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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

Révélé : pourquoi Rafael Leao a snobé Aston Villa pour un transfert surprise de 45 M€ à Galatasaray après des semaines d’intenses spéculations sur son avenir à l’AC Milan

R. Leao
Galatasaray
Super Lig
Aston Villa
Premier League
Milan AC
Serie A

L’international portugais Rafael Leao a rompu le silence sur sa décision de refuser un transfert lucratif en Premier League pour rejoindre le géant turc Galatasaray. L’ancien talisman de l’AC Milan est arrivé à Istanbul sous un accueil triomphal, mettant fin à l’un des feuilletons de transfert les plus imprévisibles du mercato estival.

  • Galatasaray remporte la course pour la star portugaise

    Dans l’un des rebondissements les plus inattendus du mercato estival, Leao a finalisé son départ de Milan pour rejoindre Galatasaray dans le cadre d’un accord d’un montant total de 45 millions d’euros. L’attaquant de 27 ans est arrivé à Istanbul samedi, où il a reçu un accueil euphorique de la part de milliers de supporters à l’aéroport Atatürk, marquant la fin d’un passage de sept ans à San Siro où il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe.

    Durant son passage à San Siro, Leao s’est affirmé comme l’un des ailiers les plus efficaces et spectaculaires du football mondial. En 291 apparitions avec les Rossoneri, Leao a compilé un total impressionnant de 80 buts et 65 passes décisives. Ses contributions ont été déterminantes dans la conquête du titre de Serie A 2021-2022, mettant fin à une longue disette pour le club, et il les a également aidés à remporter laSupercoupe d’Italie en 2024.

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    Leao explique sa décision de snober Villa

    Ce transfert constitue un coup dur majeur pour Unai Emery et Aston Villa, qui avaient beaucoup travaillé pour faire venir l’ancien Lillois à Villa Park. Des informations laissaient entendre que le club des Midlands avait mené des discussions de haut niveau avec les dirigeants de Milan pour s’attacher ses services, mais les deux parties n’ont finalement pas réussi à trouver un accord sur le montant final.

    S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur à son arrivée, Leao a été directement interrogé sur le fait de savoir s’il avait refusé Villa pour signer chez le champion en titre de Super Lig. L’international portugais a répondu clairement en déclarant : « Oui, parce que Galatasaray cherchait à conclure ce transfert depuis juin. Le président (Dursun Ozbek) et le vice-président (Niyazi Yelkencioglu) ont fait un très bon travail, Jorge aussi (Mendes, agent). Donc, merci à tous ceux qui ont rendu ce transfert possible. C’est une bonne opportunité pour moi... et je ferai de mon mieux. »

  • Un nouveau partenariat avec Victor Osimhen

    La perspective de voir Leao évoluer aux côtés de l’ancien talisman de Naples, Victor Osimhen, a de quoi mettre l’eau à la bouche des supporters de Galatasaray et terrifier les défenseurs de la Süper Lig. Les deux joueurs entretiennent un lien fort, et leur combinaison de vitesse et de puissance pourrait faire de Galatasaray une force redoutable sur la scène continentale. Le club s’est montré agressif dans sa stratégie de recrutement, avec l’objectif de reproduire ses succès européens passés.

    « Je suis très excité en ce moment. J’attends avec impatience de jouer des matches. [Victor] Osimhen et moi sommes déjà de bons amis. Je pense que nous pouvons accomplir de très belles choses, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions », a déclaré Leao.

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  • Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images

    Aston Villa se tourne vers de nouvelles cibles offensives

    Si passer à côté d’un joueur du profil de Leao est une déception pour les fidèles de Villa, le club n’est pas resté inactif dans sa quête de renforts offensifs. La cellule de recrutement de Villa Park a déjà bougé pour conclure un accord pour la pépite du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Un accord a été trouvé pour l’adolescent dans le cadre d’une opération d’environ 47 M£, et le club se concentre désormais sur la finalisation des conditions personnelles d’un joueur qui avait auparavant suscité un intérêt exploratoire de Liverpool.