terrain avait été pris collectivement par le staff technique et la direction du club.
« Non, c'était une décision de ma part et du club », a déclaré Alonso lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs. « Nous évaluons individuellement, collectivement, ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, pour ce soir, ce qui était mieux pour les autres joueurs qui ont joué et nous prenons la décision... C'est uniquement à cause du match d'aujourd'hui et nous avions d'autres joueurs qui avaient besoin de temps de jeu, c'était comme ça. »
Alors que Manchester City tournerait autour de lui selon certaines informations, Alonso a également été interrogé sur le point de savoir si des négociations de transfert en cours avaient influencé son choix. Il a fermement rejeté cette idée, ajoutant : « C'est une décision que j'ai prise. C'est un bon professionnel. Il s'entraîne bien et je n'ai rien à dire sur lui. C'était simplement une décision que nous devions prendre, en pensant au match que nous jouons ce soir, et nous verrons pour dimanche [contre Brighton]. »
Manchester City rôde à l’approche de la date limite du mercato
L’exil soudain de Fernandez constitue l’indice le plus fort jusqu’ici que son aventure dans l’ouest de Londres pourrait toucher à sa fin. Manchester City préparerait une approche formelle avant la date limite du 1er septembre. Un transfert à l’Etihad Stadium permettrait au milieu de terrain de retrouver l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca.
Tout en gérant le dossier Fernandez, Chelsea remodèle aussi activement son effectif ailleurs. Chelsea aurait trouvé un accord avec Aston Villa pour un montant de 7,5 millions de livres sterling afin de recruter le gardien Emiliano Martinez.
Interrogé sur l’arrivée imminente du portier argentin, malgré son soutien affiché jusque-là à ses gardiens actuels, Alonso est resté très prudent. « Nous sommes satisfaits de l’effectif que nous avons, a-t-il déclaré. Mais j’ai toujours dit que nous devions être attentifs aux situations, qu’il reste encore cette période durant laquelle nous pouvons prendre des décisions. Voyons ce qui se passera. »
- Getty Images Sport
Quelques jours cruciaux à venir pour Chelsea
Alonso doit désormais attendre avec tension pour voir si Fernandez fera toujours partie de son effectif au-delà de la date limite des transferts de mardi. Chelsea doit recevoir Brighton en Premier League dimanche, et la présence, ou l’absence, du milieu de terrain constituera probablement un indice définitif concernant son avenir immédiat.
Au-delà du chaos lié au transfert qui se profile, les ambitions de Chelsea en coupe nationale restent intactes. Sans compétition européenne à disputer cette saison, la Carabao Cup revêt une importance énorme pour Alonso. Son équipe recevra son rival de Premier League, Leeds United, à Stamford Bridge au troisième tour, lors de la semaine commençant le 7 septembre.
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