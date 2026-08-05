Révélé : pourquoi Mohamed Salah a choisi un numéro de maillot surprise après avoir bouclé son transfert choc à Trabzonspor à la suite de son départ de Liverpool

À son arrivée, des images de Salah portant ses nouvelles couleurs ont circulé, mais c’est le numéro dans son dos qui a le plus fait réagir. Devenu indissociable du n°11 à Liverpool et du n°10 avec l’Égypte, Salah a été aperçu avec le maillot n°61 dans son nouveau club.

Selon talkSPORT, ce choix est profondément enraciné dans la culture locale de Trabzon, où le 61 correspond à l’indicatif régional. Ce numéro revêt une telle importance que les supporters transforment traditionnellement la 61e minute de chaque match en un spectacle vibrant, inondant le stade de feux d’artifice, de confettis et de chants passionnés.

Salah est le dernier d’une série de joueurs à assumer cette responsabilité particulière, dans les pas de Cihan Canak, Yusuf Yazici et Abdulkadir Parmak. En arborant ces chiffres, l’Egyptian King s’inscrit immédiatement dans l’identité du club.

Cependant, rien ne confirme encore que le 61 sera son numéro officiel pour la saison. Il a peut-être simplement porté ce maillot symbolique lors de sa présentation pour célébrer son transfert.