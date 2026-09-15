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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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Révélé : pourquoi Rodri a été écarté du capitanat du FC Barcelone tandis que Lamine Yamal intègre le groupe des leaders

Rodri
FC Barcelone
L. Yamal
LaLiga

Rodri est arrivé à Barcelone comme l’un des milieux de terrain les plus titrés du football mondial, tout juste auréolé d’un titre en Coupe du monde avec l’Espagne, mais son palmarès exceptionnel ne lui a pas permis d’obtenir un rôle de leader au Camp Nou. Malgré son immense statut dans le jeu, le joueur de 30 ans a été un absent notable lorsque le club a récemment confirmé sa hiérarchie officielle des capitaines pour la saison 2026-2027.

  • Comment Yamal a devancé Rodri pour le brassard

    Barcelone a récemment confirmé ses cinq capitaines pour la saison 2026-2027. Rompant avec la tradition, l'entraîneur Hansi Flick a directement désigné Raphinha et Pedri comme les principaux leaders. Les trois places restantes ont été décidées par un vote du vestiaire, avec Eric Garcia, Frenkie de Jong et Lamine Yamal retenus.

    L'inclusion de Yamal, 19 ans, a fait hausser les sourcils, surtout compte tenu de l'absence de Rodri. La recrue estivale à 76,5 M€ (65,3 M£) en provenance de Manchester City présente d'immenses références en matière de leadership, après avoir tout juste soulevé la Coupe du monde en tant que capitaine de l'Espagne.

    Cependant, selon The Athletic, le vote des joueurs de Barcelone repose largement sur l'ancienneté au club plutôt que sur l'expérience globale en carrière. Yamal est intégré à l'équipe première depuis trois saisons, tandis que Rodri n'est arrivé au Camp Nou qu'à la mi-août.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick fait l’éloge de son nouveau point d’ancrage au milieu de terrain

    Malgré l’absence de brassard officiel, l’influence de Rodri se fait déjà sentir. Flick a salué le vétéran après sa première titularisation contre Valence. « Nous sommes heureux d’avoir Rodri dans notre équipe », a déclaré l’entraîneur allemand aux journalistes. « On voit aussi tout ce qu’il fait avec le ballon, tout ce qu’il fait sur le terrain. C’est logique. Il donne de la structure à l’équipe dans les phases offensives avec le ballon, mais aussi sans. »

    Rodri a également démontré son tempérament vocal sur le banc. Lors de cette victoire 5-0 contre Valence, les caméras de télévision ont surpris le milieu de terrain en train de dire à son coéquipier Pau Cubarsi : « Ils sont vraiment faibles, ils n’ont pas dépassé la ligne médiane. »

    En réalisant que sa conversation privée avait été diffusée, Rodri a immédiatement fait preuve de son leadership mature. Il a personnellement appelé le capitaine de Valence, Jose Gaya, pour s’excuser et a publié un communiqué après la victoire suivante de Barcelone en Ligue des champions contre Feyenoord.


  • Le mentorat au-delà du capitanat

    Le milieu de terrain vétéran ne laisse pas son absence du groupe officiel des capitaines dicter son statut dans le vestiaire. En interne, au club, Rodri est déjà considéré comme un mentor essentiel pour Marc Bernal, milieu défensif de 19 ans. Les deux joueurs ont récemment partagé le terrain, Bernal étant entré en jeu pour accompagner l’ex-star de City lors des victoires contre Feyenoord et Levante.

    En fin de compte, le brassard du Barça repose sur des relations profondément ancrées et une histoire institutionnelle, que Rodri n’a tout simplement pas encore eu le temps de construire. Néanmoins, son expérience au plus haut niveau garantit qu’il restera l’une des voix les plus influentes au sein d’un effectif blaugrana jeune.


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  • imago-sport-1082520621.jpgZUMA Press Wire

    Un calendrier d’octobre éprouvant attend l’équipe

    La vaste expérience de Rodri sera mise à rude épreuve alors que Barcelone s’apprête à affronter un calendrier particulièrement éprouvant. Sur une période de 12 jours le mois prochain, l’équipe de Flick devra négocier des déplacements compliqués face à Galatasaray, au Real Betis et au Paris Saint-Germain. Cette série difficile culminera avec un énorme Clasico contre le Real Madrid au Camp Nou le 25 octobre. Ce choc au sommet aura une importance supplémentaire pour Rodri, qui a notamment repoussé le fort intérêt du Madrid de Jose Mourinho pour rejoindre le géant catalan cet été.

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