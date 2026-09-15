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Révélé : pourquoi Rodri a été écarté du capitanat du FC Barcelone tandis que Lamine Yamal intègre le groupe des leaders
Comment Yamal a devancé Rodri pour le brassard
Barcelone a récemment confirmé ses cinq capitaines pour la saison 2026-2027. Rompant avec la tradition, l'entraîneur Hansi Flick a directement désigné Raphinha et Pedri comme les principaux leaders. Les trois places restantes ont été décidées par un vote du vestiaire, avec Eric Garcia, Frenkie de Jong et Lamine Yamal retenus.
L'inclusion de Yamal, 19 ans, a fait hausser les sourcils, surtout compte tenu de l'absence de Rodri. La recrue estivale à 76,5 M€ (65,3 M£) en provenance de Manchester City présente d'immenses références en matière de leadership, après avoir tout juste soulevé la Coupe du monde en tant que capitaine de l'Espagne.
Cependant, selon The Athletic, le vote des joueurs de Barcelone repose largement sur l'ancienneté au club plutôt que sur l'expérience globale en carrière. Yamal est intégré à l'équipe première depuis trois saisons, tandis que Rodri n'est arrivé au Camp Nou qu'à la mi-août.
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Flick fait l’éloge de son nouveau point d’ancrage au milieu de terrain
Malgré l’absence de brassard officiel, l’influence de Rodri se fait déjà sentir. Flick a salué le vétéran après sa première titularisation contre Valence. « Nous sommes heureux d’avoir Rodri dans notre équipe », a déclaré l’entraîneur allemand aux journalistes. « On voit aussi tout ce qu’il fait avec le ballon, tout ce qu’il fait sur le terrain. C’est logique. Il donne de la structure à l’équipe dans les phases offensives avec le ballon, mais aussi sans. »
Rodri a également démontré son tempérament vocal sur le banc. Lors de cette victoire 5-0 contre Valence, les caméras de télévision ont surpris le milieu de terrain en train de dire à son coéquipier Pau Cubarsi : « Ils sont vraiment faibles, ils n’ont pas dépassé la ligne médiane. »
En réalisant que sa conversation privée avait été diffusée, Rodri a immédiatement fait preuve de son leadership mature. Il a personnellement appelé le capitaine de Valence, Jose Gaya, pour s’excuser et a publié un communiqué après la victoire suivante de Barcelone en Ligue des champions contre Feyenoord.
Le mentorat au-delà du capitanat
Le milieu de terrain vétéran ne laisse pas son absence du groupe officiel des capitaines dicter son statut dans le vestiaire. En interne, au club, Rodri est déjà considéré comme un mentor essentiel pour Marc Bernal, milieu défensif de 19 ans. Les deux joueurs ont récemment partagé le terrain, Bernal étant entré en jeu pour accompagner l’ex-star de City lors des victoires contre Feyenoord et Levante.
En fin de compte, le brassard du Barça repose sur des relations profondément ancrées et une histoire institutionnelle, que Rodri n’a tout simplement pas encore eu le temps de construire. Néanmoins, son expérience au plus haut niveau garantit qu’il restera l’une des voix les plus influentes au sein d’un effectif blaugrana jeune.
- ZUMA Press Wire
Un calendrier d’octobre éprouvant attend l’équipe
La vaste expérience de Rodri sera mise à rude épreuve alors que Barcelone s’apprête à affronter un calendrier particulièrement éprouvant. Sur une période de 12 jours le mois prochain, l’équipe de Flick devra négocier des déplacements compliqués face à Galatasaray, au Real Betis et au Paris Saint-Germain. Cette série difficile culminera avec un énorme Clasico contre le Real Madrid au Camp Nou le 25 octobre. Ce choc au sommet aura une importance supplémentaire pour Rodri, qui a notamment repoussé le fort intérêt du Madrid de Jose Mourinho pour rejoindre le géant catalan cet été.
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