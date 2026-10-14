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Révélé : pourquoi William Saliba était absent de la photo officielle de l’effectif d’Arsenal pour la saison 2026-2027
N’apparaît pas sur la photo de l’équipe
Saliba ne figurait pas sur la photo officielle de l’équipe première d’Arsenal pour la saison 2026-2027, publiée par le club sur les réseaux sociaux. Mikel Arteta a posé aux côtés de ses joueurs, derrière les trophées de la Premier League et du Community Shield, au centre d’entraînement du club à London Colney.
Les supporters les plus attentifs ont vite remarqué l’absence de l’international français sur cette photo annuelle. Compte tenu de ses problèmes physiques persistants, cette absence a immédiatement suscité une vague d’inquiétude parmi les supporters en ligne. Saliba est écarté des terrains depuis juillet en raison d’un problème de dos. Il a subi ce sérieux coup dur et a dû quitter le terrain lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.
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Arsenal apporte des précisions sur son absence soudaine
Arsenal a rapidement tenu à rassurer ses supporters et à couper court aux spéculations inutiles concernant son défenseur vedette. Le club a publié un bref communiqué pour préciser la raison exacte de son absence.
Sur X, Arsenal a expliqué : « En raison d’un rendez-vous médical, William Saliba n’était pas disponible cet après-midi. »
Cette précision a confirmé que le joueur de 25 ans se rendait simplement à un contrôle médical programmé et qu’il n’avait pas subi de contretemps soudain. Il intensifie actuellement sa rééducation en vue d’un retour très attendu avec l’équipe première.
S’adapter au contretemps causé par la blessure
Saliba est un pilier de la défense d’Arsenal sous les ordres d’Arteta ces dernières saisons. Depuis ses débuts en Premier League en août 2022, il s’est imposé comme un défenseur dominant et a figuré dans l’équipe type de l’année de la PFA à chaque saison suivante.
Toutes compétitions confondues, le défenseur central a disputé 184 matches avec le club et inscrit huit buts. En septembre dernier, il a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le lie au club du nord de Londres jusqu’en 2030.
En son absence, Ezri Konsa, recruté cet été, a pris le relais et formé une solide charnière centrale avec Gabriel Magalhaes. Arteta peut également compter sur Cristhian Mosquera et Piero Hincapie comme solutions de rechange fiables.
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Il intensifie sa rééducation après sa blessure
La bonne nouvelle pour Arsenal, c’est que Saliba progresse déjà nettement dans son programme de rééducation. Le défenseur n’a pas eu besoin d’être opéré pour son problème au dos et a repris l’entraînement sur gazon dans de bonnes conditions.
Il vise actuellement un retour en novembre, alors que le club devra faire face à un calendrier hivernal chargé. Son retour constituera un renfort de poids pour l’effectif dans la suite de la saison.
Arteta gérera avec précaution sa réintégration aux entraînements collectifs au cours des prochaines semaines. Le staff médical s’assurera qu’il est au meilleur de sa forme physique avant de l’autoriser à disputer son premier match de la saison.
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