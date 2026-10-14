Révélé : pourquoi William Saliba était absent de la photo officielle de l’effectif d’Arsenal pour la saison 2026-2027

Saliba ne figurait pas sur la photo officielle de l’équipe première d’Arsenal pour la saison 2026-2027, publiée par le club sur les réseaux sociaux. Mikel Arteta a posé aux côtés de ses joueurs, derrière les trophées de la Premier League et du Community Shield, au centre d’entraînement du club à London Colney.

Les supporters les plus attentifs ont vite remarqué l’absence de l’international français sur cette photo annuelle. Compte tenu de ses problèmes physiques persistants, cette absence a immédiatement suscité une vague d’inquiétude parmi les supporters en ligne. Saliba est écarté des terrains depuis juillet en raison d’un problème de dos. Il a subi ce sérieux coup dur et a dû quitter le terrain lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.