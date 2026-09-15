Barcelone a récemment confirmé ses cinq capitaines pour la saison 2026-2027. Rompant avec la tradition, l'entraîneur Hansi Flick a directement désigné Raphinha et Pedri comme les principaux leaders. Les trois places restantes ont été décidées par un vote du vestiaire, avec Eric Garcia, Frenkie de Jong et Lamine Yamal retenus.

L'inclusion de Yamal, 19 ans, a fait hausser les sourcils, surtout compte tenu de l'absence de Rodri. La recrue estivale à 76,5 M€ (65,3 M£) en provenance de Manchester City présente d'immenses références en matière de leadership, après avoir tout juste soulevé la Coupe du monde en tant que capitaine de l'Espagne.

Cependant, selon The Athletic, le vote des joueurs de Barcelone repose largement sur l'ancienneté au club plutôt que sur l'expérience globale en carrière. Yamal est intégré à l'équipe première depuis trois saisons, tandis que Rodri n'est arrivé au Camp Nou qu'à la mi-août.



