Chelsea s'est imposé 2-0 face à Luton Town, pensionnaire de League One, jeudi en Carabao Cup, mais le match a été éclipsé par l'absence flagrante de Fernandez. Pourtant entré en jeu comme remplaçant lors de la première journée de Premier League lundi contre Fulham, le joueur de 25 ans a été totalement écarté du groupe convoqué à Stamford Bridge.

Cette mise à l'écart a marqué un revirement rapide de la part d'Alonso. Quelques heures plus tôt, le technicien espagnol avait publiquement déclaré que l'Argentin jouerait un rôle lors de ce match du deuxième tour.

Sur le terrain, Chelsea a fait le travail sans trembler pour la première rencontre officielle d'Alonso à domicile. Danny Welbeck a marqué ses débuts d'une tête à bout portant à la 50e minute, avant qu'Estevao Willian ne provoque un but contre son camp de Hakeem Odoffin pour sceller la qualification face à l'équipe de Jack Wilshere.



