Anadolu Agency
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Révélé : pourquoi Mohamed Salah a choisi un numéro de maillot surprise après avoir bouclé son transfert choc à Trabzonspor à la suite de son départ de Liverpool
Transfert surprise en Süper Lig
Dans un transfert qui a pris le monde du football de court, Salah s’apprête enfin à faire son retour sur les terrains après avoir accepté un contrat de deux ans pour rejoindre Trabzonspor, pensionnaire de la Süper Lig turque.
Le chemin vers cet accord n’a pas été sans obstacles, puisque plusieurs clubs à travers l’Europe et le Moyen-Orient suivaient la situation de l’ancien ailier de Liverpool. Besiktas était auparavant considéré comme le favori pour recruter l’ancien joueur de la Roma, mais l’opération a finalement capoté en raison de contraintes financières. Trabzonspor, en revanche, est parvenu à s’attacher les services de la légende en lui offrant un package lucratif de 17 millions d’euros par an, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de la Süper Lig.
- Trabzonspor - X
Pourquoi Salah a choisi le n°61
À son arrivée, des images de Salah portant ses nouvelles couleurs ont circulé, mais c’est le numéro dans son dos qui a le plus fait réagir. Devenu indissociable du n°11 à Liverpool et du n°10 avec l’Égypte, Salah a été aperçu avec le maillot n°61 dans son nouveau club.
Selon talkSPORT, ce choix est profondément enraciné dans la culture locale de Trabzon, où le 61 correspond à l’indicatif régional. Ce numéro revêt une telle importance que les supporters transforment traditionnellement la 61e minute de chaque match en un spectacle vibrant, inondant le stade de feux d’artifice, de confettis et de chants passionnés.
Salah est le dernier d’une série de joueurs à assumer cette responsabilité particulière, dans les pas de Cihan Canak, Yusuf Yazici et Abdulkadir Parmak. En arborant ces chiffres, l’Egyptian King s’inscrit immédiatement dans l’identité du club.
Cependant, rien ne confirme encore que le 61 sera son numéro officiel pour la saison. Il a peut-être simplement porté ce maillot symbolique lors de sa présentation pour célébrer son transfert.
Confirmation officielle et arrivée
Trabzonspor s’est montré transparent tout au long des dernières étapes de la négociation, en tenant ses supporters informés via les plateformes de réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel, le club a détaillé le calendrier de son arrivée : « Le footballeur professionnel Mohamed Salah, avec qui nous avons entamé des négociations de transfert, sera au terminal d’aviation générale de l’aéroport Atatürk d’Istanbul à 12 h 00 le mercredi 5 août.
« Le joueur doit arriver à Trabzon le même jour en soirée. L’horaire et les autres détails concernant le programme d’accueil à Trabzon seront communiqués au public dans la journée via les canaux de communication officiels de notre club. »
L’excitation autour de l’opération est montée d’un cran lorsqu’une vidéo teaser mettant en scène une pyramide égyptienne a été publiée, suivie par des photos de Salah portant pour la première fois le maillot de Trabzonspor.
- Getty Images Sport
Le message de Salah aux supporters
Sortant de son silence sur ce transfert, Salah s’est adressé directement aux supporters alors qu’il se rendait pour passer sa visite médicale et finaliser les formalités de sa signature. Dans une courte vidéo partagée par le club, l’attaquant a semblé galvanisé par ce nouveau défi. « Trabzon, êtes-vous prêts ? », a-t-il déclaré. « Je vous entends. À très bientôt. Bize Her Yer Trabzon! (Trabzon est partout pour nous !) »
Après près d’une décennie de domination en Premier League, où il a battu de nombreux records et remporté tous les trophées majeurs possibles, ce transfert marque un nouveau chapitre important dans la carrière de Salah. L’ailier vétéran devrait être chargé de mener l’attaque alors que Trabzonspor vise à faire mieux que sa troisième place de la saison dernière.
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