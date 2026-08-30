Dans l’un des rebondissements les plus inattendus du mercato estival, Leao a finalisé son départ de Milan pour rejoindre Galatasaray dans le cadre d’un accord d’un montant total de 45 millions d’euros. L’attaquant de 27 ans est arrivé à Istanbul samedi, où il a reçu un accueil euphorique de la part de milliers de supporters à l’aéroport Atatürk, marquant la fin d’un passage de sept ans à San Siro où il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe.

Durant son passage à San Siro, Leao s’est affirmé comme l’un des ailiers les plus efficaces et spectaculaires du football mondial. En 291 apparitions avec les Rossoneri, Leao a compilé un total impressionnant de 80 buts et 65 passes décisives. Ses contributions ont été déterminantes dans la conquête du titre de Serie A 2021-2022, mettant fin à une longue disette pour le club, et il les a également aidés à remporter laSupercoupe d’Italie en 2024.